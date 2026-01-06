Primer premio de Lotería del Niño 2026: este es el número ganador y dónde ha caído

El primer premio del sorteo de la Lotería del Niño 2026 ya ha sido cantado en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y es el XX. Este premio supone el mejor regalo en un Día de Reyes siempre especial para todos los niños de España.

El primer premio de la Lotería del Niño ha aparecido a las XX y ha sido agraciado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros por cada décimo premiado con el número ganador.

Este año, la combinación ganadora ha caído en XX...

El Sorteo del Niño tiene una larga tradición en la historia de la Lotería Nacional, ya que se celebró por primera vez en 1941, aunque no fue hasta 1946 cuando comenzaron a entregarse premios de terminación y reintegro. Desde entonces, ha sido una cita ineludible para los jugadores, que cada año esperan con ilusión la posibilidad de recibir un premio.

Al igual que en la Lotería de Navidad, el precio de un décimo del Niño es de 20 euros. En esta edición, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en juego más de 700 millones de euros repartidos entre los distintos premios.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el premio?

Los décimos del Niño, primer gran sorteo del año, tienen un margen de tiempo para ser cobrados de 3 meses a partir del día siguiente a la celebración de la rifa.

En concreto, este año se podrá cobrar tanto el primer premio como el resto de números hasta el 6 de abril.

¿Cuánto se lleva Hacienda?

Hacienda aplica una retención del 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, mientras que los importes iguales o inferiores a esa cantidad están exentos de impuestos.

La retención se realiza de forma automática, por lo que el ganador recibe directamente el importe neto correspondiente.

Los ganadores del premio máximo afrontan de este modo 2026 con otra cara. Muchos podrán terminar de pagar la hipoteca; otros optarán por viajar. Lo que está claro es que te toquen 200.000 euros es una de las mejores noticias para arrancar este nuevo año.