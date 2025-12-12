Unos 300 residentes del MIR de Familia han renunciado a su plaza este 2025, según SEMG
Esto es algo que ya se evidenció en la adjudicación de plazas.
Más información: Medicina Familiar tampoco convence en 2025: más del 50% de las plazas MIR siguen libres en la recta final de la elección
Las claves
nuevo
Generado con IA
Hasta 300 residentes MIR de Medicina de Familia han renunciado a su plaza en 2025, según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
A pesar de adjudicarse todas las plazas de Medicina de Familia este año, la especialidad sigue sufriendo un alto abandono y fuga de profesionales.
El 9% de los MIR de Medicina de Familia abandonan durante la formación y hasta el 90% no continúan en la especialidad tras la residencia.
La falta de incentivos económicos, las malas condiciones laborales y el déficit de médicos afectan especialmente a las zonas rurales y amenazan la atención futura ante el envejecimiento de la población.
Medicina de Familia, como cada año, es el patito feo de la formación sanitaria especializada. A pesar de que este 2025 se adjudicaron todas las plazas de esa especialidad (una gran novedad porque siempre quedan desiertas), hasta 300 residentes han renunciado a esta formación.
Así lo ha denunciado Pilar Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en un encuentro con periodistas celebrado este viernes.
Parece que la ampliación de plazas de MIR no ha sido suficiente para captar el talento joven. Cabe recordar que este 2025 se han destinado 2.508 a Medicina de Familia, frente a las 2.544 del año pasado.
Esto es algo que ya se evidenció en la adjudicación de plazas, ya que en la recta final todavía quedaban por cubrir el 50% de las plazas de esta especialidad.
Consultada por esta cuestión este viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, opinaba que esto se debe a que "los especialistas no ven colmadas sus expectativas en la especialidad que han escogido en condiciones laborales". Algo que, recordaba, depende mayormente de las comunidades autónomas.
Según las cifras conocidas, hasta un 9% de los MIR de Medicina de Familia se fugan durante la formación. Y hasta un 90% deja la especialidad al acabar la residencia.
"No es ningún mérito que se hayan cubierto todas las plazas si siguen habiendo renuncias. Los jóvenes saben perfectamente que no quieren sufrir más de lo necesario en esta vida. Y si ven que pueden encontrar un trabajo fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que cobras cuatro veces más no se lo piensan, lógicamente", ha asegurado Rodríguez.
Todo esto en un contexto en el que hay un déficit de 4.500 médicos de Atención Primaria que no parece que vaya a resolverse a corto plazo.
Ese déficit deteriora su actividad y también las propias condiciones de los facultativos. Denuncian además las diferencias salariales respecto a otras especialidades y el aumento de las jubilaciones. Todo ello, sin que haya perspectivas de que nadie les supla en el futuro.
La situación empeora aún más en los entornos rurales. La falta de incentivos económicos para traslados o por estar en una zona de difícil cobertura hace que haya una importante escasez de recursos humanos en estos lugares.
Con todo, la situación de sobrecarga laboral puede ir a peor, teniendo en cuenta que de cara a los próximos años aumentará la población envejecida y el número de pacientes crónicos.
"Ahora hay unos 21.000 centenarios, no obstante, en 2050 se estima habrá 100.000. Tendremos que ver cómo atendemos a toda esa población", termina la presidenta.