Qué casa me puedo comprar 'a tocateja' si me toca el Gordo: en Madrid y Barcelona sólo alcanza para 79 metros

A 4.064 euros el metro cuadrado en Madrid y a 4.145 en Barcelona, las cuentas son claras. Con los 328.000 euros de un décimo premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad sólo alcanza para comprar 'a tocateja' un piso de 79 metros en ambas ciudades. Y depende del barrio.

Así, en las zonas más caras de los citados enclaves, apenas llega para comprar pequeños estudios de menos de 60 metros. En concreto, 57 metros en el distrito Centro de Madrid (5.719 €/m2), otros 57 en Chamartín, apenas 53 en Chamberí (6.116 €/m2), 64 en Les Corts de Barcelona (5.055 €/m2) o 59 en Sarriá (5.525 €/m2).

Por la mencionada cantidad, en Madrid son pocos los barrios que ofrecen una solución habitacional en propiedad por encima de los 100 metros. Se podría encontrar casa en: Carabanchel (2.531 €/m2), Moratalaz (2.763 €/m2) o Puente de Vallecas (2.224 €/m2). En Barcelona la situación es similar y sólo dos distritos de la Ciudad Condal ofrecen esta opción: Horta Guinardó (3.206 €/m2) y Nou Barris (2.383 €/m2).

Por comunidades, los habitantes de las Islas Baleares son los únicos de toda España que no podrían comprar una casa de 100 metros cuadrados en su región si ganasen la lotería. El precio en las islas, de media, alcanza los 4.049 €/m2. Se trata de uno de los registros más altos de la serie temporal. El mercado tocó techo el pasado mes de octubre, cuando alcanzó los 4.063 €/m2.

En su capital, Palma de Mallorca, en algunos barrios como Génova el metro cuadrado ya alcanza los 5.000 euros, lo que supone una inversión de casi medio millón de euros para poder acceder a una vivienda de cien metros. Lo mismo ocurre en la vecina Ibiza, donde el precio medio es de 5.918 euros el metro cuadrado.

En lo relativo a las capitales de provincia, en al menos cinco el esfuerzo necesario para comprar una casa de 100 metros sería de una cantidad igual o superior al premio. En este sentido, a Madrid (124% del total del premio), Barcelona (126%) y Palma de Mallorca (118%) hay que sumar San Sebastián (164%) y Bilbao (98%).

En las citadas ciudades vascas encontramos distritos donde podríamos acceder a una vivienda de las mencionadas dimensiones a un precio inferior al del premio, aunque sería necesario destinar una parte importante del mismo. En Bilbao, por ejemplo, sería posible en Otxarkoaga (2.602 €/m2), Ibaiondo (2.679 €/m2) y Basurto (2.973 €/m2), Begoña (2.933 €/m2), Rekalde (3.060 €/m2), San Adrián (2.579 €/m2) y Uribarri (2.810 €/m2).

En San Sebastián sería más complicado. Sólo habría un barrio en el que se podría acceder a una vivienda de cien metros con los 328.000 euros del premio, Altza (3.256 €/m2), y quedaría consumido íntegramente.

Por encima del 70% del total del premio también estarían Cádiz (85%), Girona (81%), Pamplona (81%), Álava (77%), y La Coruña (71%). Las provincias donde se destinaría un menor porcentaje del premio a la compra de una vivienda de 100 metros serían Zamora (34%), Jaén (35%), Lérida (36%), Ávila (38%) y Cáceres (38%).

"Creo que invertir en vivienda es una opción que siempre es recomendable cuando te toca la Lotería, se trata de un activo que siempre se va a revalorizar en el largo plazo. No hay una cuantía óptima fija para invertir, pero en Madrid y Barcelona no recomiendo entrar en ningún proyecto por menos de 180.000 euros porque nos vamos a ir a un tipo de activo que no tiene tanta rentabilidad", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Iñaki Usain, director general de ACV Gestión Inmobiliaria.

Como expresidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), Usain recuerda la importancia de fijarse en determinados elementos a la hora de invertir por primera vez en una vivienda, tales como que disponga de ascensor, que el piso no esté ubicado en una planta baja o que cuente una buena presencia de servicios en la zona.

Según un estudio presentado la pasada semana por el portal de hipotecas iAhorro, una de cada cinco personas agraciadas con el máximo premio de la Lotería de Navidad invertirá en vivienda. "Tal y como está la financiación debido al encarecimiento del dinero, que les toque la Lotería quizás sea una de las pocas opciones que tengan de comprarse una casa", explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

Para llevar a cabo los cálculos de este artículo se han tomado como referencia los índices de precio por metro cuadrado del portal inmobiliario Idealista. Todos los cálculos representan una aproximación, ya que el precio de una vivienda no sólo depende de su superficie, sino también de otro tipo de elementos, como son el número de habitaciones o de baños o la orientación del inmueble.

