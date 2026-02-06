El número premiado en el Cuponazo de la ONCE del viernes 6 de febrero es el 00018 , con el que cada cupón recibirá 40.000 euros. El premio de 6.000.000 euros fue para la serie 100.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cómo jugar online al Cuponazo del viernes?
Para jugar al Cuponazo del viernes debes estar registrado en JuegosONCE. Una vez registrado, lo único que debes de hacer es acceder a tu cuenta, seleccionar el número deseado, indicar qué sorteo del viernes deseas participar de los que haya disponibles y el número de cupones que quieres adquirir. Tras realizar el pago de tu cupón, solo has de finalizar la compra. Recibirás un correo con todos los detalles de tu compra y además podrás ver esta información en la Web en la sección: Mis Juegos.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mi Cuponazo?
Si has realizado tu compra a través de JuegosONCE, te ingresaremos automáticamente el premio en tu cuenta de usuario y este premio no caduca.
Comprobar Cuponazo ONCE, hoy: ¿Qué puedo hacer para ganar el Cuponazo?
Independientemente del método que utilices para elegir tu cupón para el Cuponazo de los viernes, ganar el Cuponazo, como el resto de loterías, es una cuestión de suerte.
Para ganar el Cuponazo lo único imprescindible es jugar y participar en el sorteo que se celebra todos los viernes.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cómo funcionan los impuestos con los premios del Cuponazo?
La legislación sobre el pago de impuestos de lotería es diferente en cada país. En España, existe una exención fiscal para los premios de lotería que no excedan de un determinado importe. A partir del 1 de enero de 2020, los primeros 40.000 € de premio están exentos de impuestos y el resto tiene un gravamen especial del 20%.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cuáles son todos los posibles premios de Cuponazo?
Los premios del Cuponazo se componen de 10 categorías de premios, cuya cuantía es fija para cada sorteo.
1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.
12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.
121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.
Comprobar Cuponazo ONCE, hoy: ¿Cuál es legalmente la edad mínima para jugar al Cuponazo?
En España no está permitido jugar a Cuponazo, ni a ningún otro producto de lotería, a los menores de 18 años de edad.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cuándo se realiza el sorteo del Cuponazo?
Los sorteos del Cuponazo se celebran todos los viernes desde Madrid a partir de las 21:25 h.
Los resultados se conocen a los pocos minutos de su celebración y puedes seguir el sorteo en directo a través de la web de EL ESPAÑOL
Cuponazo ONCE: ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 6 de febrero de 2026 y ha correspondido al número 00018 con la serie 100.
