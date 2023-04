El 'venture capital' con alma de aceleradora y psicólogo que escala a las startups de la nueva economía digital

Hay actores del ecosistema emprendedor español que nunca reniegan de sus orígenes porque fueron, precisamente sus decisiones en aquellos primeros momentos, las que determinaron y definieron el proyecto de éxito que atesoran en la actualidad.

Draper B1 es uno de ellos. Con más de 10 años a sus espaldas al lado de los emprendedores, la gestora de capital riesgo con sede en Valencia es uno de esos protagonistas que ha sido testigo de primera fila de la madurez del ecosistema startup en España.

De hecho, el venture capital acaba de recoger en Copenhague el título de mejor inversor global del año 2023 en los premios Global Startup Award, que reconocen a los mejores agentes del ecosistema, inversores, startups y demás corporaciones a nivel mundial.

Enrique Penichet, Founding Partner de Draper B1, destaca la "marca de la casa", -"trabajar codo con codo con los emprendedores", reconoce a D+I- como uno de los pilares que les ha permitido construir la comunidad en que la gestora y sus startups del portfolio se han convertido en estos años -ha invertido en más de 100 compañías en estos años-.

"Nacimos como aceleradora cuando en el ecosistema español estaba todo por construir. Invertimos en fases tempranas y somos conscientes de que invertimos más en personas que en empresas", relata a D+I Enrique Penichet.

Cabe recordar que Draper B1 fue impulsada por un equipo de emprendedores e inversores que, a su vez, fundó la primera aceleradora española especializada en el impulso de ideas de negocio novedosas que basan su modelo en internet y en las aplicaciones para móviles.

Ese vínculo con los emprendedores les ha llevado a desempeñar desde sus inicios una labor de refuerzo, de apoyo a los fundadores que traspasa el mero plano profesional... y que 'no sabe ni de horarios, ni de fecha en el calendario'. "Nos gusta tener esa relación especial".

Inversores que "ayudan"

De ahí que, en más de una ocasión, el equipo haya comentado con cierta ironía que "parecemos más psicólogos que inversores", puntualiza Penichet mientras comparte una sonrisa cómplice con Raquel Bernall, Managing Partner en la gestora.

"Nuestra primera inversión fue hace diez años. Desde entonces, todo ese conocimiento que hemos ido generando en la evolución de todas esas compañías es un activo que no se puede acelerar ni comprar. Hay que tenerlo", afirma Raquel Bernall.

"Venimos de abajo e intentamos que ese sea nuestro valor añadido cuando invertimos en las compañías", especifica la responsable de la gestora.

Miembros del equipo de Draper B1, gestora de capital con sede en Valencia.

Y es que su condición de human venture capital y esa proximidad con el inversor no está reñida con unas cifras de impacto que revelan el recorrido de su propuesta para construir la nueva economía digital y tecnológica de nuestro tiempo.

Draper B1 cuenta 50 compañías activas dentro del portfolio y con más de 50 millones de euros de activos bajo gestión en tres fondos.

La experiencia de Dost

En su trayectoria, la gestora ha completado desinversiones exitosas en múltiples empresas, entre ellas MrJeff, Signaturit, Billage, Koibox, Aiudo, y Skitude, que saltó a cotizar en Euronext. "Nuestro propósito es estar al lado del emprendedor y dotarlo de las herramientas y conexiones para crecer y globalizarse", insisten.

Adam Barberá es uno de esos emprendedores donde Draper B1 ha sido una pieza clave para el escalado del proyecto. El fundador está al frente de Dost, un SaaS impulsado por inteligencia artificial basado en modelos de lenguaje grande (LLM).

Equipo humano que hay tras la startup Dost.

Su propuesta permite recopilar, validar y procesar facturas de proveedores y los procesos relacionados mediante la extracción de datos de calidad, la digitalización de procesos y una mejor visibilidad de las tendencias de gasto de los proveedores y la evaluación comparativa de los proveedores.

"Draper B1 lideró nuestra ronda pre-seed. Desde el inicio trabajar con Enrique ha sido maravilloso. ¿Conoces a esos inversores que te dicen que realmente ayudan? Pues Enrique es uno de ellos. De los demás, de momento, hasta que no lo vea no me lo creo", sentencia Barberá a D+I.

Pasado un tiempo desde aquel momento crítico para Dost, el CEO reconoce que "seguimos manteniendo el contacto con Enrique y con todo el equipo; Cecilia, Luis, Luz, Raquel, Teresa, Ana... Para mí, no me extraña que les hayan dado este último premio porque realmente el trabajo que están haciendo es muy bueno".

