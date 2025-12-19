Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 18 de diciembre son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 55.398
Segundo premio (6.000 €): 46.845
Últimas 4 cifras (75 €): 3.679, 0.776, 6.315 y 1.362
Últimas 3 cifras (15 €): 783, 173, 123, 032, 483, 919 y 442
Últimas 2 cifras (6 €): 11, 96, 98, 02, 19, 06, 80, 03 y 81
Reintegros (3 €): 8, 3 y 9
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar un premio menor (hasta 2.000 €)?
En cualquier administración de loterías oficial.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto se lleva el ganador del primer y segundo premio?
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves reparte dos grandes premios. El primero de 30.000€ al décimo, 300.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 6.000€ al décimo, 30.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.
Sigue toda la información de la Lotería de Navidad 2025
Sigue en EL ESPAÑOL toda la información sobre la Lotería de Navidad 2025 del próximo día 22 de diciembre.
Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Asunción, 33, Sevilla, 41011, Sevilla
Salvador Minguijón, 35, Zaragoza, 50002, Zaragoza
Voluntaria Entrega, 10, Vitoria-Gasteiz, 01010, Álava
Del Mar, 7, Carboneras, 04140, Almería
Avda. de la Constitución, 8, Los Santos de Maimona, 06230, Badajoz
Ctra. de Barcelona, 58, Santa Eulàlia de Ronçana, 08187, Barcelona
Mayor, 4, Torrelaguna, 28180, Madrid
Sanjurjo Badía, 216, Vigo, 36207, Pontevedra
San Antonio, 144, Mislata, 46920, Valencia
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Natalio Rivas, 78, Adra, 04770, Almería
Centro Comercial Sierra Poeta Emilio Prados, S/N L-B23B, Córdoba, 14012, Córdoba
Gran Capitán, 14, Gijón, 33212, Asturias
Avda. de África, S/N (Kiosco), Ceuta, 51001, Ceuta
Pza. del Punto, 6 Dupl. Bajo, Huelva, 21003, Huelva
León y Castillo, 34, Sardina, 35110, Las Palmas
Dr. Navarro Torrens, 1, Las Palmas de Gran Canaria, 35011, Las Palmas
Rambla, 18, Yecla, 30510, Murcia
Avda. Picos de Europa, 21, La Alcayna, 30507, Murcia
Alberto Lista, 29, San José de la Rinconada, 41300, Sevilla
Avda. de la Constitución, S/N (Intercambiador), Santa Cruz de Tenerife, 38003, Santa Cruz de Tenerife
Bloque Sant Andreu, E, Pt.2, Tarragona, 43007, Tarragona
Real, 7, Ugena, 45217, Toledo
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuál es el origen del sorteo?
No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.
Comprobar Lotería Nacional hoy | Información útil del sorteo
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 4 de diciembre, tiene varios detalles que es preciso conocer. La participación mínima para jugar a la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?
Sí, si superan los 40.000 euros, tributan un 20% sobre la cantidad que exceda ese límite.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000€, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuántos números tiene un billete?
Cada billete contiene un número de cinco cifras.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
