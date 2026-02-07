Los premios del Cuponazo se componen de 10 categorías de premios, cuya cuantía es fija para cada sorteo.

1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.

1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.

12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.

12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.

121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.