"Que estén ahí cuando lo necesites, y que no sólo cuentes con la persona que lleva en concreto tu proyecto, que en nuestro caso es Enrique, sino con cualquier otro miembro del equipo, es algo que no se encuentra fácilmente", apostilla el CEO de Dost.

Radiografía del ecosistema español

Pero ¿qué radiografía hace Draper B1 del emprendimiento español? ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos diez años y qué papel ha jugado la covid? Parece que ha transcurrido mucho tiempo desde aquel 2010 cuando la gestora vio la luz, y, de alguna manera, así ha sido, sobre todo en el ecosistema startup donde el tiempo se mide por otras métricas.

"En 2010 había muy poco ecosistema y muy pocas herramientas. Por eso nacimos como aceleradora en aquel momento, para tratar de dar ese conocimiento a esos emprendedores que daban esos primeros pasos", indica Penichet.

La situación ha cambiado sobremanera en los últimos años con multitud de aceleradoras públicas y privadas por todo el país que han elevado el grado de conocimientos del ecosistema con un cambio de perfil del emprendedor, mucho más preparado, del que Draper B1 da fe.

Este proceso de maduración pisó el acelerador durante la pandemia por el tirón de la digitalización. "Había más énfasis en lo digital, más dinero y más velocidad", especifica Enrique Penichet.

El responsable de la gestora recuerda especialmente la intensidad y rapidez con que se tenían que tomar las decisiones en el ecosistema startup tras 2020 -hasta el cambio de ciclo que se vivió el año pasado marcado por la incertidumbre y las nuevas métricas que se exigen ahora a las compañías para captar financiación-.

"Del crecimiento exponencial a todo coste, se ha pasado a buscar un crecimiento que, aunque sea más comedido también es ahora válido, siempre y cuando se tengan en cuenta las métricas de eficiencia de capital".

Inversión pre-seed, 'a salvo'

Y, ¿cuál es el diagnóstico en el corto y medio plazo para la situación inestable que perdura este 2023? Draper B1 da una de cal y otra de arena. "El efecto de la última subida de tipos se verá en unos seis meses y ya hemos empezado a ver los efectos en algunos bancos. Con lo cual hay un escenario que podría ser más pesimista...", indica el responsable.

Pero también ahora el ecosistema español está más preparado para afrontar estas adversidades y no hay que perder el foco: la inversión en startups en las fases más tempranas es donde menos ha impactado las turbulencias de los mercados provocadas a raíz de la guerra de Ucrania, el encarecimiento de los combustibles y la espiral inflacionista del último año.

Raquel Bernall recoge el testigo de Penichet en el diagnóstico sobre lo que le espera al emprendedor español en los próximos meses y aporta la visión más optimista de este 2023: "Estamos invirtiendo en etapas supertempranas, donde la situación macroeconómica no afecta tanto a la valoración".

Y ambos colegas coinciden: "Es una gran oportunidad estar en venture capital en los próximos dos o tres años". "Si encontramos empresas buenas estamos invirtiendo con un ajuste de precios que se nota, pero cuando salgamos el mercado estará mucho mejor", apostilla Bernall.

Mercado maduro pero falta "visión global"

La pregunta del millón sería entonces ¿cuenta España en la actualidad con esas buenas empresas a las que aludía Raquel Bernall donde invertir? Y la respuesta que se deriva de nuestra conversación con Draper B1 es positiva, pero... con matices.

Penichet defiende la mayor madurez del ecosistema, aunque detecta una falta de ambición global de los proyectos desde sus inicios. "Esa ambición global falta quizá más desde el pequeño inversor español, que en ocasiones es más cauto y prioriza centrarse primero en España".

"Tenemos mucha conexión con EEUU, y abogamos porque las startups evolucionen con el pack office y tecnológico desde España, pero las que mejor funcionan son, sin lugar a dudas las que el CEO y el equipo de ventas se van allí, y así es como realmente ganas", añade Bernall.

Y lanzan un último mensaje a las startups y al resto del ecosistema: "Estás en entorno digital donde la competencia es global. Si te quedas a jugar sólo en ACB, te comen el mercado. Si tienes que jugar en NBA, vete cuanto antes y juega en NBA", completa Penichet.

No es un camino fácil, pero con jugadores como Draper B1, que sabe lo difícil que es abandonar el banquillo y jugar en la primera liga, el trayecto es más amable y, como insistía Adam Barberá, de Dost: "siempre están ahí cuando los necesitas". Inversor, coach, psicólogo... solo un emprendedor entiende cuan incalculable es ese capital.

