Sorteo de la Lotería del Niño 2026: cuándo se celebra, premios y cuánto dinero se queda Hacienda

El martes 6 de enero, a partir de las 12:00 horas, miles de españoles volverán a mirar a la suerte con la celebración del tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, uno de los eventos más emblemáticos del calendario navideño y el encargado de cerrar oficialmente las fiestas de Navidad.

Tras la resaca del Sorteo de Navidad, el Niño se presenta como una segunda oportunidad para quienes no lograron un premio el pasado 22 de diciembre y, al mismo tiempo, como un sorteo con mayores probabilidades de recuperar parte de lo invertido.

La Lotería del Niño se caracteriza por ofrecer una mayor probabilidad de obtener premio en comparación con otros sorteos.

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, una parte significativa de los décimos resulta agraciada con algún tipo de premio, ya sea un reintegro, una terminación o un premio de mayor cuantía.

Esta circunstancia explica que muchos jugadores habituales consideren este sorteo como uno de los más favorables del año.

¿Cuándo se celebra?

El sorteo se celebrará desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y se desarrollará mediante el sistema tradicional de bombos múltiples.

Como es habitual, el evento será retransmitido en directo, permitiendo a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de los números premiados en una jornada marcada por la expectación y la ilusión.

Premios del Sorteo del Niño

En esta edición, Loterías y Apuestas del Estado pondrá en juego más de 700 millones de euros repartidos entre los distintos premios.

El primer premio está dotado con 2.000.000 de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros por décimo. El segundo premio asciende a 750.000 euros por serie, con 75.000 euros por décimo, mientras que el tercer premio reparte 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros por décimo.

A estas cantidades se suman numerosos premios menores que incrementan notablemente las posibilidades de resultar agraciado.

Los décimos tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse tanto en las administraciones de lotería como a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado hasta pocas horas antes del inicio del sorteo.

Cada año, los días previos al 6 de enero concentran una elevada demanda, especialmente entre quienes esperan apurar hasta el último momento para probar suerte.

Pero, ¿cuánto se lleva Hacienda? La respuesta dependerá de la cantidad de dinero que se gane.

Hacienda aplica una retención del 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, mientras que los importes iguales o inferiores a esa cantidad están exentos de impuestos.

La retención se realiza de forma automática, por lo que el ganador recibe directamente el importe neto correspondiente.

Además, el cobro de los premios puede realizarse de diferentes maneras según la cuantía obtenida.

Los premios menores se pueden cobrar en cualquier punto de venta oficial, mientras que los premios de mayor importe deben gestionarse a través de entidades bancarias colaboradoras, siempre previa identificación del agraciado.