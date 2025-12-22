Lotería de Navidad 2025 | Dónde ha caído el Gordo, reintegros, números premiados y comprobar resultados, en directo
Comprueba en EL ESPAÑOL todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025 en España: el Gordo, segundo, tercer, cuartos y quintos premios.
Comprobar Lotería de Navidad 2025 en directo
Lotería de Navidad 2025 | ¡Ya está aquí el 6º quinto premio!
¡Ya está aquí el sexto quinto premio!
Es el número 94.273, premiado con 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo.
Lotería Navidad 2025 | Las supersticiones y rituales más raros para ganar
Muchas personas recurren a diferentes estrategias para atraer la suerte. Uno de los rituales más típicos es frotar el boleto por la barriga de una embarazada. Pero hay otros como, por ejemplo, intercambiar la lotería con personas queridas. Otras personas apuestan por escoger un número que se vincule a una fecha en concreto porque esta albergue un significado espacio. También hay otras personas que apuestan por colocar una moneda de oro en la cartera un mes antes o guardarse un alfiler en la chaqueta.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué sorteo reparte más dinero el de Navidad o el del Niño?
El sorteo de Navidad reparte muchísimo más dinero en cifras absolutas porque es un sorteo mucho más grande (se venden muchas más series y números).
La Lotería de Navidad reparte unos 2.500 - 2.600 millones de euros en total y El Niño reparte unos 700 - 770 millones de euros (menos de un tercio que el de Navidad).
En probabilidad de ganar El Niño es mejor. Aunque hay menos dinero total en juego, está mejor repartido entre más gente.
El Niño tienes casi un 38% de probabilidades de que te toque algo (principalmente porque hay tres reintegros en lugar de uno). Uno de cada tres décimos tiene premio (o lo comido por lo servido). Con el de Navidad tienes un 14-15% de probabilidades de ganar algo (solo hay un reintegro). A la gran mayoría no le toca nada.
Lotería Navidad 2025 | ¿Es mejor comprar en grupo o solo?
En la Lotería de Navidad 2025, comprar en grupo tiene varias ventajas frente a jugar solo.
Participar en décimos compartidos con familiares, amigos o compañeros de trabajo permite adquirir más números por menor coste individual, aumentando las posibilidades de obtener algún premio, aunque la ganancia se divida entre los participantes.
Por otro lado, comprar solo significa que cualquier premio obtenido será íntegro, pero también implica asumir todo el riesgo y el gasto del décimo completo.
La lotería también llega a Mallorca
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha correspondido al número 90.693 y ha dejado 200.000 euros en premios en Port d'Alcúdia, Cala d'Or y Consell.
Dos décimos de este tercer premio han sido vendidos en la administración de la calle Teodor Canet del puerto de Alcúdia, en Mallorca; otro décimo en Cala d'Or, en la administración de loterías de la avenida de Calonge, y el cuarto en el establecimiento de la calle rector Nadal Munar de en Consell.
Este número está dotado con 500.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 50.000 euros.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué cantidad es recomendable gastar?
En la Lotería de Navidad 2025, no existe una cantidad obligatoria para jugar, pero los expertos recomiendan gastar solo lo que cada persona pueda permitirse perder, considerando que se trata de un juego de azar en el que no hay garantías de ganar.
Muchos participantes optan por comprar participaciones o décimos compartidos con familiares, amigos o compañeros de trabajo, lo que permite jugar con un menor desembolso y aumentar la emoción del sorteo.
Lotería de Navidad 2025 | Comienza la séptima tabla
Comienza la séptima tabla:
Canta números: Adamis Sofía Román Márquez
Canta premios: Evelyn Maldonado Romeral
Extrae números: Estefanía Ñat Mecheba
Extrae premios: Ernesto Ñat Mecheba
Inma, ganadora del cuarto premio de la Lotería de Navidad
La suerte se ha asomado al barrio valenciano de la Fuente de San Luis. Allí, vecinas como Inma y su familia han resultado agraciados con un cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.
En su caso, el número no corresponde a ninguna cifra especial, fecha o número de la suerte. "Lo eligió mi hijo pequeño porque le gustó", asegura la madre.
Ella no es la única a la que le ha costado asimilar que le ha tocado la lotería. A Emilio, el lotero, también le ha pillado por sorpresa: "Es la primera vez que damos un premio".
Comprobar Lotería de Navidad 2025 | Recordamos los números premiados
En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, los premios principales se distribuyen de la siguiente manera: el Gordo, número 79.432, reparte 400.000 euros por décimo.
El segundo premio, número 70.048, entrega 125.000 euros; y el tercer premio, número 90.693, ofrece 50.000 euros.
El cuarto premio, número 78.477, asciende a 20.000 euros, mientras que el segundo quinto premio todavía no ha salido.
