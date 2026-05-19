Atentos a dónde invierten ahora los 'criptobros' (y no es en Bitcoin)

La historia no siempre se repite, pero la mayoría de las veces rima. Los criptobros de ahora no son muy diferentes a los yuppies de mediados de los 80. Gente joven que se sube a un mercado alcista, acierta y le coge el gusto. Y no lo digo como una crítica, sino como una descripción.

Además, tanto lo que hacían los yuppies como lo que han hecho los criptobros requiere de valentía, pues implica tomar riesgos. Y de cierto sacrificio, puesto que tienen que dedicar el poco o mucho dinero que tengan a invertir en lugar de a consumir, lo cual no es tan fácil cuando se es joven.

Los yuppies invertían / especulaban en bolsa española porque era a lo único a lo que podían acceder. Pero tuvieron suerte, porque cogieron el período probablemente más alcista que ha tenido nunca la bolsa española. Y le cogieron el gusto al asunto. Hasta octubre de 1987.

Los criptobros supieron ver la novedad que suponían las criptomonedas, particularmente el Bitcoin, y se lanzaron a invertir. Y ganaron mucho dinero. Algunos incluso se hicieron ricos y alguno se fue a vivir a Dubái y montó un Exchange.

Pero, al igual que les ocurrió a los yuppies de los 80 en el crash del 87, muchos inversores en Bitcoin han visto como perdían gran parte de lo ganado, en la fuerte corrección que han tenido las criptomonedas desde el pasado mes de octubre.

Tanto lo que hacían los yuppies como lo que han hecho los criptobros requiere de valentía, pues implica tomar riesgos

Tras el crash del 87, muchos yuppies abandonaron el mercado. Años después fueron sustituidos por otros al calor de la revolución digital e Internet. Y volvió a pasar algo parecido hasta que estalló la burbuja de las 'empresas puntocom', en marzo del año 2000.

Por eso digo que mi artículo no pretende criticar a los jóvenes especuladores. Hablo más bien de seguirles la pista. Son un indicador.

Uno que muestra hacia dónde va el dinero de los inversores más jóvenes y/o más especulativos. Y la especulación es una estupenda guía para establecer la tendencia de los movimientos de los distintos activos en el corto plazo.

Seguirles la pista a los 'amos del universo' de cada periodo también ayuda a detectar las señales para retirarse a tiempo. Porque un defecto de juventud es creerse el 'amo del universo' tras un buen 'pelotazo'. Por eso muchos yuppies y criptobros han perdido por no vender a tiempo.

Bitcoin ha llegado a caer un 50% desde máximos, tras mostrar todos los signos típicos de euforia, que, por cierto, describí y avisé en el verano pasado en mi canal de YouTube. Y me acusaron de ser “un Boomer que no entiende el Bitcoin”. Pero acerté, que al final es lo que importa.

Seguirles la pista a los 'amos del universo' de cada periodo también ayuda a detectar las señales para retirarse a tiempo

Últimamente Bitcoin ha recuperado parte de la caída y esta se ha reducido a un 38%, que no es nada del otro mundo para un activo tan volátil. El problema es que los jóvenes especuladores hoy en día tienen acceso a todo tipo de activos.

Lo comparan con, por ejemplo, la evolución de un índice de semiconductores desde la misma fecha, que ha subido un 80%. O el 18% de un simple fondo indexado al Nasdaq 100 y, tras sumar a la pérdida del Bitcoin el coste de oportunidad de no haber estado en lo que estaba 'caliente', muchos criptobros han buscado otros destinos para su dinero.

Primero sustituyeron criptomonedas por metales preciosos (del oro digital al oro físico), pero ahí también se produjo el 'calentón' y también se ha perdido dinero, así que ahora se están fijando en Claude. Obviamente no invierten en el agente de inteligencia artificial con ese nombre, sino en todo lo relacionado con la IA y con Claude como nuevo talismán para hacerse uno rico rápidamente. Con Claude bajo el brazo, hasta el infinito y más allá.

Como en casos anteriores, los jóvenes especuladores están acertando al identificar una importante fuente de demanda y una gran idea de inversión, pero su llegada también nos recuerda que suelen ser la avanzadilla de un calentón que suele acabar en corrección.

El verdadero examen se producirá cuando salgan a bolsa los dueños de Claude. Y de ChatGPT, es decir, cuando salgan a cotizar empresas como Anthropic u Open AI, entre otras. De hecho, acaba de salir a cotizar Cerebras, que hizo su OPV a 185$ por acción y en la salida ha llegado a subir cerca de 400$.

La labor de asesor financiero sí que tiene que ver con esas peleas callejeras que son, a fin de cuentas, los conflictos bélicos y las tensiones geopolíticas

En nuestra opinión, el dinero especulativo que ha abandonado las criptomonedas se está dirigiendo hacia la IA, ya sean semiconductores, empresas cotizadas beneficiadas por la IA (tipo Google) u OPVs de empresas especializadas en IA.

Quiero aclarar que no pienso que ahora mismo las grandes empresas tecnológicas cotizadas representen una burbuja, puesto que su crecimiento de beneficios es tan fuerte y tan fuera de lo normal que compensa perfectamente la subida de las cotizaciones.

Lo que quiero decir es que hay que fijarse en el dinero especulativo - y muy especialmente en el de los nuevos 'amos del universo' -, y ver hacia dónde se dirige, cómo afecta cada activo, sector o país y, muy especialmente, su efecto sobre las empresas centradas en la IA que preparan su salida a bolsa.

El día que ese dinero que sale de criptomonedas esté 'a tope' en temas relacionados con la IA y haya profusión de jóvenes que dicen hacerse ricos utilizando Claude (aunque en realidad el motivo principal es que suba la tecnología en bolsa), ese día tendremos una señal importante respecto al grado de exceso en el que pueda estar entrando el mercado.

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.