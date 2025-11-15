- Segundo premio: 24.568
- Cuatro cifras: 2.604, 3.302, 8.192 y 9.446
- Tres cifras: 057, 258, 270, 477, 532, 591, 639, 643, 796 y 817
- Dos cifras: 03, 05, 08, 09, 17, 37, 60, 91 y 94
- Reintegros: 8, 2 y 9
Comprobar Lotería Nacional | Recordamos los resultados
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios mayores (más de 2.000 €)?
En bancos autorizados como CaixaBank, BBVA, entre otros, con el décimo y tu documento de identidad.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero.
Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane.
De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000 €, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el Estado es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se realiza el sorteo?
El sorteo se lleva a cabo mediante un sistema de bombos múltiples, donde se extraen las combinaciones ganadoras de forma aleatoria.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se lleva el ganador del primer y segundo premio?
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves reparte dos grandes premios. El primero de 60.000 euros al décimo, 600.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 12.000 euros al décimo, 120.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es el origen del sorteo?
No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país.
Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo de hoy caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios. Recordar, además, que el primer premio de la Lotería Nacional es de 600.000 euros a la serie y el segundo de 120.000.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Se ha repartido de forma íntegra en Consuegra (Toledo), en la administración situada en Avenida Castilla-La Mancha, 15.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Se ha vendido en Torremolinos (Málaga) y Antequera (Málaga).
Comprobar Lotería Nacional | Primer y Segundo premio
El primer premio del sorteo de este sábado (60.000 euros al décimo) ha sido para el número 33278.
El segundo premio (12.000 euros al décimo) ha sido para el número 24568.
Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de dos, tres y cuatro cifras
Las extracciones de dos cifras corresponden a los décimos terminados en 03, 05, 08, 09, 17, 37, 60, 91 y 94. Los portadores de los décimos acabados en estos números habrán ganado 12 euros al décimo (120 euros a la serie).
Las extracciones de tres cifras corresponden a los décimos terminados en 057, 258, 270, 477, 532, 591, 639, 643, 796 y 817. Los portadores de los décimos acabados en estos números habrán ganado 30 euros al décimo (300 a la serie).
Las extracciones de cuatro cifras corresponden a los décimos terminados en 2604, 3302, 8192 y 9446. Los portadores de los décimos acabados en estos números habrán ganado 150 euros al décimo (1.500 a la serie).
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 8, 2 y 9
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 15 de noviembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 33.278.
Premiado con 60.000 euros al décimo.
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 24.568.
Está premiado con 12.000 euros el décimo.
Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 150 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 8.192
La segunda es el 9.446
La tercera es el 3.302
La cuarta es el 2.604
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Premio de 30 euros al décimo. Las tres últimas cifras del décimo son las siguientes:
La primera extracción es el 057
La segunda es 643
La tercera es el 639
La cuarta es el 591
La quinta es el 532
La sexta es el 817
La séptima es el 270
La octava es el 477
La novena es el 258
La décima es el 796