Lotería de Navidad 2025 | Dónde ha caído el Gordo, reintegros, números premiados y comprobar resultados, en directo

El sorteo de Navidad reparte muchísimo más dinero en cifras absolutas porque es un sorteo mucho más grande (se venden muchas más series y números).

La Lotería de Navidad reparte unos 2.500 - 2.600 millones de euros en total y El Niño reparte unos 700 - 770 millones de euros (menos de un tercio que el de Navidad).

En probabilidad de ganar El Niño es mejor. Aunque hay menos dinero total en juego, está mejor repartido entre más gente.

El Niño tienes casi un 38% de probabilidades de que te toque algo (principalmente porque hay tres reintegros en lugar de uno). Uno de cada tres décimos tiene premio (o lo comido por lo servido). Con el de Navidad tienes un 14-15% de probabilidades de ganar algo (solo hay un reintegro). A la gran mayoría no le toca nada.