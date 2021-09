La tecnología para aprender 'más en menos tiempo' ante las próximas oposiciones a funcionario

Miles de españoles recibieron el pasado verano una noticia que llevaban esperando mucho tiempo. El Gobierno aprobó en julio la mayor oferta de empleo público de su historia, con más de 30.000 plazas, lo que supuso un alivio para los aspirantes a funcionario y una reactivación de la demanda de las academias.

Tener claro un objetivo y fijarlo en el tiempo y el espacio es crucial para mantener la motivación de los opositores. Frente a la tradicional preparación de exámenes en las academias especializadas, basadas en la presencialidad, el covid-19 y el periodo más duro del confinamiento ejercieron de laboratorio improvisado sobre cómo la tecnología puede ayudar a estas personas en su formación.

Y la experiencia fue positiva, tanto que alentó la demanda de proyectos que, de la mano de la transformación digital, permiten explorar el gran potencial de la edtech aplicada al mundo del empleo público.

En el sector emerge con fuerza la propuesta de Gokoan, cuyos fundadores siempre pensaron que la oferta de formación para acceder a un puesto en la Administración pública obvia a los opositores y sus necesidades.

Por eso desarrollaron la plataforma digital que se adapta a cada aspirante de forma individualizada, al tener en cuenta parámetros como el ritmo de aprendizaje, la disponibilidad de tiempo o la Administración de cada región a la que opta.

Clara Torrijos es cofundadora y CEO de la startup valenciana GoKoan.

Para Clara Torrijos, Miguel Ángel Ballesteros y Elena Cebadera, "lo importante no es el material, sino el proceso pedagógico".

La startup, que echó a andar en 2017 en Valencia, acaba de cerrar una ronda de inversión de capital semilla por valor de 1,2 millones de euros liderada por Sabadell Venture Capital, en la que han participado también inversores como Athos Capital, Draper B1 y el Instituto Valenciano de Finanzas (IFV).

La compañía utilizará esta entrada de capital para reforzar su estrategia de expansión, tanto a nivel nacional como autonómico, y para seguir desarrollando su tecnología, adaptándola a nuevas verticales del sector educativo.

GoKoan reduce la incertidumbre de todo lo que rodea a la preparación de un objetivo tan difuso como es la preparación de una oposición.

Un opositor, un itinerario

"Muchas veces no sabes ni cuándo va a ser el examen, ni si el ritmo que llevas es el adecuado para poder llegar a tiempo, ni si los recursos de aprendizaje que estás utilizando son los más eficientes para lograr tu objetivo", afirma a D+I Clara Torrijos, cofundadora y CEO de GoKoan.

GoKoan te genera un itinerario de aprendizaje para cada opositor, teniendo en cuenta variables como el tiempo disponible, su ritmo de estudio o su dominio sobre los contenidos. "El proceso se va haciendo más personalizado conforme la persona interactúa con la plataforma", añade la CEO.

No hay dos itinerarios iguales porque no hay dos personas iguales. "Enseñar un material para oposiciones a miles de personas de la misma forma no tiene ningún sentido", puntualiza la empresaria.

Para conformar los itinerarios su tecnología se basa en principios básicos de psicología del aprendizaje y de la memoria, pasando por los últimos avances en ciencias cognitivas incluida la inteligencia artificial y el procesamiento natural del lenguaje.

Un equipo multidisciplinar

"Y esto solo es posible con un equipo multidisciplinar de psicopedagogos, desarrolladores, diseñadores, etc, que tiene especial motivación por hacer tecnología que consiga que las personas aprendamos más en menos tiempo", recalca la responsable.

Desde que Gokoan sacó su primer producto con un curso de oposiciones -"era suficiente para validar si alguien estaba dispuesto a pagar por nuestro servicio", ironiza Torrijos-, el crecimiento de la plataforma ha sido notable.

En la actualidad, "tenemos más de 60 cursos para oposiciones estatales y autonómicas. Pero todavía no tenemos presencia en todas las comunidades autónomas y el objetivo es conseguir esto lo antes posible".

La pandemia supuso un pequeño parón al inicio ya que los exámenes se pospusieron, pero una vez se ha retomado la actividad por parte de las Administraciones "todo ha vuelto a la normalidad".

Y lanza un claro mensaje para aquellas personas que están sopesando prepararse unas oposiciones: "Vienen años muy buenos para opositar ya que se va a producir una jubilación masiva de nuestro personal y si alguien se lo está planteando que no lo deje escapar, porque es sin duda el mejor momento para hacerlo".

La reciente ronda de financiación, liderada por Sabadell Venture Capital en la que han participado también inversores como Athos Capital, Draper B1 y el Instituto Valenciano de Finanzas (IFV), supondrá un punto de inflexión en la trayectoria de esta startup que, además, se verá beneficiada por la mayor oferta de empleo pública de la historia aprobada el pasado julio por parte del Gobierno.

Inyección de capital como punto de inflexión

"GoKoan es la unión entre ciencia y tecnología, en donde se incorpora la psicopedagogía para mejorar las metodologías de estudio y aprendizaje", afirma Raúl Rodríguez, responsable de Sabadell Venture Capital.

Por su parte, Raquel Bernal, managing director de Draper B1 asegura que "empezar a traccionar en el nicho de las oposiciones, pero desarrollando una tecnología disruptiva como la que tienen, fácilmente adaptable a otros verticales, es una visión a futuro que encaja perfectamente con nuestra visión".

En esta línea, Fernando Castiñeiras, managing partner de Athos Capital sostiene que "el segmento de la preparación de oposiciones ha sido descuidado hasta ahora en términos de innovación, a pesar de que el empleo público representa un 15-18% de la fuerza laboral en los países industrializados de la OCDE".

Sigue los temas que te interesan