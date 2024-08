Comprobar los resultados de la Bonoloto del viernes, 2 de agosto de 2024

Un nuevo sorteo de la Bonoloto ha sido celebrado el viernes, 2 de agosto de 2024. La combinación ganadora ha sido 03 05 09 24 30 42. El complementario ha sido el 16 y el reintegro el 7.

Porcentajes, categorías y premios de Bonoloto

El porcentaje de la recaudación destinado a premios en el Sorteo de la Bonoloto corresponde al 55%. El porcentaje restante va a parar a las arcas del Estado.

En el caso de que no hubiese acertantes del premio de 1ª categoría, el importe recaudado para este premio pasaría a aumentar el premio de la misma categoría del siguiente sorteo.

Si no hubiera acertantes del segundo premio (2ª Categoría) el importe pasaría a formar parte del tercer premio o 3ª Categoría. Lo mismo ocurre con la 3ª Categoría, si no hubiera ganador el importe pasaría a incrementar la categoría inferior siguiente (en este caso el cuarto premio). En el último caso en el que no hubiera acertantes de 4ª Categoría, el fondo acumulado se destina al siguiente sorteo de Bonoloto.

Primera Categoría (6 aciertos). El mayor premio del sorteo se destina a los acertantes de los seis primeros números extraídos (Combinación Ganadora). Para este premio se destina el 45% de la recaudación destinada a premios y es repartido a partes iguales entre los acertantes.

Segunda Categoría (5 aciertos + complementario). Se destina entre los que acierten los cinco números de la combinación ganadora + el número Complementario. Para este premio se destina el 24% de la recaudación destinada a premios. Este porcentaje es repartido a partes iguales entre los acertantes.

Tercera Categoría (5 aciertos). El premio se destina entre los que acierten cinco números de la combinación ganadora. Para este premio se destina el 12% de la recaudación destinada a premios. Este porcentaje es repartido a partes iguales entre los acertantes.

Cuarta Categoría (4 aciertos). Se destina entre los que acierten cuatro números de la combinación ganadora. Para este premio se destina el 19% de la recaudación destinada a premios. Este porcentaje es repartido a partes iguales entre los acertantes.

Quinta Categoría (3 aciertos). Se destina entre los que acierten tres números de la Combinación Ganadora con un premio fijo de 4 Euros.

Reintegro (reintegro). Si se acierta el reintegro se devuelve el importe de la apuesta.

La Bonoloto: Cómo jugar

La Bonoloto es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado (LAE) adscrito al Ministerio de Hacienda. Es el juego de Loterías del Estado que ofrece más sorteos a la semana con un total de seis días a la semana. Este juego está basado en la tradicional “Lotería por Números” o la actual “Lotería Primitiva”.

El juego de la Bonoloto consiste en seleccionar 6 números distintos entre el 1 y el 49 en una cuadrícula numerada, aunque estos números también pueden ser seleccionados al azar por el propio terminal de apuestas. Antes de seleccionar los números se debe elegir una de las dos modalidades existentes en la Bonoloto: el método sencillo o el método múltiple. En el método sencillo el boleto está formado por ocho bloques y cada bloque representa una apuesta, por lo que se puede participar a un máximo de ocho apuestas en un mismo boleto. En el método múltiple se pueden jugar 44, 7, 28, 84, 210 o 462 apuestas en un mismo ticket. Para ello se tienen que seleccionar 5, 7, 8, 9, 10 u 11 números en la primera columna.

Número Reintegro

El reintegro es el número adicional a las 6 cifras de la Combinación Ganadora que va del 0 al 9. Este número no se puede elegir de forma manual, sino que es el terminal el encargado de asignarlo automáticamente al sellar el boleto con las apuestas. Tras la finalización del sorteo, en caso de acertar solo el reintegro, el premio consiste en la devolución del importe del boleto jugado.

El Complementario

El número Complementario del sorteo de la Bonoloto es una bola adicional a las seis principales del sorteo, sirviendo exclusivamente para determinar el premio de la 2ª Categoría. Para ganar el premio de esta categoría es necesario acertar 5 números de la Combinación Ganadora más el Complementario.

Precio del juego de Bonoloto

Cada apuesta de Bonoloto tiene un precio de 50 céntimos, lo que le convierte en el juego más económico de lotería. Debes realizar al menos dos apuestas para validar un boleto, por lo que el importe mínimo para participar es de 1€. En la Bonoloto, además, se puede jugar para un solo sorteo de la semana: sorteo diario, donde se participa en el sorteo más cercano sin posibilidades de jugar en el sorteo posterior hasta que finalice el sorteo en curso. Por ejemplo, si se valida el boleto en lunes se jugará al sorteo del lunes sin posibilidad de jugar al del martes. En el sorteo semanal se participa en el resto de los sorteos de la semana en curso, por ejemplo, si validas el boleto un jueves participarás en los sorteos del jueves, viernes y sábado. La última posibilidad es la modalidad multisorteo que permite a los participantes jugar en los concursos que se celebren durante dos semanas consecutivas. Por ejemplo: las apuestas que se validen en martes podrán participar en los sorteos del martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de la semana de validación y en los seis sorteos de la siguiente semana, con un total de 11 sorteos seguidos.

Horarios Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto se realiza diariamente de lunes a sábado alrededor de las 21:30 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Está la opción de verlo en directo a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado y a los pocos minutos estarán disponibles los resultados a través de la radio, la prensa y los distintos medios digitales.

Cómo participar

Existen dos opciones para participar en la Bonoloto: sellar la apuesta en una administración de lotería oficial donde existen más de 1.500 puntos de venta. También se puede realizar la apuesta en algún servicio de gestión de lotería online donde solo se debe participar en servicios de confianza y que ofrezcan todo tipo de garantías.

Un poco de historia

La Bonoloto nació el 28 de febrero de 1988 como alternativa a los juegos que existían en ese momento en Loterías y Apuestas del Estado: la Primitiva, la Lotería Nacional y la Quiniela. En aquel entonces con la creación de este nuevo juego, se pretendía ofrecer más sorteos a la semana y por un precio mucho más económico. En 1988 solo se jugaba a este sorteo 4 veces por semana.

Desde el origen de esta lotería ha habido múltiples cambios que merecen su mención: en 1991 se añadió el número Reintegro cuyo acierto permitía la devolución del importe de la apuesta. Otro cambio gradual ha sido en el precio, donde comenzó siendo de 25 pesetas la apuesta pero que, tras sustituirse la peseta por el euro en 2002, subió a 45 céntimos y un año después se redondeó a 50 céntimos, cuyo importe se mantiene hasta día de hoy. Por último, se han aumentado el número de sorteos, pasando de celebrarse 4 días a celebrarse todos los días de la semana menos el domingo. Desde el origen de la Bonoloto el único requisito que se ha mantenido es el mínimo de dos apuestas para poder participar.

El bote récord de la Bonoloto hasta la fecha de publicación de los resultados de este sorteo se entregó en 1990 en Valladolid, con un único acertante, que ganó más de 7 Millones de Euros.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE).