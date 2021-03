Combinación ganadora de la Bonoloto del miércoles, 10 de marzo de 2021

Un nuevo sorteo de la Bonoloto ha sido celebrado el miércoles, 10 de marzo de 2021 con los siguientes resultados:

El primer premio ha sido para la combinación 27 33 34 35 41 44. El complementario ha sido el 32 y el reintegro corresponde al 4.

Categorías y reparto de premios

El sorteo de la Bonoloto tiene el siguiente reparto: del total recaudado en la venta de los boletos de Bonoloto, el fondo destinado a premios es el 55% más posibles botes acumulados de sorteos anteriores. El 45% restante pasa directamente a las arcas del Estado y gestionado por el Ministerio de Hacienda.

Cuando no hay ganador de Primera Categoría, el total a percibir pasa a aumentar la Primera Categoría del siguiente sorteo de Bonoloto.

Si no hubiera acertantes del segundo premio (2ª Categoría) el importe pasaría a formar parte del tercer premio o 3ª Categoría. Lo mismo ocurre con la 3ª Categoría, si no hubiera ganador el importe pasaría a incrementar la categoría inferior siguiente (en este caso el cuarto premio). En el último caso en el que no hubiera acertantes de 4ª Categoría, el fondo acumulado se destina al siguiente sorteo de Bonoloto.

Primera Categoría (6 aciertos). El mayor premio del sorteo se destina a los acertantes de los seis primeros números extraídos (Combinación Ganadora). Para este premio se destina el 45% de la recaudación destinada a premios y es repartido a partes iguales entre los acertantes.

Segunda Categoría (5 aciertos + complementario). Se destina entre los que acierten los cinco números de la combinación ganadora + el número Complementario. Para este premio se destina el 24% de la recaudación destinada a premios. Este porcentaje es repartido a partes iguales entre los acertantes.

Tercera Categoría (5 aciertos). El premio se destina entre los que acierten cinco números de la combinación ganadora. Para este premio se destina el 12% de la recaudación destinada a premios. Este porcentaje es repartido a partes iguales entre los acertantes.

Cuarta Categoría (4 aciertos). Se destina entre los que acierten cuatro números de la combinación ganadora. Para este premio se destina el 19% de la recaudación destinada a premios. Este porcentaje es repartido a partes iguales entre los acertantes.

Quinta Categoría (3 aciertos). Se destina entre los que acierten tres números de la Combinación Ganadora con un premio fijo de 4 Euros.

Reintegro (reintegro). Si se acierta el reintegro se devuelve el importe de la apuesta.

¿Cómo funciona la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto es un juego de azar de titularidad pública que nació en España. Está dirigido por el Ministerio de Hacienda y regulado por Loterías y Apuestas del Estado o LAE. La bonoloto es la lotería que más sorteos ofrece al año con un total de seis días a la semana (exceptuando los domingos). Su mecanismo de juego es muy parecido a la auténtica “Lotería por Números” o conocida actualmente por Lotería Primitiva.

Para participar en el sorteo de Bonoloto se deben seleccionar de una tabla o cuadro 6 números distintos entre el 1 y el 49. Si se prefiere, se puede pedir que sea el propio terminal el que seleccione de forma aleatoria la combinación de los números. Para las dos formas de juego se debe elegir el número de apuestas a las cuales se quiere participar. Apuesta Simple: dentro del boleto hay 8 tablas donde cada tabla representa una apuesta, por lo que en esta modalidad se permite realizar hasta 8 apuestas. Apuesta Múltiple: en esta modalidad, en la primera tabla del boleto se seleccionan 5, 7, 8, 9, 10 u 11 números y en la parte inferior izquierda del boleto se indicaría con una cruz el número de apuestas en las que se desee participar 7, 28, 44, 84, 210 o 462.

El Reintegro

Es un número adicional a las 6 cifras de la Combinación Ganadora. Este número va del 0 al 9 y es elegido automáticamente por el terminal al sellar las apuestas. Únicamente sirve para optar a la devolución del importe del boleto jugado en el caso de acertar el reintegro.

El número Complementario

El número Complementario del sorteo de la Bonoloto es una bola adicional a las seis principales del sorteo, sirviendo exclusivamente para determinar el premio de la 2ª Categoría. Para ganar el premio de esta categoría es necesario acertar 5 números de la Combinación Ganadora más el Complementario.

Precio y modalidades de sorteo

El juego de la Bonoloto es el más asequible de todos los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Su precio está fijado en 0,50€ por apuesta, aunque el importe mínimo para participar es 1€ (dos apuestas). Existen dos tipos de sorteos para participar: el “sorteo diario” pudiendo participar en el sorteo del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado y la segunda modalidad es el “sorteo semanal”, pudiendo participar en todos los sorteos de la semana dependiendo de cuando se selle la apuesta, por ejemplo, si se valida en jueves, se podrá participar en los sorteos de jueves, viernes y sábado. En el sorteo semanal se juega con los mismos pronósticos y apuestas en todos los sorteos de la semana. En esta modalidad también se encuentra la opción de participar en los concursos que se celebren durante dos semanas consecutivas.

Horarios del sorteo de la Bonoloto

La Bonoloto se realiza todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 21:30 horas aproximadamente. Este acto se representa en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. El sorteo se emite en directo en la página oficial de Loterías y Apuestas además de publicar los resultados en los distintos medios de comunicación tras la finalización del mismo.

Cómo participar

Hay varias opciones para participar en la Bonoloto: físicamente en uno de los 10.500 puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) o mediante la adquisición de las apuestas a través de las distintas plataformas web que permitan la gestión de lotería online. Para ello hay que revisar que sea una página segura y con todo tipo de garantías.

Algunos años de historia

El 28 de febrero de 1988 nace el sorteo de Bonoloto con el propósito de ser la lotería más económica y con más sorteos de la industria lotera. La Bonoloto durante esta época solo se jugaba 4 veces por semana (de domingo a miércoles).

En el año 1991 se introdujo el Reintegro que hasta entonces no existía, con la posibilidad de recuperar el importe de la apuesta si se acertaba el Reintegro. Desde el inicio de la Bonoloto, el mínimo de apuestas para poder jugar era de dos, pero su precio era de 25 pesetas por apuesta. Sin embargo, con el cambio de moneda en 2002 al Euro, el precio de cada apuesta aumentó a 45 céntimos y un año después se fijó el precio a 50 céntimos, manteniéndose hasta día de hoy. En el año 2015, la Bonoloto pasó a celebrarse durante seis días a la semana de lunes a sábado.

El bote récord de la Bonoloto hasta la fecha de publicación de los resultados de este sorteo se entregó en 1990 en Valladolid, con un único acertante, que ganó más de 7 Millones de Euros.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE).