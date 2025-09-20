Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Estos han sido los números premiados este sábado:
- Primer premio: 31885
- Segundo premio: 37284
- Cuatro cifras: 4541, 5011, 4544, 4772
- Tres cifras: 269, 457, 141, 561, 908, 455, 400, 773, 281 y 727
- Dos cifras: 74, 00, 43, 09, 97, 27, 76, 20, 49
- Reintegros: 5, 4 y 3
-
Lotería Nacional de hoy sábado | Qué cantidad se queda Hacienda
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. La respuesta no es única, ya que dependerá de la cantidad que se gane.
De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del agraciado.
-
Lotería Nacional de hoy sábado | ¿Qué otros sorteos habrá hoy?
Loterías y Apuestas del Estado trae otros sorteos para este sábado 20 de septiembre de 2025. Por un lado, puede participar en la Bonoloto, que se celebra a las 21:30 horas.
También se celebra hoy el sorteo de la Primitiva y El Joker, que tendrá lugar diez minutos después, en torno a las 21:40 horas, y contará con un bote de 31 millones de euros.
-
Lotería Nacional de hoy sábado | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
-
Lotería Nacional de hoy sábado | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo de hoy caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios. Recordar, además, que el primer premio de la Lotería Nacional es de 600.000 euros a la serie y el segundo de 120.000.
-
Comprobar Lotería Nacional | Dónde ha tocado el primer premio
El primer premio, el 31885, ha tocado en Barcelona, Narón (Coruña), Los Ángeles (Cádiz), Arrasate (Guipúzcoa), Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Écija (Sevilla), Xátiva (Valencia), Algemesí (Valencia), Santurtzi (Vizcaya), Corrales del Vino (Zamora).
-
Comprobar Lotería Nacional | Dónde ha tocado el segundo premio
El segundo premio, el 37284, ha tocado íntegramente en Guadalajara.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¡Hacemos un repaso de todos los premios!
Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado 20 de septiembre de 2025:
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos han sido los reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado han sido el 5, 4 y 3.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el premio gordo del sorteo!
¡Ya está aquí el primer premio del sorteo! El número 31885, está premiado con 600.000 euros por serie.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¡Sale el segundo premio!
¡Ya está aquí el segundo premio del sorteo! Es para el número 37284. Está premiado con 120.000 euros por serie.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado | Salen las extracciones de cuatro cifras
Los premios con 150 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 1500 euros la serie. Las cuatro últimas cifras del décimo:
La primera extracción es el 4541
La segunda es el 5011
La tercera es el 4544
La cuarta es el 4772
-
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado | Salen las extracciones de tres cifras
Los premios con 30 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 300 euros la serie. Las tres últimas cifras del décimo:
La primera extracción es el 269
La segunda es el 457
La tercera es el 141
La cuarta es el 561
La quinta es el 908
La sexta es el 455
La séptima es el 400
La octava es el 773
La novena es el 281
La décima es el 727
-
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado | Salen las extracciones de dos cifras
Los premios con 12 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 120 euros la serie. Las dos últimas cifras del décimo:
La primera extracción es el 74.
La segunda es el 00.
La tercera es el 43.
La cuarta es el 09.
La quinta es el 97.
La sexta es el 27.
La séptima es el 76.
La octava es el 20.
La novena es el 49.
-
-
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado | ¡Comienza el sorteo!
¡Ya estamos con el sorteo! Ya están entrando todas las bolas en los bombos. Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción. ¡No te lo pierdas! ¡Allá, vamos! ¡Suerte a todos!
-
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado | Menos de cinco minutos
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado 20 de septiembre de 2025. Quedan menos de cinco minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios. En concreto, el sorteo dará comienzo a las 13:00 horas. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Quién gestiona el sorteo?
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más seguidos de todo el país. En España, son millones las personas que ansían ganar un premio en cada sorteo. En este caso, la lotería de este sábado depende directamente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), un organismo que, a su vez, pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto cuesta un décimo para el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 20 de septiembre de 2025, tiene varios detalles que es importante conocer. La participación mínima para jugar es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, el precio del décimo es de 6 euros. El porcentaje para premios que se destina en este sorteo es del 70%.
-
Comprobar Lotería Nacional sábado | Todos los premios que puedes ganar
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado es un sorteo ordinario. Por tanto, repartirá los siguientes premios:
- Primer premio: 60.000 euros al décimo, 600.000 a la serie.
- Segundo premio: 12.000 euros al décimo, 120.000 a la serie.
- Cuatro últimas cifras: 150 euros al décimo, 1.500 a la serie.
- Tres últimas cifras: 30 euros, 300 a la serie.
- Dos últimas cifras: 12 euros, 120 a la serie.
- Reintegros: 6 euros.
-
Comprobar Lotería Nacional sábado | ¿Quién gestiona el sorteo?
