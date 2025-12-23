España notifica 426 prestaciones de eutanasia en 2024 de 929 solicitudes, un 27,5% más que el año anterior

El 75,89% de los solicitantes eran mayores de 60 años, y las enfermedades más frecuentes fueron neurológicas (32,51%) y oncológicas (29,71%).

El 33,15% de los solicitantes fallecieron durante la tramitación y el 15,18% de las solicitudes fueron denegadas por no cumplir con los requisitos legales.

Desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021 hasta finales de 2024, se han contabilizado un total de 2.432 solicitudes de eutanasia en el país.

En 2024, España registró 929 solicitudes de eutanasia, de las cuales 426 fueron finalmente concedidas, lo que supone un aumento del 27,5% respecto al año anterior.

En 2024, en España se realizaron 929 procesos de solicitud de eutanasia, de los que 426 fueron prestaciones efectivas, lo que supone el 45,86% del total y un 27,5% más que el año anterior.

Así lo señala el Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir publicado por el Ministerio de Sanidad este martes.

Desde la entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia en junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado 2.432 solicitudes: 173 durante 2021, 576 en 2022, 766 en 2023 y 929 en el año 2024.

Esto supone un incremento total del 437%. Sólo en 2024, se registraron en total 905 nuevas solicitudes de eutanasia.

No obstante, tres de cada diez personas que la solicitaron fallecieron durante la tramitación.

Denegadas

En lo relativo a los procesos finalizados el año pasado, que incluyen 803 solicitudes presentadas y resueltas en 2024 y 126 iniciadas en años anteriores, 131 fueron denegadas por no cumplir con los requisitos legales (15,18%), 54 personas revocaron voluntariamente su solicitud (5,81%) y 308 fallecieron durante el proceso de tramitación (33,15%).

Por comunidades autónomas, el mayor número de solicitudes se produjo en Cataluña: 303 de las que se aceptaron 142.

Le sigue Madrid (129, se aceptaron 62), País Vasco (75, se aceptaron 50), Andalucía (72, se aceptaron 30), Canarias (52, se aceptaron 25), Islas Baleares (48, se aceptaron 17), Castilla y León (40, se aceptaron 15), Asturias (34, se aceptaron seis).

Junto a estas, Galicia (34, se aceptaron 16), Comunidad Valenciana (31, se aceptaron 16), Castilla-La Mancha (26, se aceptaron ocho), Navarra (23, se aceptaron 14), Aragón (22, se aceptaron ocho), Cantabria (13, se aceptaron tres), La Rioja (nueve, se aceptaron seis), Murcia (nueve, se aceptaron cuatro), Extremadura (ocho, se aceptaron cuatro), Melilla (uno, no se aceptó). Ceuta no registró ninguna solicitud.

En cuanto al perfil de la persona solicitante, siguiendo la tendencia de los dos últimos años. El 75,89% eran pacientes mayores de 60 años.

Las enfermedades de base más frecuentes fueron la neurológica (32,51%) y la oncológica (29,71%), sumando conjuntamente el 62,22% de los casos.

De los 929 procesos finalizados en 2024, 534 se corresponden con solicitantes con capacidad de hecho, mientras que 51 eran personas que habían cumplimentado un documento de instrucciones previas estando en capacidad para ello.