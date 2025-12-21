Los niños de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid llevan desde octubre ensayando para extraer y cantar los números y premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará en el Teatro Real este lunes 22 de diciembre. Este año, participan 28 menores.

Entre los veteranos se encuentra Ángel, de 12 años, que participa por cuarta vez y anima a otros niños y niñas a apuntarse al Sorteo porque "mola mucho", porque "cantar es bonito" y es una "experiencia única".

"Me gusta cantar y, si hay algún premio, mejor", afirma en una entrevista con Europa Press. De hecho, recuerda que uno de los años cantó el Gordo y fue "muy feliz".

Ángel dice que siempre ha sentido nervios pero luego sale al escenario del Teatro Real y se siente bien. "Al principio cuando entro y les veo (a los asistentes), me pongo nervioso pero cuando canto, no los miro", asegura.

A los niños que participan por primera vez, les recomienda que "no tengan miedo" porque "no va a pasar nada si se equivocan", y cuidar la voz. "En octubre, cuando empezamos a ensayar, pues bueno, grito un poco pero en diciembre ya me calmo", remarca.

También repite Aurora, de 10 años, que participará por segunda vez en el Sorteo y explica que le produce "mucha emoción". "A veces siento emoción o nervios o incluso felicidad porque estoy haciendo algo muy importante que no mucha gente puede hacer", enfatiza.