Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo de Cuponazo hoy, viernes 6 de marzo de 2026. Los números premiados son los siguientes:
- Número Premiado (cada cupón 40.000€): 78.825
- Serie (6.000.000€): 130
¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 6 de marzo de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
Si hubiera más de un cupón con las mismas cinco cifras y serie premiadas con el máximo premio, el importe total del bote se reparte a partes iguales entre todos esos cupones ganadores, mientras que las cinco cifras sin serie optan a otros premios importantes (como los de 40.000 € o 25.000 € por cupón, según modalidad normal o XXL), de forma que el sorteo reparte cada viernes tanto un gran bote principal como cientos de premios secundarios.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
En la práctica, los premios obtenidos con cupones físicos se cobran en primer lugar en cualquier vendedor o punto de venta de la ONCE (para importes más pequeños), mientras que los premios de mayor cuantía pueden gestionarse a través de los centros de la ONCE o de las entidades colaboradoras indicadas por la organización; si el cupón se ha jugado por Internet, el premio se abona en la cuenta de usuario y, a partir de cierta cantidad, se tramita mediante transferencia bancaria, siguiendo los plazos y comprobaciones de identidad fijados por JuegosONCE.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.
Esto implica que, si tu premio del Cuponazo es de 40.000 € o menos, lo cobras íntegro, y si es mayor, solo paga impuestos la parte que supere esos 40.000 € (por ejemplo, con 100.000 € tributan 60.000 € y Hacienda se queda 12.000 €), con la ventaja de que la retención la practica directamente la ONCE en el momento del cobro, de modo que el dinero que recibes ya llega “neto” y no suele ser necesario volver a declararlo en el IRPF; en premios compartidos, esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes según el porcentaje de cupón que tenga cada uno, y a partir de ahí se aplica, si procede, el 20 % sobre la parte individual que exceda su tramo exento.
Cuponazo ONCE, hoy | Finalizamos la cobertura del sorteo de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 6 de marzo de 2026. Esperamos que haya habido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Se puede jugar al Cuponazo desde el extranjero o solo dentro de España?
La venta del Cuponazo está orientada principalmente al territorio español, donde la ONCE dispone de su red de vendedores y de sus canales oficiales. La web JuegosONCE establece condiciones de registro que, en la práctica, limitan la participación a residentes que cumplen con los requisitos legales.
Quienes estén temporalmente fuera de España pero hayan adquirido previamente cupones o tengan cuenta en JuegosONCE pueden seguir consultando resultados y, si procede, gestionar el cobro. En todo caso, cualquier participación debe respetar tanto la normativa española como la de los países desde los que se accede a la plataforma.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué diferencia hay entre el Cuponazo de la ONCE y el Cupón Diario?
El Cupón Diario se celebra de lunes a jueves y ofrece una estructura de premios distinta, generalmente con importaciones más modestas y otros complementos como la Paga. El Cuponazo, en cambio, está concentrado en los viernes y se caracteriza por su gran premio de 6.000.000 de euros, además de un mayor número de premios altos.
Ambos productos comparten el formato de número y serie, así como la filosofía de juego responsable de la ONCE. Pero el posicionamiento del Cuponazo es el de ser la gran cita semanal con un bote especial, mientras que el Cupón Diario vertebra la oferta regular del resto de días laborables.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cuáles son las probabilidades reales de ganar un premio en el Cuponazo?
Las probabilidades de acertar el número completo y la serie en el Cuponazo son reducidas, como ocurre en cualquier sorteo de gran bote, porque intervienen 100.000 números posibles y un conjunto de series. Sin embargo, la existencia de múltiples premios por aciertos parciales incrementa de forma notable las opciones de recuperar la importación o conseguir una cantidad menor.
En la sección de preguntas frecuentes, la ONCE explica que existen muchas combinaciones premiadas en cada sorteo, repartidas entre distintas categorías. De este modo, aunque el premio millonario sea muy difícil de alcanzar, el juego se percibe como más repartido gracias a los reintegros y los premios por tramos de cifras.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cómo tributan los premios del Cuponazo ante Hacienda?
Los premios del Cuponazo están sujetos a la fiscalidad general aplicable a los juegos de azar autorizados en España, que contempla una exención hasta un cierto umbral y una retención a partir de él. Esto implica que los premios de mayor cantidad tienen una parte alguna a retención que la propia organización descuenta antes de abonar el resto al ganador.
