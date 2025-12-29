El metro cuadrado de vivienda en España sube más de un 13% en 2025

Las claves nuevo Generado con IA El precio medio de la vivienda en España cerrará 2025 en 2.091 euros por metro cuadrado, un 13,1% más que el año anterior. Madrid lidera la subida de precios con casi un 21%, seguida de Valencia, Palma de Mallorca, Murcia y Alicante. El volumen de compraventas en 2025 rondará las 550.000 operaciones, con la mitad financiadas por hipotecas y un ritmo de crecimiento que se ralentiza. Se prevé que en 2026 los precios sigan subiendo entre un 5% y un 10%, debido a la escasez de oferta y la demanda estabilizada.

El precio medio de la vivienda nueva y usada cerrará este 2025 en 2.091 euros por metro cuadrado, un 13,1 % más que hace un año y un 10 % más si no se tiene en cuenta el efecto de la inflación.

Así lo indican los datos preliminares facilitados este lunes por la empresa de tasación Tinsa. También apunta a que, en comparación con el trimestre anterior, los precios se encarecieron un 3,5%.

Estos incrementos se deben al tirón de los polos de creación de empleo, sobre todo en Madrid y Barcelona, y por los principales focos turísticos.

El año 2025 finalizará con un volumen próximo a las 550.000 transacciones, un 50% de ellas financiadas por hipotecas, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Notariado. Se observa, no obstante, una ralentización del ritmo de crecimiento de las compraventas que podría indicar un escenario de demanda "próxima a máximos".

De las 52 capitales de provincia españolas, en 20 de ellas la vivienda se encareció más del 10 % en comparación interanual, frente a las 15 del trimestre anterior.

Madrid fue la capital en la que más subieron los precios, casi un 21%, seguida de Valencia (17,5%), Palma de Mallorca (15,3%), Murcia (14,9%) y Alicante (14,7%).

En 2026 se espera que se mantenga el volumen de compraventas y que los precios aumenten entre un 5 y un 10%, en el actual contexto de escasez de oferta de vivienda, en línea con una "gradual estabilización de la demanda y la progresiva aunque aún insuficiente incorporación de viviendas al parque", dice Tinsa.

El valor medio en España es un 3,3 % inferior al del máximo de 2007, dice Tinsa, que añade que, en términos reales (descontando el efecto de la inflación), ninguna capital, provincia o región ha superado los precios de la burbuja.

Por su parte, la Sociedad de Tasación cifra la subida interanual del precio de la vivienda nueva en el 8,9 % y la intersemestral en el 4,7%. Se trata del mayor incremento anual en 19 años.

Esto da lugar, según sus datos, a un nuevo máximo histórico de 3.298 euros el metro cuadrado, en un contexto de demanda creciente, condiciones de financiación atractivas y oferta limitada, especialmente en determinados mercados.