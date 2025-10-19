Un nuevo sorteo de El Gordo de La Primitiva se celebra este domingo 19 de octubre de 2025 con un premio de 6,5 millones de euros.
La última combinación ganadora del pasado sorteo del 12 de octubre correspondió a los números 03, 22, 36, 39 y 50, siendo el número clave y reintegro, el número 09.
Gordo de La Primitiva del domingo | ¿Qué pasa si se acumula el bote?
Si no hay acertantes del premio máximo, el bote se acumula para el siguiente sorteo, lo que puede llevar a un premio aún mayor.
Gordo de La Primitiva del domingo | ¿Cuánto cuesta una apuesta?
Una apuesta sencilla cuesta exactamente 1,50 euros, lo que la convierte en una de las loterías más accesibles en relación con los premios que puede otorgar.
Este precio permite participar con una combinación de cinco números más un número clave. Si deseas aumentar tus posibilidades con apuestas múltiples, el precio crece proporcionalmente según la cantidad de combinaciones que juegues.
Gordo de La Primitiva del domingo | ¿Puedo comprar varias apuestas en un solo ticket?
Sí, puedes hacer varias apuestas en un solo ticket y optar por diferentes combinaciones de números.
Gordo de La Primitiva del domingo | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
La gran diferencia es la cantidad de combinaciones que juegas. Con una apuesta sencilla, solo juegas una combinación de 5 números + 1 clave.
Por otro lado, con una apuesta múltiple, estás jugando muchas combinaciones en un solo boleto, lo que aumenta tus probabilidades de premio, pero también el coste. La apuesta sencilla es más económica y directa, mientras que la múltiple es más ambiciosa y estratégica.
Gordo de La Primitiva del domingo | ¿Puedo jugar desde fuera de España?
Sí, es posible participar desde el extranjero, pero solo si lo haces a través de plataformas online debidamente autorizadas y cumplan la normativa de España.
Muchos jugadores internacionales participan así, especialmente por la popularidad del sorteo y los premios ofrecidos. Eso sí, hay que tener especial cuidado y elegir sitios para evitar caer en estafas.
Gordo de La Primitiva del domingo | ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si no puedes ir a una administración física, puedes jugar desde el móvil o el ordenador en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps autorizadas. Son rápidas, seguras y funcionan hasta el cierre.
Gordo de La Primitiva del domingo | ¿Cuánto se lleva el ganador?
Hoy, el Gordo de la Primitiva ofrece un emocionante bote de 6,5 millones de euros, lo que lo convierte en una oportunidad única para probar suerte. Si aciertas los 5 números más el número clave, podrías ser el afortunado ganador de un gran premio. Además, con las múltiples categorías de premios, las posibilidades de ganar algo en cada sorteo son bastante altas.
¡No pierdas la oportunidad de participar y hacer realidad tus sueños con el bote de hoy!
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy | ¿Puedo ganar solo con el número clave?
Sí, si aciertas solo el número clave, te llevas el reintegro, que equivale al coste de la apuesta. ¡Es un buen consuelo!
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy domingo | ¿Dónde puedo comprar mi billete?
Hay dos formas principales de participar. La primera es en cualquier administración física de Loterías y Apuestas del Estado repartida por todo el país. La segunda es a través de Internet, en la web oficial de Loterías o en plataformas online autorizadas.
Ambas opciones son seguras, pero si optas por jugar online, asegúrate de que la web esté debidamente registrada para evitar fraudes.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy domingo| ¿Quién organiza este sorteo?
El Gordo de La Primitiva está gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), una entidad pública que depende directamente del Gobierno de España. Gracias a ello, se asegura la transparencia, seguridad y fiabilidad en cada sorteo, lo que aporta confianza a los millones de jugadores que participan semana tras semana.
Además de este juego, SELAE también administra otros de gran tradición y popularidad en el país. Entre ellos destacan La Primitiva, la Bonoloto, la Lotería Nacional y el emblemático Sorteo Extraordinario de Navidad, considerado uno de los eventos más esperados del año.
Gordo de La Primitiva, domingo 19 de octubre de 2025 | ¿Cómo jugar online al sorteo del domingo?
Jugar al Gordo de la Primitiva es un proceso sencillo y rápido. Basta con entrar en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, registrarse o iniciar sesión y seleccionar la opción del Gordo de la Primitiva en el Menú Principal. Una vez allí, podrás elegir tus 5 números del 1 al 54 y un número clave entre el 0 y el 9, o bien dejar que el sistema los genere automáticamente.
La participación puede hacerse en un solo sorteo o en varios de manera consecutiva. Tras realizar la selección, únicamente tendrás que completar el pago y guardar el resguardo digital como comprobante de tu apuesta.
El sorteo se celebra todos los domingos a las 21:40 horas, lo que te permite seguirlo fácilmente desde casa. De este modo, participar en el Gordo de la Primitiva es cómodo, accesible y totalmente online.
Gordo de la Primitiva del domingo | ¡Comienza la cobertura del sorteo!
¡Muy buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de El Gordo de la Primitiva, que se celebrará hoy, domingo 19 de octubre de 2025. El sorteo comenzará a las 21:40 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
Desde este momento estaremos en directo con toda la previa para explicar a los participantes cómo funcionan este tipo de apuestas y qué deben tener en cuenta. ¡Arrancamos!