Cuponazo de la ONCE hoy | Comprobar premios y resultados del sorteo del viernes 16 de octubre de 2026 en directo
El Cuponazo de la ONCE deja el 52532 de la serie 092 como número ganador del viernes.
👉 Comprobar resultados del sorteo de Lotería Nacional del jueves, 15 de octubre.
Estos son los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes, 16 de octubre:
Número Premiado: 52532
Serie: 092
🔴 ¿Cuánto dinero se puede ganar?
El premio principal asciende a 6.000.000 de euros para el cupón que coincida con las cinco cifras y la serie. Además, se reparten 134 premios de 40.000 euros a quienes acierten solo las cinco cifras del número premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% solo sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. Los premios inferiores no tributan, y en el premio principal el gravamen se calcula sobre 5.960.000 euros.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Los premios del Cuponazo de la ONCE se pueden cobrar a partir del día siguiente al sorteo, es decir, desde el sábado, 17 de octubre.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | Recuerda el resultado de esta noche
Por si te has incorporado tarde, el número premiado del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 16 de octubre, es el 52532 de la serie 092. Revisa tu cupón con calma y solo en fuentes oficiales.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuándo es el próximo Cuponazo?
El próximo Cuponazo de la ONCE se celebrará el viernes 23 de octubre a las 21:25 horas. Como siempre, lo seguiremos en directo desde el minuto uno.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Tengo que declarar el premio en la renta?
Los premios de la ONCE tributan mediante un gravamen especial, con una parte exenta de 40.000 euros, y se retienen en el momento del cobro. Si tienes dudas sobre tu caso, lo mejor es consultar con un asesor fiscal.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda aplica una retención del 20% solo sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros.
En el premio principal, el gravamen se calcula sobre 5.960.000 euros, lo que supone 1.192.000 euros para Hacienda y un neto de 4.808.000 euros para el ganador. Los premios de 40.000 euros no tributan.
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Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué necesito para cobrar el premio?
Necesitas el cupón físico original, en buen estado y legible, sin roturas ni enmiendas. Para premios superiores a 600 euros también tendrás que presentar tu DNI, NIE o pasaporte en vigor.
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Comprobar Cuponazo ONCE hoy | ¿Dónde puedo revisar el resultado oficial?
Puedes consultar el resultado oficial del sorteo de hoy en la web de JuegosONCE y en los puntos de venta autorizados. Si compraste el cupón online, el sistema comprueba automáticamente si ha sido premiado y lo refleja en tu cuenta de usuario.
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Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Y si solo acierto las últimas cifras?
Además del premio principal y los de 40.000 euros, el Cuponazo reparte premios menores a quienes acierten las primeras o las últimas cifras del 52532. Revisa tu cupón, porque los premios llegan a muchos más boletos de lo que parece.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿He ganado los 40.000 euros?
Los 134 premios de 40.000 euros se reparten entre los cupones que coincidan con las cinco cifras del número premiado, el 52532, aunque la serie no sea la 092. Revisa bien tu cupón, porque aquí no hace falta acertar la serie.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara las cinco cifras de tu cupón con el número premiado, 52532, y su serie con la 092. Si coinciden las cinco cifras y la serie, tu cupón se lleva el premio principal. Si coinciden solo las cinco cifras, te corresponden 40.000 euros.
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ONCE: Cuponazo hoy 16 de octubre | ¡Sale el número ganador!
El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 16 de octubre:
Número Premiado: 52532
Serie: 092
¡Enhorabuena a los ganadores!
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Comprobar Cuponazo ONCE, en directo | ¡5 minutos para conocer al ganador!
Faltan exactamente cinco minutos para el inicio del sorteo del Cuponazo de la ONCE. Son las 21:20 horas y los bombos ya están preparados en Madrid. La extracción oficial comenzará a las 21:25 horas.
En este momento, la suerte ya está echada, puesto que la venta de cupones se cerró a las 20:55 horas. El premio principal de hoy asciende a 6 millones de euros.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Cuántos premios reparte el sorteo de hoy?
Además del premio principal de 6 millones de euros, el Cuponazo reparte 134 premios de 40.000 euros y más de 400.000 recompensas menores, desde las cuatro cifras hasta el reintegro de 3 euros.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?
Basta con elegir un cupón de cinco cifras con su serie, ya sea escogiendo el número que prefieras o dejando que el terminal lo asigne al azar. Se puede comprar en puntos de venta autorizados y online.
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Cuponazo hoy, en directo | ¡Quedan 5 minutos para cerrar la venta de cupones!
Quedan solo cinco minutos para que se cierre el plazo de compra del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 16 de octubre. A las 20:55 horas dejarán de venderse cupones, tanto en los puntos de venta autorizados como en la web y la aplicación de JuegosONCE.
Si quieres participar en el sorteo de las 21:25 horas, que reparte 6 millones de euros, este es el momento de conseguir tu cupón.
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Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¿Qué es la serie y por qué importa?
La serie es el número de tres cifras que acompaña a las cinco cifras del cupón. Es imprescindible para llevarse los 6 millones de euros: hay que acertar el número y la serie a la vez.
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Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué precio tiene un cupón?
Cada cupón del Cuponazo cuesta 3 euros, tanto si se compra a un vendedor autorizado como si se adquiere a través de JuegosONCE. Con esa única participación se opta al premio principal, a los 134 premios de 40.000 euros y a las categorías menores
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar cupones?
La venta de cupones del Cuponazo de hoy se cierra a las 20:55 horas, media hora antes del sorteo. Pasado ese momento, no se pueden adquirir participaciones ni en los puntos de venta ni en la web y la app de JuegosONCE.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto dinero se puede ganar?
El premio principal de hoy asciende a 6.000.000 de euros para el cupón que coincida con las cinco cifras y la serie. Además, se reparten 134 premios de 40.000 euros a quienes acierten solo las cinco cifras del número premiado.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra hoy, viernes 16 de octubre, a las 21:25 horas en horario peninsular de España. La extracción de las bolas puede seguirse en directo a través del portal oficial de JuegosONCE.
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Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo!
¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este directo tan especial! Hoy, viernes 16 de octubre, la ilusión se palpa en el ambiente porque estamos a punto de vivir un nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE.
Faltan apenas un par de horas para que los bombos empiecen a girar y descubramos quién será el afortunado que se lleve a casa esos increíbles 6 millones de euros.
¡Síguelo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL!