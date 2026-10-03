Lotería Nacional en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 3 de octubre de 2026

Estos son los resultados de la Lotería Nacional del sábado 3 de octubre de 2026:

Primer premio: 15.024

Segundo premio: 55.670

Reintegros: 0, 4, 8

Cuatro cifras: 3.351 - 4.144 - 4.206 - 5.339

Tres cifras: 038 - 344 - 410 - 421 - 468 - 515 - 609 - 738 - 745 - 814

Dos cifras: 01 - 22 - 23 - 37 - 59 - 61 - 87 - 91 - 94

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?

Hacienda aplica una retención del 20% sobre la cantidad del premio que supere los 40.000 euros. En el primer premio de hoy, el gravamen se calcula solo sobre los 20.000 euros que exceden ese límite exento.

🔴 ¿Cuándo puedo empezar a cobrar mi premio?

Puedes empezar a cobrar tu premio del sorteo de hoy a partir de mañana, domingo 4 de octubre. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de tres meses para solicitar el pago.

🔴 ¿Dónde puedo cobrarlo?

Los importes inferiores a 2.000 euros por décimo se cobran directamente en cualquier administración de loterías, mientras que los iguales o superiores a esa cantidad requieren acudir a una entidad bancaria colaboradora presentando tu DNI en vigor.