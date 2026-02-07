Estos son los números premiados del sorteo del sábado 7 de febrero:
Primer premio: 97.617
Segundo premio: 03.365
Reintegros: 1, 7, 9
Cuatro cifras: 2.366, 3.351, 7.559, 7.886
Tres cifras: 046, 060, 151, 174, 276, 311, 328, 459, 613, 854
Dos cifras: 03, 05, 11, 21, 53, 55, 58, 61, 71
🔴 ¿Cuánto gana el primer premio?
En la Lotería Nacional ordinaria de los sábados, el primer premio es de 600.000 euros por serie, es decir, 60.000 euros al décimo.
En los sorteos extraordinarios (San Valentín, Día del Padre, etc.) la cuantía del primer premio cambia y suele ser mayor: por ejemplo, en el Sorteo Extraordinario de San Valentín de 2026 el primer premio es de 1.300.000 euros a la serie, 130.000 euros al décimo.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda aplica un 20% solo sobre la parte del premio que supera 40.000 €.
Para un primer premio de sábado (60.000 € al décimo), pagarías el 20% sobre 20.000 € (60.000 − 40.000): Hacienda se queda 4.000 € y tú cobras 56.000 € netos.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
En el sorteo de hoy, sábado 7 de febrero de 2026, puedes empezar a cobrar tu premio desde mañana, 8 de febrero, en cuanto estén cerrados y publicados oficialmente los resultados.
Tendrás 90 días (3 meses) desde mañana para cobrarlo, es decir, hasta el 8 de mayo de 2026 incluido; después de esa fecha el premio caduca y el dinero pasa al Tesoro Público.
Repaso a los números ganadores
¿Dónde ha tocado el premio del sorteo de hoy?
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 7 de febrero de 2026, número 97.617, ha caído en Burgos, Huelva y Galapagar (Madrid).
El segundo premio, número 03.365, se ha repartido entre administraciones de Ávila, Granada, Palencia, Puebla de la Calzada (Badajoz), Plasencia (Cáceres), Santander, Albocàsser (Castellón), Córdoba, Las Palmas, Paracuellos del Jarama (Madrid), Casillas (Murcia), Santa Bàrbara (Tarragona), Talavera de la Reina (Toledo), Oliva y Massalfassar (Valencia).
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto cuesta un décimo?
Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio?
Para los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (Lotería Nacional, Primitiva, Euromillones, etc.) puedes cobrar un premio hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo; pasado ese plazo caduca y se pierde el derecho al cobro.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es la probabilidad de que me toque un premio grande?
En la Lotería Nacional, la probabilidad de que tu décimo obtenga el primer premio en un sorteo típico (incluidos los grandes sorteos tipo Navidad o Niño) es de 1 entre 100.000, es decir, un 0,001% por décimo.
Si hablamos de premios grandes (primer, segundo o tercer premio), cada uno de esos premios sigue teniendo probabilidad 1/100.000 por número distinto, de modo que, en conjunto, sigues moviéndote en probabilidades del orden de unas pocas unidades entre 100.000, extremadamente bajas aunque algo mejores que en otros juegos como la Primitiva o Euromillones.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué pasa si el premio no cae en un décimo no vendido?
Si el premio de la Lotería Nacional cae en un número cuyos décimos no se han vendido, no hay ningún ganador y el dinero del premio se queda en manos del Estado.
La normativa (artículo 9 de la Instrucción General de Loterías) establece que los billetes sobrantes por falta de venta quedan “por cuenta de Hacienda”, de modo que, si uno de esos billetes no vendidos resulta premiado, el importe íntegro del premio pasa al Tesoro Público y no se vuelve a sortear ni se reparte entre otros jugadores.
Comprobar la Lotería Nacional de hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de Lotería Nacional después del de hoy, sábado 7 de febrero de 2026, se celebrará el jueves 12 de febrero de 2026, dentro de la serie habitual de sorteos de los jueves. Ese día se juega el sorteo ordinario de jueves, con una emisión y estructura de premios diferente a la de los sorteos de los sábados.
Después de ese jueves, el siguiente sorteo del calendario será el del sábado 14 de febrero de 2026, continuando así la secuencia semanal de jueves y sábados que marca el calendario oficial de Lotería Nacional para el primer trimestre de 2026.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se lleva el primer premio?
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 7 de febrero de 2026, el primer premio asciende a 60.000 euros por décimo, lo que equivale a 600.000 euros por serie. Este es el importe bruto del premio antes de aplicar, en su caso, la retención correspondiente de Hacienda a la parte que supere el mínimo exento.
Recuerda que el premio se puede cobrar durante un plazo de tres meses desde el día siguiente al sorteo, y que los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de Loterías, mientras que los superiores se cobran a través de entidades financieras colaboradoras.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar el premio?
El premio de la Lotería Nacional de hoy se puede cobrar como máximo hasta dentro de tres meses, contados desde mañana, es decir, hasta el 8 de mayo de 2026 incluido.
En la Lotería Nacional el derecho a cobrar el premio caduca a los tres meses desde el día siguiente al sorteo, según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado y lo que figura en los propios décimos. Si el último día de ese plazo fuese festivo en el lugar donde vayas a cobrarlo, se amplía un día más.
Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde hoy 7 de febrero, el mismo día del sorteo, o como muy tarde, desde el día siguiente, y a partir de ahí tienes un plazo máximo de 3 meses contados desde el día siguiente a la fecha del sorteo para hacerlo.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda aplica un gravamen especial del 20% solo sobre la parte del premio que supera 40.000 €, de modo que los premios iguales o inferiores a esa cifra están totalmente libres de impuestos y se cobran íntegros.
En un premio típico de la Lotería Nacional de 60.000 €, por ejemplo, los primeros 40.000 € están exentos y solo tributan los 20.000 € restantes, por lo que la retención asciende a 4.000 € y el ganador recibe finalmente 56.000 € netos.
Esta retención se practica automáticamente en el banco o administración al cobrar el décimo, y en el caso de personas físicas residentes no hay que volver a incluir ese premio en la declaración de la renta, porque el impuesto ya se ha satisfecho con esa retención única.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha caído el segundo premio?
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha caído el primer premio?
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué debe hacer alguien con varios décimos?
Lo más práctico es usar la función de comprobación múltiple de la web o app para revisar todos sin errores.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?
Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.
Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?
Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué se debe hacer si compro un décimo en administración y otro online?
Ambos se pueden verificar, pero el online se abona automáticamente y el físico debe comprobarse manualmente en la web o app.
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo afecta la compra de varios décimos del mismo número?
Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados.