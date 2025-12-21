Confirmado por Loterías: estos son los premios del sorteo de Navidad que no pagan impuestos a Hacienda
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto cobra un décimo del Gordo después de impuestos?
Del premio bruto de 400.000 euros se deducen impuestos, dejando un premio neto de 328.000 euros por décimo.
-
-
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cómo se tributa si el décimo es compartido?
Cada participante tributa proporcionalmente según su aportación, siguiendo las reglas fiscales vigentes.
-
Lotería Navidad 2025 | Los Niños de San Ildefonso, felices de estar en el Sorteo
Los niños de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid llevan desde octubre ensayando para extraer y cantar los números y premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará en el Teatro Real este lunes 22 de diciembre. Este año, participan 28 menores.
Entre los veteranos se encuentra Ángel, de 12 años, que participa por cuarta vez y anima a otros niños y niñas a apuntarse al Sorteo porque "mola mucho", porque "cantar es bonito" y es una "experiencia única".
"Me gusta cantar y, si hay algún premio, mejor", afirma en una entrevista con Europa Press. De hecho, recuerda que uno de los años cantó el Gordo y fue "muy feliz".
Ángel dice que siempre ha sentido nervios pero luego sale al escenario del Teatro Real y se siente bien. "Al principio cuando entro y les veo (a los asistentes), me pongo nervioso pero cuando canto, no los miro", asegura.
A los niños que participan por primera vez, les recomienda que "no tengan miedo" porque "no va a pasar nada si se equivocan", y cuidar la voz. "En octubre, cuando empezamos a ensayar, pues bueno, grito un poco pero en diciembre ya me calmo", remarca.
También repite Aurora, de 10 años, que participará por segunda vez en el Sorteo y explica que le produce "mucha emoción". "A veces siento emoción o nervios o incluso felicidad porque estoy haciendo algo muy importante que no mucha gente puede hacer", enfatiza.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cómo se aplica la retención fiscal?
Loterías y Apuestas del Estado la aplica directamente al cobrar el premio, evitando trámites adicionales al ganador.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué premios están exentos de impuestos?
Premios menores de 40.000 euros, como pedrea, aproximaciones y reintegros, no pagan impuestos.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Todos los premios que excedan 40.000 euros tributan al 20%, calculados automáticamente al cobrarlos.
-
Lotería Navidad 2025 | Lo que debes hacer para sacar el máximo partido al dinero
Cuando los niños de San Ildefonso canten un número seguido de “cuatro millones de euros”, el Gordo de la Lotería de Navidad hará felices a muchas personas. Sonrisas que pueden convertirse en llanto si no se utiliza ese dinero ‘caído del cielo’ de la manera adecuada y acaba yéndose igual que vino.
“Lo más peligroso no es Hacienda ni el banco, sino las decisiones en caliente, apuntan desde HelpMyCash. Y añaden que antes de hipotecas, fondos o planes grandilocuentes, el movimiento más inteligente suele ser el menos vistoso: ganar tiempo.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuántos premios se reparten en total?
Más de 15.300 premios, incluyendo Gordo, segundos, terceros, cuartos, quintos, pedrea, aproximaciones y reintegros.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué son los premios a la centena?
Premian a los números que coinciden en las tres primeras cifras con los grandes premios, otorgando 100 euros por décimo.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué es el reintegro?
Devuelve el valor del décimo, 20 euros, a los números cuya última cifra coincide con la del Gordo, permitiendo recuperar parte de la inversión.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué son las aproximaciones al Gordo?
Son premios menores que reciben los números inmediatamente anterior y posterior al Gordo, con 2.000 euros por décimo.
-
Lotería de Navidad 2025 | Madrid, la región con más 'Gordos' de Navidad
Madrid es la región de España que mayor número de veces ha recibido la visita del 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con 84 ocasiones, un premio que en 2024 fue a parar íntegro a Logroño (La Rioja) donde ha caído cuatro veces en dos siglos.
Un año más, el ranking de los lugares más afortunados lo sigue liderando la ciudad de Madrid, donde el 'Gordo' ha recaído un total de 84 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo, la última de ellas en 2023. Hasta entonces, el primer premio había ido a parar a la capital ocho años consecutivos (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023). La primera vez que fue agraciada fue en 1816.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Se puede cobrar un premio en efectivo completo?
Solo los premios pequeños pueden cobrarse en efectivo; los grandes se abonan mediante transferencia bancaria por seguridad y regulación.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué bancos gestionan el cobro de premios grandes?
Bancos autorizadaos por Loterías y Apuestas del Estado, generalmente los principales de España, garantizan seguridad y rapidez.
-
-
-
Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuánto gana un décimo del segundo premio?
Cada décimo premiado con el segundo premio recibe 125.000 euros brutos, antes de descontar la retención fiscal correspondiente.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuál es el premio principal del sorteo?
El Gordo reparte 4 millones de euros por serie, equivalentes a 400.000 euros por décimo, siendo el premio más codiciado del año.