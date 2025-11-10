El importe medio de las hipotecas para vivienda sube un 63% en una década

El auge de la compraventa de viviendas por extranjeros, especialmente británicos, marroquíes y alemanes, ha impulsado los precios en regiones como Madrid, Andalucía, Valencia y Baleares.

El encarecimiento de la vivienda ha sido aún mayor, con el precio del metro cuadrado aumentando un 76% en el mismo periodo.

Madrid y Andalucía destacan con incrementos superiores al 70% en el importe medio de las hipotecas, llegando en Madrid al 95% y en Andalucía al 77%.

El importe medio de las hipotecas para vivienda en España ha subido un 63% en la última década, pasando de poco más de 100.000 euros en 2015 a cerca de 170.000 en 2024.

El importe medio de una hipoteca para la compra de vivienda ha pasado en una década, entre agosto de 2015 y el mismo mes de este año, de algo más de 100.000 euros a cerca de 170.000, una subida de casi el 63%.

En algunas comunidades autónomas, como Madrid y Andalucía, ese porcentaje se ha disparado por encima del 70%.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Efe, en agosto de 2015 el importe medio de una hipoteca para la compra de vivienda era de 104.318 euros, frente a los 169.650 que alcanzó en agosto de este año, último mes del que hay registros.

Esta subida media del 63% se queda ligeramente por debajo del encarecimiento del precio de la vivienda en esa década, periodo en el que el metro cuadrado ha pasado de 1.524 a 2.679 euros, lo que supone una diferencia cercana al 76%.

Sin embargo, en dos comunidades autónomas, Madrid y Andalucía, la subida del importe del préstamo supera con mucho la media.

En Madrid, el importe medio de las hipotecas prácticamente se ha duplicado, al pasar de 141.847 a 276.158 euros, si bien ese incremento, del 95%, es la mitad de lo que ha subido el precio del metro cuadrado en la región, donde ha pasado de 1.557 a 4.384 euros.

En Andalucía la subida ha sido del 77%, tras pasar la hipoteca media de 89.042 a 157.647 euros, para un mercado inmobiliario en el que el metro cuadrado se ha encarecido un 59%.

Entre otros factores, los expertos atribuyen el alza de los precios de la vivienda en estas dos comunidades a la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros, que sólo en el primer semestre de este año creció un 2% interanual hasta alcanzar las 71.155 operaciones.

Británicos, marroquíes y alemanes se situaron en cabeza y supusieron el 19,3% del total nacional, según datos del Consejo General del Notariado.

Madrid y Andalucía, sobre todo la Costa del Sol, se han convertido en el destino preferido por grandes inversores y extranjeros con alto poder adquisitivo.

Por lo que respecta al importe de las hipotecas en otras comunidades autónomas, en Valencia la hipoteca media subió un 74%, y en Baleares, un 70%, en una década.

A continuación figuran Canarias (68%); La Rioja (63%); Murcia (56%); Cataluña (53%); Navarra (50%); País Vasco (45%); Cantabria y Castilla-La Mancha (43%); Castilla y León (37%); Galicia (35%); Asturias (33%); Aragón (31%), y Extremadura (28%).