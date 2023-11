Los tipos de interés y la caída del poder adquisitivo 'enfrían' el sueño de ser propietario y rebajan la compra de vivienda

Las casas de estudios económicos coinciden: los jóvenes cada vez se emancipan más tarde, lo que se traduce en menos hipotecas, más alquiler y, por tanto, menos propietarios. Si, en 2004, el 57% de los jóvenes de entre 31 y 34 años que se emancipaba ya tenía una vivienda en su haber, en 2021 esa tasa ha bajado al 33%, según un estudio de Esade. Una tendencia que se mantiene, a tenor de la reducción de la compraventa de vivienda.

Con todo, España no quiere dejar de ser un país de propietarios. A eso apuntan la mayoría de portales y agrupaciones de empresas que reaccionaron este viernes al dato publicado por el INE, que apunta a una caída interanual del 23,7% este septiembre y que hace pensar lo contrario. ¿Cuál es la causa entonces? La pérdida de poder adquisitivo y la subida de los tipos de interés.

"Queremos ser propietarios, pero hay un contexto macroeconómico que claramente lo impide o lo retrasa. Los salarios no se han revalorizado a la misma velocidad que la vivienda", puntualiza Miguel Ángel Gómez, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei).

Aunque ahora parezca un horizonte lejano, los tipos estaban al 0,5% en julio de 2022. Desde entonces, han repuntado al 4,5% y, con ello, lo ha hecho el precio de las hipotecas. Porque las subidas de tipos elevan el precio del endeudamiento y todo esto se traslada al Euríbor. Y, por supuesto, a la mayoría de hipotecas.

En esa dirección apunta el presidente de la patronal inmobiliaria, que pide optimizar los incentivos a la financiación para mejorar la capacidad de acceder a la vivienda. "Si realmente funciona la línea de avales que ha prometido Sánchez, si realmente ponen a un buen equipo a funcionar, esa propuesta puede solucionar parte del problema. En las grandes ciudades la gente ya paga más alquiler que hipoteca. Si conseguimos dar los instrumentos necesarios a los compradores, entre alquilar y comprar, van a elegir comprar", añade.

Al contexto macroeconómico apuntan también desde el Consejo General de COAPI España, quienes aseguran que las familias "ya están retrasando" las decisiones en materia de vivienda debido a la coyuntura que atraviesa España en materia de precios y salarios.

"Llevamos dos años con tasas de inflación muy elevadas, y año y medio con el Euribor en tasas positivas, lo que ha encarecido la financiación a muchos españoles. Las familias están retrasando la toma de decisiones económicas, incluyendo las relativas a la vivienda", subrayan en un comunicado.

COAPI confía en que se trate de un bache dentro del habitual ciclo en el mercado de la vivienda. Así, apuntan que los períodos 2016-2019 y 2021-2022 fueron "muy positivos" y entienden "lógico" que se finalmente se produzca una estabilización de los datos macroestadísticos.

En una línea similar se ha pronunciado Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com. "Será clave la evolución de los tipos de interés y las políticas de vivienda que lleve a cabo el gobierno de Pedro Sánchez", asegura. Font también apunta a que la tendencia a la baja del mercado inmobiliario "ya es una realidad" y que, tal y como anunciaban sus estudios, la tendencia no va a revertirse durante el 2023.

Más concentrado

A Fernando Tisner, City Manager de Casavo en Madrid, tampoco le parece que los españoles queramos dejar de ser propietarios. Al menos, eso dicen sus datos. "Nosotros no vemos que haya menos propietarios, sino que la propiedad está más concentrada. La cultura de la propiedad está muy arraigada en España, no observamos que el ratio de propiedad baje. No es habitual que las empresas vengan a comprarnos viviendas para luego ponerlas en alquiler", explica.

En este sentido, sobre la brusca caída del 22,7% de la compraventa de vivienda, el City Manager del portal inmobiliario explica que durante estos últimos años se ha producido una "brusca subida del mercado" tras un año -el 2020- en el que este se contrajo de manera importante debido a la crisis económica. Por lo que, en estos momentos, es lógico que se produzca una bajada.

También apunta a que, cuando comenzaron a subir los tipos, muchos compradores decidieron adelantar su decisión de compra ya que, en esos momentos, firmar una hipoteca con un mes de diferencia les suponía un ahorro importante.

"España es un país de propietarios, piensa que hay muchas familias que destinan la herencia de algún familiar a que el hijo pueda dar la entrada de una casa. Esas situaciones están en nuestra cultura y, aunque ahora no sea el mejor momento, no creo que esto vaya a cambiar", concluye.

