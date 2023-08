Comprobar ONCE Sorteo Extra de Verano del 15 de agosto de 2023

A partir del 1 de enero de 2020, los premios de lotería por debajo de 40.000 euros no están sujetos a impuestos. Por ello, en el sorteo Extra de Verano de la ONCE de 2023 los que cuenten con un importe menor a este límite no tendrán obligación tributaria. En las cantidades superiores sí se aplicará una retención del 20% solo sobre la parte que exceda dicho umbral.