Ceuta, la capital española donde menos dura una vivienda en alquiler en el mercado: el 67% desaparece antes de 24 horas

La falta de nueva construcción y una oferta limitada agravan la situación en una ciudad donde el alquiler rápido supera ampliamente la media nacional.

El fenómeno coincide con la llegada de trabajadores y funcionarios, especialmente en septiembre, tensionando aún más el mercado.

La presión de la demanda en Ceuta ha disparado los precios y reducido la oferta, con listas de espera de hasta 15 personas por piso.

Ceuta lidera el alquiler exprés en España: el 67% de las viviendas se alquilan en menos de 24 horas.

Encontrar una vivienda de alquiler se ha convertido en una carrera a contrarreloj. Los pisos que salen al mercado cada vez tardan menos en encontrar inquilinos y los anuncios apenas permanecen unas horas publicados.

Ceuta es la capital española donde más peso tiene este denominado alquiler exprés. El 67% de las viviendas alquiladas durante el segundo trimestre del año llevaban menos de 24 horas anunciadas.

Una cifra muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 17%, según los últimos datos de Idealista.

La diferencia con el resto de España es amplia. Teruel ocupa la segunda posición, con un 50% de los alquileres cerrados en menos de un día, seguida de Huesca, con un 44%.

Sin embargo, la situación era muy distinta sólo tres meses atrás. Durante el primer trimestre de 2026, ninguna de las viviendas alquiladas en Ceuta había permanecido menos de 24 horas anunciada.

Ahora, ese porcentaje alcanza el 67%. Un cambio que coincide con una época del año en la que aumenta la búsqueda de vivienda en la ciudad ante la llegada de trabajadores que se trasladan a Ceuta por motivos laborales.

El estudio explica que se trata de mercados pequeños y que un número reducido de operaciones puede elevar con fuerza estos porcentajes.

Una situación que pretende atenuar un acuerdo sellado entre Ceuta y el Ministerio de Defensa en julio de 2025.

En ese momento, las partes firmaron un convenio para la cesión para viviendas de 140.000 m2 que hasta ahora tenían uso militar

Demanda disparada

Sin embargo, el día a día de las inmobiliarias ceutíes refleja la rapidez con la que se mueve actualmente el mercado en la ciudad autónoma. Yoti Arjandas, responsable de la inmobiliaria EuroEstrecho, asegura que lleva tiempo notando una fuerte presión sobre la oferta.

"Esta ciudad es pequeña y vienen muchos funcionarios, militares... que buscan casas para trabajar. Llevamos dos años que tenemos mucha demanda", explica a EL ESPAÑOL-Invertia.

Una situación que hace que los alquileres vuelen en apenas unas horas. Arjandas confirma que los anuncios "desaparecen antes de las 24 horas" y que, en algunos casos, la demanda es tan alta que "no nos da tiempo ni de publicar" las viviendas disponibles.

La inmobiliaria asegura que está pendiente de forma constante de la llegada de nuevas ofertas para atender la elevada demanda. "Ahora mismo tengo una lista de espera de unas 15 personas que necesitan alquiler", explica Arjandas.

Inmaculada Núñez, de la inmobiliaria Marina 6, coincide en que la falta de oferta está tensionando el mercado del alquiler en Ceuta.

"Hay mucha demanda y poca oferta", señala. Y es que, pese a que la presión se deja sentir durante todo el año, asegura que aumenta mucho más de cara a septiembre, con la llegada de profesores, funcionarios y policías en prácticas que buscan vivienda en la ciudad.

Esa falta de viviendas disponibles también está empujando los precios al alza. Según Núñez, los alquileres en la ciudad autónoma "están más altos que nunca".

No obstante, desde la inmobiliaria Mar Real Estate aseguran que "hay muy poca construcción nueva y eso también limita mucho la vivienda disponible", una situación que agrava la falta de oferta en un momento de tan elevada demanda.

Los datos del portal inmobiliario sitúan a Ceuta muy por encima de otras capitales. Barcelona registra un 36% de alquileres exprés, un porcentaje que la ciudad autónoma casi duplica.

Por detrás aparecen Melilla, con un 31%; Girona, Guadalajara y Tarragona, con un 30%; Pamplona, con un 29%; y Lleida, con un 28%.

La distancia es todavía mayor frente a otras grandes capitales. En Valencia, el 14% de las viviendas alquiladas permaneció menos de un día anunciada. Sevilla alcanza el 13% y Alicante el 10%. Madrid y Málaga se sitúan en el 9%.

En el extremo contrario aparece Soria, con un 0%. Ninguna de las viviendas alquiladas durante el segundo trimestre entró dentro de esta categoría. Cáceres registra un 4%. Orense y Almería se quedan en el 6%.

No obstante, el fenómeno también se aprecia al analizar el conjunto del país en este segundo trimestre. El 17% de todas las viviendas alquiladas a través de Idealista entre abril y junio llevaba menos de 24 horas en el mercado.

Por provincias, Teruel encabeza la clasificación con un 39%. Barcelona alcanza el 35% y Tarragona el 31%. Después aparecen Navarra, con un 29%; Guipúzcoa, con un 27%; y Guadalajara y Álava, ambas con un 26%. Huesca registra un 25%.

Ceuta sobresale así entre todas las capitales. Dos de cada tres de sus viviendas alquiladas duran menos de un día publicadas en el mercado residencial, mientras las listas de espera de inquilinos reflejan la presión de un mercado saturado y sin casas disponibles.