“Eres rico si y sólo si el dinero que rechazas te sabe mejor que el dinero que aceptas” (Nassim Taleb).

El mundo es hoy significativamente más rico que hace apenas un año, pero la forma en que esa riqueza se reparte y se genera está cambiando a una velocidad sin precedentes.

El UBS Global Wealth Report 2026 revela un panorama de crecimiento acelerado, donde los activos no financieros (como la vivienda) han recuperado protagonismo y la tradicional pirámide de riqueza está a punto de desaparecer para convertirse en algo distinto.

Analicemos los principales gráficos que definen esta nueva era económica.

La riqueza personal global creció un 10,8% en 2025, más del doble que en los dos años anteriores. Este repunte no sólo se debe a los mercados financieros, sino también a un aumento considerable de la riqueza no financiera, lo que sugiere una mejora generalizada en los niveles de vida globales:

Growth Elaboración propia

América sigue ostentando el 40,6% de la riqueza mundial, seguida por Asia-Pacífico con un 32,8% y por EMEA (Europa, Oriente Medio y África) con un 26,6%. Un dato clave: Europa destacó en crecimiento en 2025, en parte por la apreciación del euro frente al dólar.

Podium Elaboración propia

España consolida su posición en el ranking mundial. Se sitúa en el puesto 20 en riqueza media por adulto (306.412 $) y mejora hasta el puesto 17 si miramos la riqueza mediana (111.575 $). Esto último indica que la riqueza en España está distribuida de forma más equilibrada que en potencias como EEUU (puesto 28 en mediana) o Alemania (puesto 30):

Wealth per adult Elaboración propia

Al analizar el periodo 2020-2025 en moneda local y neto de inflación, España muestra un crecimiento sólido. Mientras que países como el Reino Unido han visto caer su riqueza media real más de un 20%, España mantiene una tendencia positiva, demostrando mayor estabilidad ante las crisis de la década:

This decade so far Elaboración propia

El siguiente gráfico muestra una diferencia cultural profunda: mientras que en EEUU los activos financieros (bolsa, fondos) suponen el 78,9% de la riqueza, en España sólo representan el 31,4%.

Los españoles prefieren la seguridad de los inmuebles. Además, España tiene un nivel de deuda bajo (7,6% sobre la riqueza bruta), muy inferior al de Suiza (20,5%) o el Reino Unido (20%):

Financial Elaboración propia

¿Estamos asistiendo al fin de la pirámide de riqueza? El tramo más bajo (menos de 10.000 $) se está encogiendo rápidamente, mientras que las clases medias y altas se expanden. Actualmente, el 1,5% de los adultos posee el 48,4% de la riqueza total, pero la movilidad hacia arriba es constante:

Pyramid Elaboración propia

En 2025, el número de millonarios en España creció un 3,1%, sumando 32.707 nuevos miembros a este club. En total, España alberga a 1.077.000 millonarios (en dólares), superando a países como India o Suiza en número absoluto de individuos ricos:

Millionaires Elaboración propia

España presenta un coeficiente de Gini de 0,57, situándose en el puesto 46 de 56 mercados analizados (donde el puesto 1 es el más desigual). Esto significa que España tiene menos desigualdad de riqueza que la mayoría de las grandes economías, incluyendo a EEUU (0,77), Alemania (0,67) o Francia (0,57, ligeramente superior):

Gini coefficient Elaboración propia

El informe de 2026 dibuja un mundo donde la clase media global está ganando terreno y la pobreza extrema patrimonial retrocede. España emerge como un modelo de estabilidad: con una riqueza mediana robusta, niveles de deuda controlados y una desigualdad significativamente menor que la de sus pares globales.

El gran reto para el futuro será la diversificación, ya que la excesiva dependencia española de los activos inmobiliarios frente a los financieros sigue siendo su marca distintiva en el tablero mundial. De hecho, según una reciente encuesta de Schroders, los estadounidenses consideran necesario tener ahorrados 1,2 millones de dólares en productos financieros para poder jubilarse cómodamente.

Riqueza global 2026 Elaboración propia

Hoy cierro con esta célebre frase del difunto gran artista canario César Manrique: “Para mí, lo único importante ahora es el arte de vivir con armonía y paz. Todo eso de la vanidad, el orgullo, la riqueza, el concepto de poder, no sirve para nada”.