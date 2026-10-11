Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del domingo 11 de octubre

La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva corresponde, por orden de aparición, a los números 5, 49, 52, 27, 43 mientras que el número clave o reintegro es el 4.

- ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

El plazo para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva comienza mañana, ya que la normativa de Loterías y Apuestas del Estado estipula que se puede reclamar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

- ¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los premios inferiores a 2.000 euros puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería en efectivo o Bizum. Si son iguales o superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank) con tu DNI.