José Antonio Llorente, adiós a mi amigo

Una vez más para mí, la despedida del año vuelve a ser amarga, triste, realmente desoladora. Este 31 de diciembre de 2023, José Antonio Llorente, socio fundador y presidente ejecutivo de LLYC, nos dejaba tras más de un año de lucha contra el cáncer. Se fue sereno, tranquilo, satisfecho de haber vivido una vida intensa, plena, llena de aventuras y retos impresionantes.

José Antonio, JALL como muchos de nosotros le conocíamos, ha sido una de las personas más relevantes de mi vida: mi mentor y gran referente profesional, mi socio y colega en LLYC pero, por encima de todo, mi gran amigo. Llevamos 28 años trabajando juntos, más de la mitad de mi vida con él.

Personalmente no puedo estar más que infinitamente agradecido por todo lo que he recibido de él. Fue José Antonio quien creyó en mí hace 28 años y me dio la oportunidad de unirme a una firma que por aquel entonces daba sus primeros pasos.

Junto a él he tenido la inmensa fortuna de crecer profesionalmente mientras he visto crecer a la compañía bajo su liderazgo, una compañía que hoy cuenta con más de 1.200 profesionales repartidos por 12 geografías y que figura entre el top 40 de las agencias de comunicación más relevantes del mundo.

Con la marcha de JALL se nos va una de las figuras más relevantes del sector de la comunicación de las últimas décadas. Un empresario brillante y un auténtico visionario cuya mentalidad innovadora y capacidad de anticipación le han permitido entender por dónde debía ir la profesión, haciendo hoy de LLYC una compañía que cotiza en BME Growth, disruptiva y con un alto componente tecnológico.

Un apasionado de su trabajo y un firme creyente en el poder de la comunicación, el marketing y los asuntos públicos para generar confianza y entendimiento y así poder impulsar el progreso económico y social. Pero por encima de todo, un gran creyente en las personas, un rasgo que siempre le ha caracterizado y ha hecho posible hacer de LLYC una firma de socios profesionales en la que todos tenemos verdaderas oportunidades de crecimiento con base en nuestros logros y nuestras aportaciones.

Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con JALL sabemos que era un auténtico líder que no dejaba indiferente a nadie. Extremadamente culto, siempre educado, generoso, mantuvo intactos hasta el final la curiosidad del primer día y su afán por hacer de LLYC un proyecto cada vez mejor, más grande, con mayor impacto. Ahora sin él, pondremos todo nuestro empeño en continuar su legado y seguir llevando a LLYC a lo más alto.

Hace tan sólo unas horas conversábamos, me dijo: “No te puedo dar más consejos, lo haces todo bien, pero solo recuerda una cosa, busca consensos, cuida a los socios, cuida a todos los LLYCers”. Eso haré.

Gracias por todo y hasta siempre, JALL, cuida de Alejandra. Descansa en paz.

***Alejandro Romero es CEO Global de LLYC

