Lotería Nacional en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 3 de octubre de 2026
El número 15.024 se lleva hoy el primer premio del sorteo ordinario de la Lotería Nacional.
👉Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 1 de octubre.
Estos son los resultados de la Lotería Nacional del sábado 3 de octubre de 2026:
Primer premio: 15.024
Segundo premio: 55.670
Reintegros: 0, 4, 8
Cuatro cifras: 3.351 - 4.144 - 4.206 - 5.339
Tres cifras: 038 - 344 - 410 - 421 - 468 - 515 - 609 - 738 - 745 - 814
Dos cifras: 01 - 22 - 23 - 37 - 59 - 61 - 87 - 91 - 94
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda aplica una retención del 20% sobre la cantidad del premio que supere los 40.000 euros. En el primer premio de hoy, el gravamen se calcula solo sobre los 20.000 euros que exceden ese límite exento.
🔴 ¿Cuándo puedo empezar a cobrar mi premio?
Puedes empezar a cobrar tu premio del sorteo de hoy a partir de mañana, domingo 4 de octubre. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de tres meses para solicitar el pago.
🔴 ¿Dónde puedo cobrarlo?
Los importes inferiores a 2.000 euros por décimo se cobran directamente en cualquier administración de loterías, mientras que los iguales o superiores a esa cantidad requieren acudir a una entidad bancaria colaboradora presentando tu DNI en vigor.
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Lotería Nacional hoy, en directo | Premios a las dos cifras de hoy
Las últimas dos cifras premiadas en el sorteo de hoy, sábado 3 de octubre, han sido 01, 22, 23, 37, 59, 61, 87, 91 y 94. Revisa bien tu décimo para comprobar si alguna de estas cifras coincide con tu número.
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Lotería Nacional hoy, en directo | Premios a las cuatro y tres cifras de hoy
Las últimas cuatro cifras premiadas en el sorteo de hoy han sido 3.351, 4.144, 4.206 y 5.339. En cuanto a las tres cifras, los números agraciados han sido 038, 344, 410, 421, 468, 515, 609, 738, 745 y 814.
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Lotería Nacional hoy, en directo | Reintegros del sorteo de hoy
Los reintegros del sorteo de hoy, sábado 3 de octubre, han sido el 0, el 4 y el 8. Si la última cifra de tu décimo coincide con alguno de estos números, recuperas el importe exacto jugado.
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Lotería Nacional hoy, en directo | Primer y segundo premio del sorteo de hoy
El sorteo de hoy, sábado 3 de octubre, ha dejado como primer premio el número 15.024, dotado con 60.000 euros al décimo. El segundo premio ha sido para el 55.670, con 12.000 euros al décimo.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué documentación necesito además del décimo?
Además del décimo original en buen estado, es necesario presentar el DNI, NIE o pasaporte en vigor del titular para premios superiores a 2.000 euros, así como, en algunos bancos, cumplimentar un formulario de declaración de origen de fondos.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Conviene firmar el décimo premiado?
Firmar el décimo premiado en el reverso es una recomendación habitual para acreditar la titularidad y dificultar que otra persona pueda cobrarlo en caso de pérdida o sustracción antes de formalizar el pago.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Tengo que declarar el premio en la renta?
Los premios de Loterías y Apuestas del Estado no se declaran en el IRPF, ya que tributan mediante un gravamen especial independiente, aplicado directamente por Hacienda sobre la cantidad del premio de hoy que supere los 40.000 euros exentos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hay que pedir cita en el banco para cobrar el premio?
Para premios de gran cuantía como el primero de hoy, se recomienda pedir cita previa en la entidad bancaria colaboradora antes de acudir, ya que el proceso de verificación e ingreso puede requerir una atención personalizada.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Puedo repartir mi premio sin pagar impuestos por donación?
Repartir el premio de hoy entre varias personas después de cobrarlo puede considerarse una donación y tributar como tal. Para evitarlo, es recomendable formalizar la titularidad compartida antes del cobro del décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿El premio cuenta como herencia si fallezco antes de cobrarlo?
Si el ganador fallece antes de reclamar el premio del sorteo de hoy, este pasa a formar parte de la masa hereditaria y deberá tramitarse junto al resto de bienes, tributando según corresponda por el Impuesto de Sucesiones.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué pasa si pierdo el décimo premiado de hoy?
Si pierdes un décimo premiado en el sorteo de hoy, puedes solicitar su anulación y el cobro del premio mediante un expediente de jurisdicción voluntaria ante notario o juzgado, un trámite que puede alargarse varios meses.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Puedo cobrar el premio de forma anónima?
Loterías y Apuestas del Estado no permite el cobro anónimo de premios superiores a 2.000 euros, ya que la normativa antiblanqueo obliga a identificar al beneficiario mediante DNI en las entidades bancarias colaboradoras.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué es una aproximación y la tengo hoy?
Las aproximaciones son premios menores otorgados a los números anterior y posterior al primer premio (15.024) y al segundo (55.670) del sorteo de hoy. Se cobran igual que el resto de premios: en administraciones si son inferiores a 2.000 euros, o en banco con DNI si superan esa cantidad.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuántos décimos han resultado premiados en total?
Entre el primer y segundo premio, las aproximaciones, las cifras menores y los reintegros, el sorteo de hoy, sábado 3 de octubre, ha dejado varios miles de décimos premiados en distinta cuantía, confirmando a este sorteo como uno de los que reparte mayor número de premios cada semana.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la combinación ganadora de hoy?
El sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 3 de octubre, ha dejado como primer premio el número 15.024, dotado con 60.000 euros al décimo, y como segundo premio el 55.670, con 12.000 euros al décimo. Los reintegros de hoy han sido el 0, el 4 y el 8.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cómo sé si he ganado?
Para saber si tu décimo ha resultado premiado, compara sus cinco cifras con el primer premio, 15.024, y el segundo, 55.670, del sorteo de hoy, así como con las últimas cuatro cifras (3.351, 4.144, 4.206 y 5.339), las tres cifras y las dos cifras publicadas en la lista oficial.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Dónde puedo revisar los resultados?
Los resultados del sorteo de hoy pueden consultarse de inmediato en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, así como en su aplicación móvil. También se publican en RTVE nada más finalizar la retransmisión en directo del sorteo.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cómo reclamo mi premio si he ganado?
Si tu décimo ha resultado premiado hoy, puedes reclamarlo a partir de mañana domingo. Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier administración de loterías, mientras que los iguales o superiores a esa cantidad requieren acudir a una entidad bancaria colaboradora con tu DNI.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% exclusivamente sobre la cantidad del premio que supere los 40.000 euros. Así, en el primer premio de hoy (60.000 euros al décimo), el gravamen se calcula solo sobre los 20.000 euros que exceden ese límite.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿He acertado el reintegro?
Los reintegros del sorteo de hoy han sido el 0, el 4 y el 8. Si la última cifra de tu décimo coincide con alguno de estos números, recuperas exactamente el importe jugado, es decir, 6 euros por décimo.