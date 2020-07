"Las palabras son como monedas, que una vale por muchas como muchas no valen por una" (Quevedo).

Después de llevar trabajando unos 20 años en el sector financiero, he de reconocer que la herramienta que más me ha servido para tratar de prever el movimiento de las divisas es el famoso índice Big Mac de The Economist.

El índice fue inventado en 1986 y se basa en la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA): a largo plazo, los tipos de cambio deberían moverse hacia la tasa que igualaría los precios de una canasta idéntica de bienes y servicios (en este caso, una hamburguesa) en cualquiera de los dos países que comparemos.

En mi opinión, el índice ajustado al PIB per cápita es más apropiado para hacer predicciones, ya que aborda la cuestión de que los precios de las hamburguesas sean más bajos en los países pobres que en los ricos porque los costes laborales son menores. Señala hacia dónde deberían dirigirse los tipos de cambio a largo plazo.

El pasado 15 de julio, se publicó la actualización semestral habitual. En este primer gráfico (índice sin relativizar), observamos que la moneda más sobrevalorada (44,3%) con respecto al euro es el franco suizo. El dólar tiene una sobrevaloración del 19,3%, lo cual coincide con la mayoría de las opiniones de los analistas (luego veremos qué sucede relativizando el índice):

Big Mac 1

En la parte baja de la tabla, vemos que la moneda más infravalorada (sin relativizar) es el rand sudafricano (-61,2%):

BIG MAC 2

Si observamos el índice ajustado al PIB per cápita, podemos comprobar que el baht tailandés es verdaderamente la moneda más sobrevalorada con respecto al euro (24,3%). De hecho, junto al dirham de los Emiratos Árabes, es una de las divisas emergentes más estables en los últimos años de continua depreciación de las monedas emergentes. Tailandia es uno de los países que reciben más turismo al año, lo cual puede explicar en parte este comportamiento.

El real brasileño, a pesar de estar aproximadamente en mínimos históricos (con el EURBRL en torno a 6), es la segunda moneda más cara del mundo con respecto al euro si nos fijamos en el índice relativizado.

Lo realmente interesante de esta tabla es que el dólar está "en precio" con respecto al euro, con una infravaloración de tan sólo un 1,9%:

BIGMAC3

Y finalmente, la parte baja de la tabla relativizada y, por tanto, la que ofrece la información más interesante, ya que nos ayuda a pensar en qué monedas están más baratas de cara a invertir (o a viajar).

Emergentes como Rusia, Sudáfrica, Turquía o México tienen sus monedas tremendamente baratas. De ahí que la inversión tanto en renta variable como en renta fija emergente en moneda local tenga un atractivo extra si las divisas se aprecian a medio o largo plazo:

bigmac4

Se trata de un índice que se ha convertido en un estándar global, incluido en libros de texto económicos y en estudios académicos de todo el mundo.

Ya sabes, cuando no te traten como te mereces, no pagues con la misma moneda, demuestra que eres mejor.