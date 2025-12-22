Publicada
Actualizada
  • 1 de 12

    Alba Yadira e Italy Andrea, las dos pequeñas que han cantado el número agraciado con el 'Gordo' del Sorteo de la Lotería de Navidad, dotado con 4 millones de euros a la serie.

    Efe
  • 2 de 12

    Empleados de una administración de lotería de Oviedo celebran tras haber vendido décimos del 90693, el tercer premio, y del 77715, uno de los quintos premios.

    Efe
  • 3 de 12

    Los trabajadores de la administración de lotería Castillo de Alaquàs (Valencia) celebran la venta de una serie del cuarto premio 78.477.

    Efe
  • 4 de 12

    Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio.

    Efe
  • 5 de 12

    Ángel y Samanta cantaron un madrugador segundo premio, el 70.048, que se vendió íntegro en la calle Barquillo de Madrid.

    Efe
  • 6 de 12

    La fortuna ha llegado a la sede de Bimba y Lola en Vigo, por participaciones del 70.048, segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

    Efe
  • 7 de 12

    Alsice Ríos y Piero Rai Chávez cantan un cuarto premio, el 78.477, que ha sido agraciado con un cuarto premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad.

    Efe
  • 8 de 12

    Trabajadores de Loterías y Apuestas del Estado preparan las bolas con los números para introducirlas en el tambor durante los reparativos para el inicio del Sorteo Extraordinario de Navidad.

    Efe
  • 9 de 12

    Jesús Ruiz, el apodado como 'obispo de la Lotería de León', que empezó el domingo a hacer cola en el Teatro Real de Madrid para ser el primero en entrar al lugar donde se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

    Efe
  • 10 de 12

    Un asistente tras tomar asiento en el Teatro Real antes del inicio del Sorteo Extraordinario de Navidad.

    Efe
  • 11 de 12

    Otro de los numerosos asistentes que han acudido disfrazados al salón del Teatro Real donde se celebra el Sorteo de la Lotería de Navidad.

    Efe
  • 12 de 12

    Asistentes al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad a las puertas del Teatro Real de Madrid antes de comenzar el sorteo.

    Europa Press