Sector tecnológico más allá de EEUU

Los mercados emergentes han superado a los de Estados Unidos y Europa en 2025, confirmando un cambio relevante en la dinámica relativa de los mercados globales. Este mejor comportamiento refleja un atractivo creciente apoyado en un mayor ritmo de crecimiento económico, la depreciación del dólar y el aumento del peso de sectores de alto valor añadido, especialmente la tecnología.

De cara a 2026, desde A&G esperamos que este impulso tenga continuidad. En un entorno en el que el desempeño global se normaliza y las valoraciones en algunos segmentos de los mercados desarrollados son exigentes, los emergentes ofrecen una combinación equilibrada de crecimiento, tecnología y precios razonables que merece una atención creciente por parte de los inversores en 2026.

Además, las revisiones al alza de los beneficios empresariales en los mercados emergentes refuerzan esta visión. Estas superan las estimaciones de beneficios de los países desarrollados fuera de Estados Unidos, debido a que la recuperación de resultados en estos países sigue siendo más gradual.

Además, a pesar del buen comportamiento reciente, las valoraciones de los mercados emergentes siguen siendo interesantes, reforzando el atractivo de esta área del mercado desde una perspectiva de diversificación.

Un crecimiento liderado por el sector tecnológico asiático que ha recuperado terreno frente al estadounidense.

La irrupción del modelo de inteligencia artificial de DeepSeek favoreció una recuperación relativa del sector tecnológico emergente frente al estadounidense

Asia ha sido el principal motor de esta evolución, con el sector tecnológico liderando gran parte de las ganancias en 2025. La demanda estructural se mantiene sólida, las exportaciones de tecnología a Estados Unidos desde los países asiáticos en su conjunto se han incrementado pese a los aranceles y las valoraciones de las empresas continúan siendo razonables si se comparan con el ritmo de crecimiento de los beneficios.

Además, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, pese a generar episodios de incertidumbre, está impulsando inversiones sostenidas en manufacturas avanzadas y tecnologías de alto valor añadido, creando un entorno favorable para muchas compañías asiáticas.

Este cambio de tendencia se ha reflejado claramente en la composición del índice MSCI Emerging Markets, donde el peso del sector tecnológico ha aumentado hasta situarse en torno al 30%. Tras un periodo en el que el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 actuó como catalizador del liderazgo tecnológico estadounidense, el inicio de 2025 marcó un punto de inflexión.

La irrupción del modelo de inteligencia artificial de DeepSeek favoreció una recuperación relativa del sector tecnológico emergente frente al estadounidense, iniciando una segunda fase de convergencia más equilibrada entre ambas regiones.

Respecto a las valoraciones, los múltiplos han repuntado desde comienzos de año y al igual que en los estadounidenses estos incrementos han sido más destacados en los valores tecnológicos. No obstante, los diferenciales frente a Estados Unidos continúan siendo amplios.

El PER del MSCI Emerging Markets se mantiene claramente por debajo del S&P 500, reflejando tanto un mayor escepticismo por parte del mercado. Esta brecha de valoración actúa como un colchón frente a posibles riesgos a la baja y ofrece al mercado una alternativa de inversión.

*** Cristina Delgado, equipo de asesoramiento y análisis de A&G.