En la web de JuegosONCE se aclara que, además de la retención inicial, los premios deben declararse conforme a la normativa vigente en el momento del cobro. Por eso se recomienda, especialmente en el caso de cantidades elevadas, consultar con un asesor fiscal para conocer el impacto exacto en la declaración de la renta.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cuál es la edad mínima para poder jugar al Cuponazo de la ONCE?
La normativa española sobre juego impide la participación de menores de edad en los productos de lotería y apuestas, y el Cuponazo no es una excepción. Para registrarse en JuegosONCE o comprar un cupón en un punto de venta es obligatorio tener al menos 18 años cumplidos.
En la web y en las campañas de responsabilidad social, la ONCE recuerda de forma insistente que el juego es un entretenimiento reservado para adultos y animales a jugar de forma moderada. Los controles de acceso y los avisos legales forman parte de esta política de juego responsable que también afecta al Cuponazo.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué pasa si pierdo un cupón físico del Cuponazo y estaba premiado?
Si el cupón es físico y se extravía, en general no es posible cobrar el premio, ya que el documento es el soporte que acredita el derecho al cobro. La ONCE exige presentar el cupón original para validar la combinación ganadora y proceder al pago, por lo que su pérdida deja al jugador sin esa prueba.
Es importante conservar el cupón en buen estado y evitar manipularlo de forma que pueda estropearse o hacerse ilegible. En cambio, cuando la compra se realiza online a través de JuegosONCE, el billete queda registrado digitalmente y no depende de un soporte físico que pueda perderse.
Cuponazo ONCE| ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 6 de marzo de 2026 y ha correspondido al número 78.825 con la serie 130.
Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | Menos de cinco minutos para el sorteo
Ya queda menos para que se celebre el sorteo del Cuponazo de la ONCE. Lo bombos girarán a las 21:25, entérate de los resultados en EL ESPAÑOL.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Dónde se puede cobrar un boleto premiado del Cuponazo de la ONCE?
Los premios de menor cantidad se pueden cobrar directamente en los puntos de venta autorizados ya a través de los vendedores de la ONCE, que cuentan con terminales para validar cupones. Si el premio alcanza cantidades superiores, la organización puede derivar al ganador a centros específicos o entidades bancarias concertadas.
En el caso de los premios obtenidos con cupones adquiridos en JuegosONCE, la importación se ingresa en la cuenta virtual del jugador, desde donde puede transferirse sin costo a una cuenta bancaria. Esta operativa digital facilita el cobro, sobre todo para quienes participan de forma habitual a través de internet.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del Cuponazo antes de que caduque?
El derecho a cobrar los premios de los cupones de la ONCE, incluido el Cuponazo, caduca a los treinta días naturales desde el siguiente al de la celebración del sorteo. Transcurrido ese plazo, el boleto se considera prescrito y ya no es posible reclamar la importación, aunque se trate de un premio importante.
Por este motivo, la organización recomienda comprobar cuanto antes los resultados y no dejar los cupones olvidados en carteras o cajones. En el caso de las compras online, el premio se abona automáticamente en la cuenta de usuario, lo que minimiza el riesgo de dejar pasar los plazos.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué es exactamente la serie en el Cuponazo y para qué sirve?
La serie es un código adicional que acompaña al número de cinco cifras en cada cupón del Cuponazo y que se extrae también en el sorteo. Solo cuando coinciden tanto las cifras como la serie, el cupón se hace acreedor del premio de 6.000.000 de euros previsto para el ganador absoluto.
En el sorteo se maneja un rango de series numeradas, y cada combinación de número y serie funciona como un billete único dentro del juego. De este modo se asegura que el premio principal solo pueda recaer en un cupón concreto, mientras que el resto de premios se reparten entre quienes clavan el número sin necesidad de serie.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Y si acierto solo las primeras cifras del número ganador?
Las primeras cifras del número también se tienen en cuenta a la hora de conceder premios, de forma simétrica a lo que ocurre con las últimas. Aciertar las cuatro primeras cifras da derecho a 500 euros, mientras que las tres primeras se premian con 50 euros y las dos primeras con 6 euros.
En el caso de la primera cifra, el Cuponazo ofrece un reintegro de 3 euros cuando esta coincide con la del número premiado, actuando como un segundo mecanismo para recuperar la inversión. Tanto las coincidencias iniciales como las finales se evalúan en cada sorteo, lo que multiplica las posibilidades de obtener algún tipo de premio.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Hay premio si solo acierto las últimas cifras de mi cupón del Cuponazo?
