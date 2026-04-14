Grifols refinancia sus vencimientos de deuda de 2027 con un crédito de 5.300 millones hasta 2033

Con esta operación, Grifols refuerza su balance, reduce la deuda bruta y el coste financiero, y no tendrá vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028.

La operación ha tenido una fuerte demanda internacional, especialmente de inversores estadounidenses, permitiendo mejorar las condiciones económicas y ampliar el tamaño del crédito.

El nuevo acuerdo incluye un préstamo a plazo en dólares, otro en euros y una línea de crédito revolving, con vencimientos de entre seis años y medio y siete años.

Grifols ha refinanciado sus vencimientos de deuda de 2027 mediante un crédito Term Loan B de más de 5.300 millones de dólares hasta 2033, estructurado en tres tramos.

Grifols ha formalizado la refinanciación de sus vencimientos de deuda de 2027 mediante un contrato de crédito de tipo Term Loan B (TLB)hasta 2033 que supera los 5.300 millones de dólares equivalentes y se estructura en tres tramos.

Uno de ellos es un préstamo a plazo por un importe principal de 2.000 millones de dólares. Otro por un importe principal de 1.250 millones de euros, y, por último, un tramo de crédito revolving de 2.065 millones de dólares.

En un comunicado presentado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía asegura que los préstamos a plazo tendrán un vencimiento a siete años desde la fecha de formalización del contrato.

Por su parte, el tramo de crédito revolving tendrá un vencimiento a seis años y medio con sujeción a las condiciones establecidas en el mismo.

El TLB en dólares estadounidenses se fijó en SOFR (Secured Overnight Financing Rate o tasa de financiación garantizada a un día en USD) más 250 puntos básicos con un OID (Original Issue Discount o Tasa de Descuento Original) de 99,25.

El tramo en euros se fijó en Euríbor más de 300 puntos básicos con un OID de 99,75 y tanto el TLB como la línea de crédito revolving se benefician de reducciones del margen basadas en el nivel de apalancamiento.

La transacción ha contado con una fuerte demanda por parte de una amplia base de inversores institucionales a nivel global, con una participación especialmente destacada de inversores estadounidenses.

"Este interés ha permitido ampliar significativamente el tamaño de la operación y mejorar las condiciones económicas en ambos tramos, reflejando una mayor confianza del mercado en la evolución financiera y en la capacidad de ejecución de Grifols", asegura la compañía.

Así, los fondos obtenidos se han destinado a la refinanciación íntegra de los vencimientos de deuda de 2027, incluyendo la amortización del Term Loan B de 2019 y la cancelación de los bonos pendientes emitidos ese mismo año, así como a reforzar la liquidez del grupo para apoyar su desarrollo.

Junto con la reciente amortización parcial de 500 millones de euros de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, la operación contribuye a reforzar el balance, reduciendo la deuda bruta, el coste financiero y mejorando el perfil de vencimientos de la compañía.

Como resultado, la empresa catalana no presentará vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028.

"Esta operación supone un hito clave en la ejecución de nuestra estrategia financiera. La refinanciación de los vencimientos de 2027, junto con la reducción proactiva de deuda de mayor coste, refuerza nuestro balance, mejora nuestro coste de financiación y aumenta nuestra flexibilidad financiera", indica Rahul Srinivasan, CFO de Grifols.