Liderazgo humanista: cuando las personas y los valores vuelven al centro de la empresa

Después de más de 25 años trabajando con líderes empresariales, he llegado a una conclusión que se confirma cada día: los líderes que dejan huella no son solo quienes toman decisiones acertadas, sino quienes integran humanidad, propósito y responsabilidad en cada paso que dan.

Son capaces de gestionar organizaciones complejas en contextos de alta presión sin perder de vista a las personas que hacen posible el éxito.

Esta certeza no proviene de una teoría académica, sino de la experiencia directa. Desde mis años formando directivos en el IESE, acompañando a cientos de ejecutivos en su desarrollo, hasta mi labor actual en procesos de selección, sucesión y evaluación de alta dirección, he visto estilos muy distintos: estrategas brillantes, gestores impecables, líderes carismáticos.

Pero quienes realmente transforman sus organizaciones comparten un rasgo común: ponen a la persona en el centro de sus decisiones.

Liderazgo y sentido vital: la evidencia detrás del humanismo

Ese enfoque humanista fue el motor del estudio El líder ante la felicidad (2024), realizado junto al profesor Alberto Ribera del IESE. Tras analizar la relación entre liderazgo y bienestar, concluimos que un líder solo puede generar entornos laborales saludables si primero entiende qué le da propósito y energía a él mismo.

En El líder ante el espejo, basado en más de cien entrevistas con CEOs y presidentes, se confirma el mismo patrón: los líderes que dejan huella combinan exigencia y empatía, ambición y serenidad, resultados y propósito. Este equilibrio no es una paradoja; es la esencia del liderazgo sostenible.

Aprender de la experiencia con Tomás Pascual y María Garaña

María Garaña: curiosidad, propósito y resiliencia

En el primer episodio del podcast, conversé con María Garaña, CEO global de ClarkeModet. María compartió cómo experiencias vitales transformaron su manera de dirigir, cómo mantiene la ilusión a lo largo de una carrera internacional y cómo gestiona la presión sin perder la empatía.

Destacó la importancia de cuestionarse constantemente, observar el contexto y mantener la curiosidad. Como ella misma dice:

“La capacidad de cuestionarse a uno mismo y conectar con las personas es lo que hace que un liderazgo sea sostenible”.

También hablamos de cómo construir culturas donde las personas puedan crecer sin miedo, aprender de los errores y mantener un propósito claro más allá de los resultados financieros inmediatos. Para María, liderar es una combinación de exigencia y humanidad.

Tomás Pascual: legado, valores y liderazgo a largo plazo

En otro episodio, conversé con Tomás Pascual, presidente de Pascual, una de las empresas familiares más importantes de España. La conversación se centró en legado, cultura y aprendizaje continuo.

Tomás explicó cómo aprendió de su padre la importancia de escuchar al cliente, pensar y actuar rápido, y de su madre la prudencia y racionalidad necesarias para tomar decisiones estratégicas. Su enfoque combina valores, propósito y visión a largo plazo:

“Para liderar una empresa familiar es clave saber cuándo hacer, cuándo liberar talento y cuándo desprenderse de algo para volver a aprender”.

Hablamos de cómo crear una empresa más de valor que de productos, basada en personas, energía, compromiso y propósito. También abordamos la importancia de alinear a la familia con el proyecto empresarial, no buscando consenso ciego, sino manteniendo la esencia del negocio y su misión a largo plazo.

Tomás insiste en que un liderazgo humanista no es solo una cuestión ética, sino estratégica: las personas, la cultura y los valores son activos que determinan la sostenibilidad y el éxito de la organización.

Las claves compartidas: humanidad, coherencia y propósito

Ambos líderes coinciden en varios puntos esenciales:

La curiosidad y la observación como motores del aprendizaje continuo.

La escucha activa y la empatía como herramientas para entender a equipos, clientes y contexto.

La coherencia y los valores como pilares de la cultura empresarial.

La visión a largo plazo como guía frente a la presión por resultados inmediatos.

La capacidad de aprender de los errores y desprenderse de lo que no funciona.

Liderazgo consciente: mirar al espejo

Tras más de cien conversaciones con líderes al frente de organizaciones complejas, la conclusión es clara: el liderazgo que realmente funciona no es heroico ni infalible, es consciente y humanista. Es el que se atreve a mirarse al espejo, a escuchar, a decidir con integridad y a mantener el propósito como guía, incluso cuando nadie observa.

Porque, al final, lo que sostiene a un líder no es su cargo, sino su capacidad de inspirar, escuchar y seguir aprendiendo cuando todos esperan que tenga todas las respuestas.

*** Antonio Núñez es Senior Partner de Parangon Partners y fundador de la Asociación de Alumno de la Harvard Kennedy School.