El Cuponazo contempla premios por aciertos parciales en las últimas cifras, de forma que se puede ganar dinero sin necesidad de clavar el número completo. En concreto, hay premios de 500 euros para quienes aciertan las cuatro últimas cifras, de 50 euros para las tres últimas y de 6 euros para las dos últimas.
Además, la última cifra tiene asociado un reintegro de 3 euros cuando coincide con la del número premiado, lo que permite recuperar la importación del cupón. Esta estructura de premios por la parte final del número convierte al Cuponazo en un juego con muchas opciones de obtener al menos una pequeña recompensa.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué ocurre si acierto las cinco cifras del número, pero no la serie del Cuponazo?
Aciertar las cinco cifras del número ganador, aunque no coincide la serie, da derecho a uno de los 134 premios de 40.000 euros que reparte el Cuponazo en cada sorteo. Es una de las categorías más importantes del juego y permite que haya decenas de grandes premiados adicionales al millonario principal.
Esta modalidad de premio se diferencia del bote de 6 millones precisamente en la serie, que actúa como filtro final para determinar quién se lleva el máximo. Para el jugador, supone una ganancia muy relevante que en muchos casos cambia su situación económica, pese a no haber completado la combinación ideal.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Dónde puedo comprobar si mi cupón del Cuponazo tiene premio?
La forma más directa de comprobar un cupón del Cuponazo es utilizar el comprobador disponible en la web oficial de JuegosONCE, donde se introducen las cinco cifras y la serie. El sistema indica de inmediato si esa combinación ha resultado agraciada y, en su caso, qué importa corresponde.
Además, los resultados se difunden en numerosos portales especializados en loterías y en medios de comunicación que muestran tanto el número ganador como el detalle de premios por categorías. El propio cupón físico también se puede llevar a un punto de venta de la ONCE, donde el vendedor puede escanearlo y confirmar si tiene premio.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿A qué hora se celebra el sorteo del Cuponazo y hasta cuándo se puede jugar?
El sorteo del Cuponazo se celebra los viernes por la noche, dentro del horario habitual de los juegos de la ONCE, extrayéndose primero las cinco cifras del número y posteriormente la serie. Aunque la hora concreta puede variar levemente, el proceso se ajusta a un calendario regular que la organización mantiene informatizada.
La venta de cupones se cierra poco antes de la celebración del sorteo para garantizar la seguridad del proceso y la correcta validación de las apuestas. Hasta ese momento, tanto vendedores como la página oficial permiten seguir adquiriendo boletos para el sorteo de ese mismo viernes.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Puedo elegir el número de mi cupón o siempre es aleatorio?
El jugador tiene la opción de elegir el número de su cupón dentro del abanico disponible, tanto si lo compra online como si lo hace en un punto de venta físico de la ONCE. En la plataforma digital, el sistema muestra los números libres para ese sorteo, mientras que el vendedor dispone de talonarios con diferentes combinaciones.
Si lo prefiere, también puede optar por el número aleatorio, dejando que el sistema le asigne automáticamente una combinación válida de cinco cifras y series. Esta modalidad es muy utilizada por quienes no tienen un número fetiche y buscan simplemente probar suerte con la primera combinación disponible.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cómo se juega al Cuponazo paso a paso si es la primera vez?
Para jugar por primera vez basta con acceder a la sección del Cuponazo en JuegosONCE o acudir a un vendedor autorizado y adquirir un cupón para el sorteo del viernes en curso. El jugador puede dejar que el sistema le asigne un número de forma aleatoria o bien elegir una combinación concreta dentro del rango disponible.
Una vez seleccionado el número y abonada la apuesta, solo queda esperar a la celebración del sorteo y comprobar después si el cupón coincide, total o parcialmente, con el número premiado. La verificación se puede hacer en la propia web, en la aplicación oficial o revisando los resultados que publican habitualmente diversos medios de comunicación.
Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Cuánto cuesta un cupón del Cuponazo y cómo se paga la apuesta?
El estándar de importación para participar en el Cuponazo es de 3 euros por cupón, que se abonan en el momento de la compra, ya sea en un punto de venta físico oa través de la web oficial. Este precio es el que da derecho a optar al premio de 6 millones de euros y al resto de categorías de premio del sorteo del viernes.
En la plataforma JuegosONCE, el pago se realiza de forma segura a través de la cuenta de usuario asociada, que se puede recargar con tarjeta u otros medios admitidos por la organización. En el caso de los vendedores de la ONCE, el comprador paga en efectivo o mediante los medios de pago que cada punto tenga habilitados, recibiendo a cambio su cupón físico.