David Mor, el inversor con espíritu de ingeniero que ayuda a startups y 'corporates' a fusionar ambos mundos

Estudió ingeniería industrial, pero desde el minuto uno supo que su camino transcurriría por la senda de la gestión empresarial. Con Valencia como epicentro de su labor profesional, David Mor es una de esas figuras que fusiona lo mejor de dos mundos: startups y corporates.

Férreo convencido de que algo -grande- está sucediendo en la ciudad del Turia y el ecosistema valenciano, Mor aporta una mirada transversal abierta al mundo, que desde su dilatada experiencia en el sector de las fusiones y adquisiciones de empresas, traslada al sector del emprendimiento, donde es capaz de saber qué necesita cada uno de los actores protagonistas, bien sean startups, fondos de inversión o corporaciones.

"Siempre he sido más emprendedor y empresario que ingeniero", reconoce con una sonrisa en el rostro a D+I. Y menos mal, porque su aportación y habilidad innata para desarrollar y hacer crecer negocios ha sido determinante para la madurez del sector de la inversión en España y para gestar entidades que se han labrado un hueco en el escenario nacional como BIGBAN, donde reconoce con orgullo que "ha hecho de todo".

Fue, precisamente, el fundador de BIGBAN, Tomás Guillén, un actor clave para su despegue dentro del ecosistema inversor y para una trayectoria profesional donde destacan inversiones y exits notables con nombres propios como Mr Jeff -"en su día fue una desinversión muy importante, aunque ahora las cosas hayan cambiado para la startup valenciana", apunta-, Criptan, Freeverse, Lubets, eCustoms (ahora Usyncro), Tetraneuron y Mysphera, entre otras compañías emergentes.

Salud, software, hardware, Mor se declara agnóstico en cuanto al sector donde invierte. "Para mí el equipo y la oportunidad de mercado es esencial: me fijo mucho en si van a ser capaces de acometer el plan o virar en función de que tenga sentido hacerlo, y sobre todo, si van a ser capaces de levantar capital".

Y relata con ironía: "Muchas empresas te dicen ahora: me voy a centrar en el Ebitda, y les respondes ¿cuándo dejaste de hacerlo?"

Socio director de Borealis Corporate Finance, y consejero delegado de vehículos de inversión de éxito como Seedway Ventures, David Mor lleva casi dos décadas dedicado a lo que mejor se le da, eso que, a fuerza de experiencia y un sexto sentido especial, le encanta hacer: invertir en todas las etapas del sector.

David Mor ha pasado por todas las etapas de la inversión; desde la más directa, a hacerlo a través de vehículos con otros 'business angels' hasta llegar a la inversión a través de fondos

"Mi propia evolución de la inversión fue: inversión directa, inversión a través de vehículos de inversión con otros business angels y/o empresarios que querían invertir con nosotros y, por último, una inversión más indirecta a través de fondos", relata a D+I.

En este camino ha coincidido con otros referentes de la inversión en España, en general, y en el ecosistema valenciano, en particular, como Pedro de Álava, donde es inversor del fondo Transfer Tech, al igual que también sucede con el venture capital DraperB1.

El inversor y 'business angel' David Mor en una foto de archivo.

De hecho, echando la vista atrás, Mor reconoce que nunca ha dejado de invertir directamente, algo que le apasiona y que le lleva a recordar los inicios del vehículo de inversión que preside, Seedway Ventures.

"Lo monté con todos mis compañeros de IESE Business School. Creo es uno de los pocos vehículos que se ha llevado a término, porque es bastante típico que se quiera formaliza uno con la gente con la que se acaba el máster, pero muy raras veces se ejecuta", relata.

De Seedway Ventures, el inversor sostiene que, como no podía ser de otra forma, "mantiene la misma filosofía que los business angels, porque al final yo lo que hago son inversiones de business angels: trato de estar cerca del emprendedor y echar una mano en distintos ámbitos de actuación".

"Llevamos ya siete años en open innovation, ayudando a los emprendedores y a las compañías a fusionar ambos mundos, y a hacer llegar a las corporates toda esa innovación que generan las startups, y a estas a que se aprovechen de la tracción que tiene el mercado corporate".

Esa visión global de negocio, compañías, startups y la propia filosofía emprendedora de Mor como business angel ha hecho que emerja el valor añadido de su labor en el ecosistema. "Sé qué es lo que quiere cada uno de los agentes".

"Qué es lo que quiere un fondo, un corporate, una startup... Mi foco es ayudar a focalizar el negocio, y eso, unido a cómo tienes que desarrollar tu compañía para, si al final te metes en la dinámica de atracción de capital, saber cómo ser lo más efectivo posible".

El ecosistema inversor, "ávido de oportunidades"

Respecto a la radiografía del sector inversor en la actualidad, Mor se muestra categórico: "Hay dinero y ganas de invertir". Pero matiza: "Muchos inversores nos hemos vuelto mucho más selectivos".

La pandemia primero, y la caída de las valoraciones, después, están detrás de esta actitud más rígida del capital.

"Además, muchos inversores llevan dos años haciendo follow on -ronda de financiación en la que un inversor que ha participado previamente en una ronda anterior invierte en una nueva ronda para mantener o aumentar su participación en la compañía-, si yo hago follow on no acometo nuevas inversiones. Por eso digo que hay ganas de invertir,", puntualiza.

La evolución del ecosistema emprendedor valenciano, que bien conoce el inversor, le merece una mención aparte.

"Lo veo creciendo desmesuradamente. Entre Málaga y Valencia es donde están empezando a pasar más cosas. Por supuesto, Madrid y Barcelona están ahí, pero es que Valencia se está posicionando muy fuerte, tan sólo hay que ver la últimas ediciones de Valencia Digital Summit".

Afirma que, además, los fondos se están aproximando también a Valencia, "entre ellos el de Pedro de Álava" -recuerda-, y lo que junto a otros agentes protagonistas como el ecosistema de Lanzadera y La Marina de Valencia "ha generado un ecosistema más robusto".

Llegamos al final de nuestra conversación con el inversor cumpliendo al dedillo su máxima de what is next y sin olvidar, como ha sostenido, que el capital está "ávido" por invertir: "Me falta muy poco para meterme en nuevos proyectos, ideas y apoyar a nuevos emprendedores". Es esa visión del negocio y el mundo corporativo que define a David Mor como inversión y de la nuevos capítulos ya tocan a la puerta.

