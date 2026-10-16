Cuponazo de la ONCE hoy | Comprobar premios y resultados del sorteo del viernes 16 de octubre de 2026 en directo

Estos son los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes, 16 de octubre:

Número Premiado: 52532

Serie: 092

🔴 ¿Cuánto dinero se puede ganar?

El premio principal asciende a 6.000.000 de euros para el cupón que coincida con las cinco cifras y la serie. Además, se reparten 134 premios de 40.000 euros a quienes acierten solo las cinco cifras del número premiado.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

Hacienda aplica una retención del 20% solo sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los premios inferiores no tributan, y en el premio principal el gravamen se calcula sobre 5.960.000 euros.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Los premios del Cuponazo de la ONCE se pueden cobrar a partir del día siguiente al sorteo, es decir, desde el sábado, 17 de octubre.