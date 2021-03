El Ministro de Fomento, el señor Ábalos, del PSOE, se defiende como puede para intervenir en el mercado inmobiliario sólo lo indispensable. Unidas Podemos reclama que se cumpla un acuerdo de coalición que pedía la regular el alquiler con una serie de medidas, como: dificultar los desahucios y obligar a alquilar a precios reducidos a los "grandes propietarios" (que según ellos parece que son los que tienen más de cinco inmuebles), algo que ya va a aplicar el Gobierno Balear de izquierdas.

El debate dentro del Gobierno está siendo "intenso" por denominarlo de manera fina. La postura socialista es respetar al mercado, dentro de una regulación social. UP pretende intervenirlo obligando a los propietarios a alquilar a precios regulados una parte de sus inmuebles.

Los expertos del sector recuerdan un antecedente franquista. "La ley de rentas antiguas" de la dictadura, que obligaba a congelar los alquileres. Su aplicación acabó reduciendo a casi nada el mercado de alquiler de vivienda familiar porque los propietarios dejaron de alquilar. Los españolitos/as tuvieron que comprar y endeudarse para tener vivienda.

Además, argumentan que, en estos momentos, la desaparición del alquiler coincidiría con precios altos de compra de viviendas y bajos salarios. En consecuencia, se dificultaría que los jóvenes se independicen y creen familia, agravando el llamado "invierno demográfico". Por eso Ábalos es más partidario de incentivar fiscalmente el alquiler que castigar al propietario topando su precio. Pero UP está en contra y acusa a Sánchez de incumplir el pacto de coalición que pedía regular precios y expropiar.

UP asegura que el vicepresidente Iglesias va a ser coherente. La familia Iglesias-Montero decidirá alquilar algunos cuartos de su chalet en Galapagar a precios regulados. Lo hará en cuanto se apruebe la ley con sus propuestas. Es más, la misma familia está pensando en dejar que en el jardín se sitúen okupas con tiendas de campaña. En este caso no cobrarán más que los gastos de mantenimiento del jardín. El reparto de estos gastos se realizará de manera "comunal".

Militantes de UP están llenando las redes sociales de memes a favor de la decisión. Un concejal andaluz asegura que gracias a ella deja su apoyo a Teresa Rodriguez (opositora de Iglesias en Andalucía) y se va con Sánchez-Gordillo del SOC (Sindicatos de Obreros del Campo) a okupar su lugar en la finca de Galapagar.

Dicen las "malas lenguas" -a las que no hay que hacer caso- que Iglesias está contratando a 'Alquiler Cobrado, Alquiler Salvado' (ACAS). Una empresa que paga puntualmente el alquiler el día 5 de cada mes al propietario y se encarga del cobro al inquilino. Debe ser que "una cosa es alquilar y otra dejar de cobrar".

Las negociaciones con 'ACAS' están avanzadas. El problema es que esta empresa pretende seleccionar a los inquilinos en función de su capacidad de pago; condición que está dificultando el acuerdo. 'ACAS' argumenta que con su trabajo evita problemas futuros. Con una buena selección de inquilinos se reduce la probabilidad un posible futuro desahucio por impago. Los propietarios de la finca de Galapagar dicen que de elegir sólo a los que pueden pagar dejaría de tener función social, aunque ellos si quieren cobrar. La negociación aún no ha acabado.

'ACAS' argumenta también que, en caso de desahucio, probablemente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se manifestaría en contra del mismo en la misma finca. Porque, aunque ha dejado de hacerlo en la Ciudad Condal, Galapagar está fuera de sus dominios y allí no necesita representar su papel institucional. Eso crearía un conflicto entre UP y Els Comuns, que como se sabe es la marca de UP en tierras catalanas.

Además, 'ACAS' asegura que, si la regulación fijase un precio tope de alquiler, empresas como ella saldrían perjudicadas, porque entonces aumenta el mercado negro de alquileres. Afirma que desaparecerán del mercado miles de viviendas.

UP indica que eso se resolverá con actuaciones como la de su vicepresidente en el Gobierno. La buena voluntad de los propietarios 'podemitas' aumentará la oferta de alquiler. A que usted, querido lector, también piensa que esa es la solución: ¡Hay que galapaguear el mercado de la vivienda española! ¡¡Viva la comuna okupa!!

*** J.R. Pin es profesor del IESE.