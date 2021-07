Resultados del sorteo de la Lotería Nacional del sábado, 24 de julio de 2021

Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional ha sido celebrado el sábado, 24 de julio de 2021 con los siguientes resultados:

El primer premio ha sido para el número 8.270, agraciado con 300.000€ a la serie (30.000€ al décimo)

El segundo premio ha correspondido al número 37.062, agraciado con 60.000€ a la serie (6.000€ al décimo)

Aquellos décimos acabados en: 0, 4 y 7 han sido agraciados con el reintegro.

Sorteos y premios de la Lotería Nacional

Lotería Nacional del jueves

1er Premio: 30.000€ al décimo acertando las 5 cifras del número.

2º Premio: 6.000€ al décimo acertando las 5 cifras del número.

Reintegros: 3€ al décimo acertando la última cifra del 1er premio y dos extracciones adicionales.

Sorteo ordinario del sábado

Primer premio: 60.000€ al décimo a las 5 cifras de la primera extracción.

Segundo Premio: 12.000€ al décimo a las 5 cifras de la segunda extracción.

Reintegro: 6€ a la última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales.

Sorteos Especiales de Lotería Nacional

El Sorteo Especial suele ser una vez al mes y cae en sábado. El precio es mayor que el de los sorteos ordinarios y el primer premio es de 1 millón de euros a la serie (100.000 € por décimo).

Sorteos Extraordinarios

El precio del décimo de los sorteos extraordinarios varía dependiendo del tipo de sorteo, pero rondan entre los 15 y los 20€. Los sorteos Extraordinarios se diferencian en dos, por un lado, los conmemorativos (el Sorteo Extraordinario de Invierno y el Sorteo Extraordinario del Turista) con un premio de 20 Millones de euros a un décimo y por otro, los tres más conocidos: Sorteo Extraordinario de El Niño, Sorteo Extraordinario Niños de San Ildefonso y Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cuyos premios varían en cada uno de los sorteos.

Acerca de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional es el juego más popular y con más tradición en España. Esta lotería se divide en décimo, billete, serie y fracción. El décimo es el documento necesario para participar en el sorteo y el billete son los 10 décimos de un mismo número y serie. La serie es cada una de las sucesiones numeradas entre el 00.000 hasta el 99.999. Por último, la fracción es el identificador de cada uno de los diez décimos de un mismo billete, es decir, es lo que distingue un décimo de cualquier otro incluso cuando pertenezca al mismo número y serie.

Los Sorteos Ordinarios se juegan dos días por semana: los jueves y los sábados. Los décimos son muy característicos ya que cada semana tienen una imagen y un fondo distinto dedicado a homenajear personajes históricos, monumentos, obras de arte, etc. Los Sorteos Especiales solo caen en sábado, por lo que si se celebra un sorteo especial, no se juega el sorteo ordinario de los sábados. El Sorteo Extraordinario no tiene una fecha fija pero suele caer también en sábado tras el acontecimiento de un día importante, como por ejemplo: el Sorteo del Día de San Valentín, el Sorteo de Día de la Madre o el Sorteo del Día del Padre. Por otro lado, hay Sorteos Extraordinarios que sí tienen fecha fijada, la misma todos los años, como son: el sorteo de Navidad que se juega todos los 22 de diciembre que tiene un premio de 400.000€ al décimo y el Sorteo Extraordinario del Niño celebrado todos los 6 de enero con premio fijo de 200.000€ al décimo. Todos los décimos de los sorteos extraordinarios tienen algún adorno dedicado al motivo del día celebrado.

Requisitos para participar en la Lotería Nacional

Para poder participar en este sorteo, es necesario el décimo como documento oficial. Este décimo se puede adquirir en uno de los 10.500 puntos de venta físicos, tanto en los propios establecimientos de Lotería y Apuestas del Estado como en los estancos. Esta red comercial está enfocada para llegar a todos los espacios y horarios posibles. También está la opción de jugar mediante algún servicio de gestión de lotería online, el cual permite el sellado de las apuestas que el usuario indique, la gestión de los resguardos y la entrega del premio en cuenta bancaria. Solo se debe participar en estos servicios si son de confianza y si ofrecen todo tipo de garantías.

Normativa de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional depende de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) que, a su vez está coordinada por el Ministerio de Economía y Hacienda. Del total de la recaudación, el Estado se adjudica un 30% y el resto se destina al pago de los premios.

Los billetes de Lotería Nacional son considerados como valores del Estado, por lo que si se falsifica o rectifica se recae en una falta estipulada en el Código Penal.

Estos billetes de Lotería Nacional son títulos al portador, por lo que solo los que presenten los billetes tienen la consideración de propietarios.

Historia de la Lotería Nacional

En 1811 nace la Lotería Nacional mientras José Napoleón I gobernaba en la España napoleónica. Con el mandato del Rey de Nápoles, España quedaba dividida entre los llamados afrancesado” y los antifranceses cuya resistencia estaba aislada en Cádiz y Portugal. Para solventar la Guerra de Independencia necesitaban nuevos ingresos que ayudaran a expulsar a las tropas francesas de la península. Ciriaco González Carvajal secretario en las Cortes de Cádiz, tuvo la idea de aumentar las arcas del Estado con la creación de un nuevo juego de Lotería donde pudieran participar todos los ciudadanos, evitando así la creación de un nuevo impuesto. Esta iniciativa por parte del secretario tuvo una gran aceptación y en 1812 se celebró el primer sorteo de Lotería Moderna (predecesora de la Lotería Nacional actual) cuyas cifras eran impresas en el boleto.

El primer sorteo de la Lotería Moderna que se celebró en Madrid fue el veintiocho de febrero de 1814 y desde entonces se quedó en la capital de España la sede de dicha lotería. A la muerte de Fernando VII la Lotería Moderna cambió el nombre por Lotería Nacional.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en los números premiados y/o en la cuantía de los premios. La única información oficial válida es la que proporciona la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE).

Sigue los temas que te interesan