Lotería Nacional del sábado, 24 de agosto de 2019

Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional ha sido celebrado del sábado, 24 de agosto de 2019 con los siguientes resultados:

El primer premio ha sido para el número 51.344, agraciado con 600.000€ a la serie

El segundo premio ha correspondido al número 83.012, agraciado con 120.000€ a la serie

Aquellos décimos acabados en: 0, 4 y 9 han sido agraciados con el reintegro.

Premios y sorteos de la Lotería Nacional

Lotería Nacional del jueves

30.000€ por décimo a las 5 cifras de la primera extracción.

6.000€ por décimo a las 5 cifras de la segunda extracción.

3€ a la última cifra del primer premio + dos extracciones adicionales.

Sorteo ordinario del sábado

1er Premio: 60.000€ al décimo acertando las 5 cifras del número.

2º Premio: 12.000€ al décimo acertando las 5 cifras del número.

Reintegros: 6€ al décimo acertando la última cifra del 1er premio y dos extracciones adicionales.

Sorteos especiales

Estas loterías se organizan con bastante frecuencia, alrededor de una vez al mes, cayendo casi siempre en sábado, por lo que ese sábado no se celebraría el sorteo ordinario. El precio del décimo suele rondar los 12€.

Extraordinarios

Dentro de los Sorteos Extraordinarios, existen varios tipos: en primer lugar, estarían los conmemorativos como son: el Sorteo Extraordinario del Turista, el Sorteo Extraordinario del Día de San Valentín, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre y el del Día de la Madre, etc., todos con un precio de 15€ el décimo y con un premio de 15 Millones de euros a un décimo. En segundo lugar, se encuentran los juegos más populares: el Sorteo Extraordinario de El Niño, el Sorteo Extraordinario de los Niños de San Ildefonso y el Sorteo de Navidad. El precio es de 20€ el décimo y los premios varían dependiendo del sorteo.

¿Cómo funciona La Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es el sorteo más conocido y con más historia de todas las loterías españolas. Para entender este sorteo hay que conocer sus características, como que se divide en cuatro partes: el décimo, que es el documento mínimo para participar en el sorteo; el billete que son los diez décimos de una misma serie y número; la serie es el conjunto de billetes de un mismo número es decir, cada una de las sucesiones numeradas entre el 00.000 hasta el 99.999; la fracción identifica a cada uno de los 10 décimos de un mismo billete. Gracias a la fracción se puede hacer la distinción de cualquier décimo, incluso de los que pertenezcan a un mismo número y serie.

Los Sorteos Ordinarios se juegan dos días por semana: los jueves y los sábados. Los décimos son muy característicos ya que cada semana tienen una imagen y un fondo distinto dedicado a homenajear personajes históricos, monumentos, obras de arte, etc. Los Sorteos Especiales solo caen en sábado, por lo que si se celebra un sorteo especial, no se juega el sorteo ordinario de los sábados. El Sorteo Extraordinario no tiene una fecha fija pero suele caer también en sábado tras el acontecimiento de un día importante, como por ejemplo: el Sorteo del Día de San Valentín, el Sorteo de Día de la Madre o el Sorteo del Día del Padre. Por otro lado, hay Sorteos Extraordinarios que sí tienen fecha fijada, la misma todos los años, como son: el sorteo de Navidad que se juega todos los 22 de diciembre que tiene un premio de 400.000€ al décimo y el Sorteo Extraordinario del Niño celebrado todos los 6 de enero con premio fijo de 200.000€ al décimo. Todos los décimos de los sorteos extraordinarios tienen algún adorno dedicado al motivo del día celebrado.

Requisitos para participar en la Lotería Nacional

El décimo es el documento indispensable para participar en los sorteos, existiendo varias opciones para adquirirlo: físicamente en uno de los 10.500 puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en estancos e incluso se pueden conseguir en establecimientos comerciales como bares, pero la adquisición en estos locales puede generar algún cargo de gestión. La venta en distintos establecimientos facilita la acción comercial de LAE al aumentar el horario de venta de los décimos y poder llegar a un mayor número de personas. Otra opción para la adquisición de los billetes es a través de las distintas plataformas web que lo permiten, aunque para ello hay que revisar que sea una página de internet segura y con todo tipo de garantías.

Reglamento de la Lotería Nacional

La comercialización de los décimos está limitada por la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado. La SELAE depende directamente del Ministerio de Economía y Hacienda, el cual se adjudica el 30% de los premios de la Lotería Nacional, mientras que la recaudación restante va íntegra al pago de los premios.

Todos los billetes de la Lotería Nacional se consideran valores del estado por lo que su falsificación, modificación o cualquier tipo de alteración tiene consecuencias penales.

Cada décimo de Lotería Nacional es un título al portador, por lo que el poseedor de este documento es el único propietario de los derechos del mismo y el premio lo recibe el que lo tiene en su poder. Para prevenir que quien guarde el billete no quiera repartir el premio, es conveniente dejar plasmado el acuerdo en papel.

Algunos siglos de historia

En 1811 nace la Lotería Nacional mientras José Napoleón I gobernaba en la España napoleónica. Con el mandato del Rey de Nápoles, España quedaba dividida entre los llamados afrancesado” y los antifranceses cuya resistencia estaba aislada en Cádiz y Portugal. Para solventar la Guerra de Independencia necesitaban nuevos ingresos que ayudaran a expulsar a las tropas francesas de la península. Ciriaco González Carvajal secretario en las Cortes de Cádiz, tuvo la idea de aumentar las arcas del Estado con la creación de un nuevo juego de Lotería donde pudieran participar todos los ciudadanos, evitando así la creación de un nuevo impuesto. Esta iniciativa por parte del secretario tuvo una gran aceptación y en 1812 se celebró el primer sorteo de Lotería Moderna (predecesora de la Lotería Nacional actual) cuyas cifras eran impresas en el boleto.

Tras la retirada de las tropas de Napoleón, el sorteo de la Lotería Nacional fue trasladado a Madrid definitivamente. En 1814 pasó a denominarse Lotería Nacional de Billetes, convirtiéndose en el sorteo con más trasfondo histórico.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en los números premiados y/o en la cuantía de los premios. La única información oficial válida es la que proporciona la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE).