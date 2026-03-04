Las denuncias por agresiones a sanitarios se disparan un 26,35% y la Policía avisa: "Hay más de las que se notifican"

Los médicos son los profesionales que más denuncian, seguidos de enfermeros; más de 12.000 sanitarios recibieron formación en prevención de agresiones en 2025.

"Tenemos un problema, bueno, tienen un problema : están siendo agredidos y no están denunciando" , ha lamentado Yanguas, quien ha enfatizado que "hay dos tipos de sanitarios : al que han agredido y al que van a agredir". Del total de denuncias, la mayoría fueron atentados contra funcionarios públicos (179). Le siguen las amenazas (163), lesiones (110), coacciones (16) y malos tratos sin lesión (12), mientras que la agresión más habitual es la de la intimidación (122), seguida de la violencia física (113) y la violencia psíquica.

Las denuncias por agresiones a sanitarios se disparan en 2025 , aunque no reflejan la cifra exacta ya que hay miles de profesionales que todavía no notifican los hechos . La Policía Nacional tramitó el año pasado un total de 513 denuncias por agresiones a personal sanitario, un 26,35% más que en 2024 y que incluye más de un centenar de ataques en los que se empleó violencia física, en el 39,24 % de los casos. El jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada e interlocutor policial sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, ha ofrecido estos datos en una rueda de prensa en la que ha alertado de que este número de denuncias "no es nada" comparado con la cifra de agresiones que realmente se producen, en torno a 20.000 al año.

Así, las provincias con mayor incidencia, en plantillas de la Policía Nacional, fueron Sevilla, Málaga y Cádiz. De los datos analizados se observa que junio fue el mes en el que más denuncias se presentaron, y que los lunes y los martes fueron los días de la semana con mayor incidencia de agresiones, concentrándose las mismas en la franja horaria comprendida entre las 11 y las 12 horas.

Por otro lado, los médicos son la profesión sanitaria que más denuncias interpuso, como viene siendo habitual, seguidos de los enfermeros.

Mayor concienciación

La policía destaca que aunque el número de denuncias recibidas en 2025 supone un incremento significativo con respecto a las del año anterior, esto no implica, en principio, un aumento de las agresiones, sino el resultado de una mayor concienciación por parte del colectivo sanitario.

Con todo, el año pasado se potenció la actividad formativa a otros profesionales como celadores, administrativos, vigilantes de seguridad o conductores de ambulancias a los que se impartió educación en técnicas de análisis del comportamiento en prevención ante agresiones.

Durante el año 2025, más de 12.000 profesionales sanitarios recibieron dicha formación.

Igualmente se llevaron a cabo actividades formativas en técnicas y herramientas para la prevención ante agresiones en el ámbito universitario, tanto por parte del Interlocutor Policial Nacional Sanitario como por los Interlocutores Territoriales.