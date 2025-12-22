Madrid, la primera CCAA en ampliar la vacunación frente al virus respiratorio sincitial a mayores de 80 años para 2026

Se sustituirá la dosis de refuerzo de meningococo C a los 12 meses por una vacuna tetravalente (MenACWY) para reforzar la protección y la equidad en la población infantil.

Madrid ampliará en 2026 la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) a mayores de 80 años, residentes en centros de mayores desde los 60 y pacientes de riesgo.

El plan de vacunación 2026 trae novedades. Así, con el avance de los contagios por gripe y otros virus respiratorios, la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) a mayores de 80 años, a personas en residencias de mayores (a partir de 60 años) y a pacientes con patologías de riesgo, como es el caso del cáncer.

Además, cabe destacar que la vacuna frente a VRS disponible en la región, está autorizada para su administración a partir de 50 años de edad. Ahora, el Comité de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos ha recomendado en este mes de diciembre ampliar la indicación de esta vacuna a partir de 18 años.

Por eso, se espera que este cambio se incorpore en ficha técnica en febrero de 2026. En las primeras semanas del año, la vacunación se iniciará en aquellas personas de 50 y más años y una vez se incorpore estará también autorizada a partir de los 18 años de edad, así lo asegura la región en un comunicado.

También, el calendario del próximo año amplía las cohortes incluidas en la vacunación frente a herpes zóster de entre 65 y 72 años. En el año 2022 se incorporó la vacunación sistemática frente a herpes zóster en la comunidad.

Desde entonces, con el objetivo de vacunar en el menor tiempo posible a las personas con edades comprendidas entre los 65 y 80 años de edad, se han ido incluyendo progresivamente nuevas cohortes.

"Con esta última ampliación se completa la inclusión de la totalidad de las cohortes de la población diana establecida hasta la fecha", señala la comunidad.

Por otro lado, se hará una sustitución de la primera dosis de refuerzo con vacuna frente a meningococo C a los 12 meses de edad por una dosis de vacuna meningocócica tetravalente frente a los serotipos A, C, W e Y (MenACWY).

Con esta modificación se tiene un doble objetivo: reforzar la protección frente a la enfermedad en la población infantil, que es la que presenta la mayor incidencia de esta, así como garantizar la equidad.

No obstante, los niños que ya hayan sido vacunados a los 12 meses con MenC no requerirán una dosis adicional a dicha edad.