Por su parte, los cinco quintos premios, correspondientes a los números 23.112, 60.649, 77.715, 25.412 y 61.366, completan la lista de los principales galardones del sorteo.
No obstante, aún quedan 3 quintos premios por salir.
Lotería de Navidad 2025 | Tres quintos premios faltan
Lotería de Navidad 2025 | El Gordo cae en los pueblos leoneses arrasados por el fuego
Es una coincidencia agridulce. El Gordo de la Lotería de Navidad de 2025 (el número 79.432) ha caído en dos localidades leonesas que sufrieron directamente el impacto de los graves incendios de este verano: Villablino y La Bañeza.
Villablino (Laciana) es la localidad más beneficiada. Se han vendido 50 series del Gordo, lo que supone una lluvia de millones (unos 200 millones de euros) para una zona minera en crisis.
En La Bañeza, la administración de la Plaza Obispo Alcolea ha vendido nada menos que 117 series, repartiendo la mayor parte del premio gordo.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué premios quedan?
A medida que se acerca el final del sorteo, todavía quedan por salir el segundo cuarto premio y tres quintos premios, manteniendo la expectación entre los asistentes del Teatro Real y los millones de espectadores que siguen la Lotería de Navidad 2025 en directo.
Cada nueva extracción podría cambiar la suerte de muchos participantes y añade un último impulso de emoción a la jornada.
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué ocurre si todos los décimos de un número se venden?
En la Lotería de Navidad 2025, si todos los décimos de un mismo número se venden, se dice que ese número se ha vendido “íntegro” o completo.
Esto significa que cada serie del número ha sido adquirida por distintos jugadores o entidades, como administraciones de lotería, empresas o comisiones de fiestas.
Cuando un número íntegro resulta premiado, cada décimo recibe el importe total del premio correspondiente, multiplicado por la serie.
Lotería Navidad 2025 | Esta es la cantidad máxima que puedes regalar sin pagar impuestos
Si este 2025 has sido uno de los afortunados en ganar El Gordo de la Lotería o bien alguno de los grandes o pequeños premios del sorteo, puede que ya estés pensando en convertir alguno de los regalos de este año en un pequeño pellizco de ese dinero que te ha tocado en el sorteo. Una forma más de alegrar a familiares, amigos o allegados por estas fechas.
Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que si decides hacer esto, no olvides las reglas que señala la Agencia Tributaria. Y es que, el importe máximo que puedes regalar sin tener que pagar a Hacienda es de 3.000 euros.
Lotería de Navidad 2025 | Tercer premio en una localidad afectada por la dana en Albacete
Una parte del tercer premio, número 90693, se ha vendido mediante un terminal automático en el Maemia de Letur, localidad de Albacete que resultó afectada por la DANA el año pasado.
También se han distribuido décimos de este premio en lugares como Toledo capital y Moral de Calatrava, otorgando 50.000 euros por cada décimo.
Lotería Navidad 2025 | Dos quintos premios con una diferencia de 2 minutos
Con apenas dos minutos de diferencia, han salido el cuarto quinto premio y, a continuación, el quinto quinto premio, manteniendo la emoción al máximo en el Teatro Real.
El número que ha resultado premiado es el 61.366.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Existen números de la suerte?
En la Lotería de Navidad 2025, no existen realmente números de la suerte que garanticen ganar, ya que la extracción es completamente aleatoria.
Cada número tiene la misma probabilidad de salir, y los resultados dependen exclusivamente del azar durante el sorteo.
Sin embargo, algunas personas creen en números de la suerte por tradición o superstición, como fechas de cumpleaños, aniversarios o terminaciones que han aparecido con frecuencia en sorteos anteriores.
Lotería Navidad 2025 | ¡Sale el 5º quinto premio!
¡Ya está aquí el quinto quinto premio!
Es el número 61.336, premiado con 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo.
La Comisión de Fiestas de Villamanín en León reparte 60 millones
La Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, ha repartido 60 millones de euros del Gordo de Navidad, correspondientes a 15 series del número 79.432, mediante participaciones de cuatro euros entre los vecinos del municipio.
El número había sido adquirido por la administración 2 de La Pola de Gordón, situada a unos diez kilómetros de Villamanín, y según explicó el lotero Rubén a EFE, todas las participaciones se vendieron a través de la comisión de fiestas, incluyendo un euro adicional destinado a donativo para la entidad.
“Parece que se han acordado de nosotros”, celebró el lotero, recordando los daños provocados por los incendios que afectaron a la provincia el pasado verano.
Lotería de Navidad 2025 | ¡Ha salido el 4º quinto premio!
¡Ya está aquí el cuarto quinto premio!
Es el número 25.412, premiado con 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo.