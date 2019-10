Comprobar resultado de Euromillones del martes, 29 de octubre de 2019

Un nuevo sorteo de Euromillones ha sido celebrado el martes, 29 de octubre de 2019 con los siguientes resultados:

La combinación ganadora ha sido para los números: 16 18 28 42 49, con las estrellas 5 y 10.

El código premiado del juego complementario El Millón ha sido XQS05945, con un premio de 1.000.000€.

Premios de Euromillones

De la cantidad total obtenida de la recaudación, el 50% está destinada a premios y la mitad restante va a parar a las arcas del Estado. La cantidad recaudada depende del número de personas que participen en el sorteo y del número de acertantes en cada una de las categorías:

1ª Categoría: 5+2. Se obtiene si se aciertan los cinco números de la Combinación Ganadora más las dos estrellas. Dependiendo del sorteo, el 43,2% o el 27% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

2ª Categoría: 5+1. Se obtiene si se aciertan los cinco números de la Combinación Ganadora más una estrella. El 3,95% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

3ª Categoría: 5+0. Se obtiene si se aciertan los cinco números de la Combinación Ganadora. El 0,92% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

4ª Categoría: 4+2. Se obtiene si se aciertan cuatro números de la Combinación Ganadora más dos estrellas. El 0,45% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

5ª Categoría: 4+1. Se obtiene si se aciertan cuatro números de la Combinación Ganadora más una estrella. El 0,48% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

6ª Categoría: 3+2. Se obtiene si se aciertan tres números de la Combinación Ganadora más dos estrellas. El 0,67% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

7ª Categoría: 4+0. Se obtiene si se aciertan cuatro números de la Combinación Ganadora. El 0,38% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

8ª Categoría: 2+2. Se obtiene si se aciertan dos números de la Combinación Ganadora más dos estrellas. El 1,75% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

9ª Categoría: 3+1. Se obtiene si se aciertan tres números de la Combinación Ganadora más una estrella. El 1,85% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

10ª Categoría: 3+0. Se obtiene si se aciertan tres números de la Combinación Ganadora. El 3,95% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

11ª Categoría: 1+2. Se obtiene si se acierta un número de la Combinación Ganadora más dos estrellas. El 4,95% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

12ª Categoría: 2+1. Se obtiene si se aciertan dos números de la Combinación Ganadora más una estrella. El 14,85% del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

13ª Categoría: 2+0. Se obtiene si se aciertan dos números de la Combinación Ganadora. El 18,25 del total se reparte entre los acertantes de esta categoría.

“Booster fund” o fondo de reserva. Dependiendo del sorteo, el 4,8% o el 21% del total se destina a este fondo de reserva. Esta cantidad va a parar al bote del “Supersorteo” para que cumpla con su premio mínimo de 17 millones de euros y el sorteo se establece cuando se acumula la cantidad suficiente.

El límite del bote de Euromillones se sitúa en 190 millones de Euros, siendo la cantidad más grande que se puede ganar en el sorteo. Si se alcanza esta cantidad, el exceso pasa a acumularse a la 2ª Categoría. La cantidad del bote se puede acumular hasta cuatro veces más, pero si aun así no hay ganador de 1ª Categoría en el cuarto sorteo, la totalidad del bote pasaría a dividirse entre los ganadores de 2ª Categoría. Si durante el quinto sorteo tampoco hay acertantes de 2ª Categoría, la cifra entera es transferida a la siguiente categoría ganadora.

Acerca del Euromillón

Euromillones se juega en Europa siendo los países participantes los encargados de su administración. En España el organismo oficial encargado de todas las loterías es LAE o Loterías y Apuestas del Estado.

El primer sorteo tuvo lugar el viernes 13 de febrero de 2004 en París. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros que se unieron a la iniciativa, pero los organismos de lotería de Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza no se unieron hasta el 8 de octubre de 2004.

Desde su creación, el honor de haber obtenido los 190 millones de euros lo tienen dos acertantes de Reino Unido en 2012, un único acertante en Portugal en 2014 y el último en España en 2017.

Dentro de las curiosidades de Euromillones, las estadísticas confirman que hay entre un 30% y un 70% de premios de lotería que quedan sin reclamar. Normalmente el boleto premiado que no se reclama es debido a tres causas: boleto roto o dañado, el extravío de este y boleto sin comprobar. En España está estipulado que la caducidad del boleto ganador sea de 90 días naturales desde la celebración del sorteo, frente a países como Inglaterra que tienen hasta 180 días de margen. En España, si el boleto no se reclama el dinero no cobrado va a parar a las arcas del Estado. Se calcula que cada año la cifra en premios sin reclamar rondan los 50 millones de euros.

Origen del juego complementario “El Millón”

El Millón nació en España en 2016 y se ha convertido en el juego complementario de Euromillones. Esto es, que cuando se compra un boleto de Euromillones se participa automáticamente en el juego “El Millón” sin cargos adicionales. Solo se juega a El Millón los viernes, pero con las apuestas del martes también se participa.

Algo exclusivo de este sorteo es la garantía de que alguien ganará el premio de El Millón ya que todos los códigos repartidos quedan registrados y el premio se sortea entre las combinaciones vendidas. Las combinaciones están compuestas por tres letras y cinco números los cuales no se pueden elegir, salen automáticos y no existen dos iguales. Por último, algo a tener en cuenta es que se generan tantos códigos como apuestas hagas al Euromillón. Por ejemplo, si participas en 2 apuestas martes y viernes del Euromillón se te generan 4 códigos del Millón para el viernes.

Normativa de Euromillones

El boleto de Euromillones consta de 5 bloques o tablas iguales. A su vez cada bloque se compone de dos cuadrículas: una de números formada por 50 casillas (números entre el 1 y el 50) y otra de estrellas formada por 12 casillas (números entre el 1 y el 12).

Al adquirir un boleto lo primero que hay que hacer es elegir el tipo de apuesta que se quiera: en la apuesta sencilla se elegirán cinco números más dos estrellas pudiendo jugar a un límite de 5 apuestas. La apuesta múltiple permite al jugador marcar más de 5 números (6, 7, 8, 9 ó 10) y más de 2 estrellas (3, 4 ó 5).

Precio y programación de Euromillones

Euromillones tiene un precio de 2,50€ desde septiembre de 2016. Este sorteo se celebra todos los martes y viernes en París. El horario habitual es a las 21:00 CET (horario central europeo) en España, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Austria y Suiza. Los países como Reino Unido, Irlanda y Portugal con el huso horario WET (horario occidental europeo) lo viven una hora más temprano.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones relativos a los premios publicados y/o los resultados de los sorteos que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE).