Air Nostrum firma la paz con sus azafatas por sus dietas pero el TJUE dirá si la compañía las discriminó

El Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas (STVALA) ha logrado firmar un acuerdo con la aerolínea Air Nostrum y poner fin así al conflicto derivado de las dietas que recibían sus azafatas, inferiores a las de los pilotos. Pese a ello, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como la Audiencia Nacional, después, se van a pronunciar respecto a este caso.

Tal y como avanzó en exclusiva EL ESPAÑOL-Invertia, el 17 de marzo de 2023, la Audiencia Nacional presentó una cuestión prejudicial ante el TJUE para que este órgano se pronunciara sobre si esta diferencia suponía una discriminación de género o si, por contra, es conforme al Derecho comunitario.

El TJUE no se ha pronunciado aún. Y hasta que no lo haga, la Audiencia Nacional no dictará su sentencia. No obstante, STVALA se ha apartado de este procedimiento judicial, tras haber alcanzado un acuerdo con Air Nostrum y firmado el primer convenio colectivo propio que afecta a los tripulantes de cabina de esta aerolínea y que sustituye al reglamento anterior.

Pero si la Audiencia Nacional falla en contra de la compañía, Air Nostrum estará obligada a aplicar las condiciones que dicte el tribunal, pese a a haber llegado ya a un acuerdo con las azafatas.

Una resolución judicial de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, consultada por este periódico, fechada a finales del pasado mes de octubre, establece que, sin embargo, el procedimiento judicial proseguirá con la Fiscalía como demandante.

En suspenso

"En consecuencia, procede tener por desistido al sindicato STAVLA, y proseguir el presente procedimiento teniendo al Ministerio Fiscal por demandante, quedando las actuaciones en suspenso en tanto en cuanto no se dicte resolución por el TJUE", reza la resolución, firmada por los jueces Ramón Gallo, Ana Sancho y Juan Gil.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) solicitó a la Audiencia Nacional el archivo definitivo de este procedimiento y de la cuestión prejudicial elevada ante el TJUE. Lo mismo solicitó la demandada, Air Nostrum. El Ministerio Fiscal se opuso y solicitó la continuación del procedimiento, como finalmente ordena la Sala de lo Social.

Los magistrados recuerdan que el nuevo convenio firmado "no tiene el carácter de estatutario", porque aún no ha sido registrado ni publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Ni solventa la supuesta situación de discriminación denunciada, pues ni tiene efectos retroactivos para conjurar la discriminación inicialmente denunciada, ni iguala las dietas del colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) con las que se reconocen a los pilotos ad futurum, sino que las mismas siguen siendo inferiores, por lo que no puede hablarse de carencia sobrevenida del objeto litigioso", concluye la Sala de lo Social.

Pronunciamiento

Por ello, pese al desistimiento presentado por STVALA, el proceso judicial seguirá adelante y el Tribunal de Justicia de la UE deberá pronunciarse sobre las dietas desiguales entre azafatas de vuelo y pilotos.

En Air Nostrum, un 94% de los TCPs son mujeres, frente al 6% de hombres azafatos. Sucede justo lo contrario en el colectivo de pilotos: un 93,71% de ellos son varones. A juicio de la Fiscalía, estas diferencias, "aparentemente neutras", sitúan a las mujeres en "una situación de desventaja" frente a los hombres y no están justificadas.

Tal y como reflejó en un reciente escrito, el Ministerio Fiscal considera que las dietas deben ser iguales entre ambos colectivos profesionales, ya que se trata de "gastos extrasalariales derivados de necesidades personales, básicas e iguales para todas las personas".

