Loterías Las mejores imágenes del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 Un año más las niñas y niños de San Ildefonso reparten 2.772 millones en premios en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Luis Villajos Publicada 22 diciembre 2025 10:15h Actualizada 22 diciembre 2025 12:03h 1 de 12 Alba Yadira e Italy Andrea, las dos pequeñas que han cantado el número agraciado con el 'Gordo' del Sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 4 millones de euros a la serie. Efe 2 de 12 Empleados de una administración de lotería de Oviedo celebran tras haber vendido décimos del 90693, el tercer premio, y del 77715, uno de los quintos premios. Efe 3 de 12 Los trabajadores de la administración de lotería Castillo de Alaquàs (Valencia) celebran la venta de una serie del cuarto premio 78.477. Efe 4 de 12 Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio. Efe 5 de 12 Ángel y Samanta cantaron un madrugador segundo premio, el 70.048, que se vendió íntegro en la calle Barquillo de Madrid. Efe 6 de 12 La fortuna ha llegado a la sede de Bimba y Lola en Vigo, por participaciones del 70.048, segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Efe 7 de 12 Alsice Ríos y Piero Rai Chávez cantan un cuarto premio, el 78.477, que ha sido agraciado con un cuarto premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad. Efe 8 de 12 Trabajadores de Loterías y Apuestas del Estado preparan las bolas con los números para introducirlas en el tambor durante los reparativos para el inicio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Efe 9 de 12 Jesús Ruiz, el apodado como 'obispo de la Lotería de León', que empezó el domingo a hacer cola en el Teatro Real de Madrid para ser el primero en entrar al lugar donde se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Efe 10 de 12 Un asistente tras tomar asiento en el Teatro Real antes del inicio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Efe 11 de 12 Otro de los numerosos asistentes que han acudido disfrazados al salón del Teatro Real donde se celebra el Sorteo de la Lotería de Navidad. Efe 12 de 12 Asistentes al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad a las puertas del Teatro Real de Madrid antes de comenzar el sorteo. Europa Press Lotería de Navidad Loterías y Apuestas del Estado (LAE)