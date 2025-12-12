Unos 300 residentes del MIR de Familia han renunciado a su plaza este 2025, según SEMG

La falta de incentivos económicos, las malas condiciones laborales y el déficit de médicos afectan especialmente a las zonas rurales y amenazan la atención futura ante el envejecimiento de la población.

El 9% de los MIR de Medicina de Familia abandonan durante la formación y hasta el 90% no continúan en la especialidad tras la residencia.

A pesar de adjudicarse todas las plazas de Medicina de Familia este año, la especialidad sigue sufriendo un alto abandono y fuga de profesionales.

Hasta 300 residentes MIR de Medicina de Familia han renunciado a su plaza en 2025, según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Medicina de Familia, como cada año, es el patito feo de la formación sanitaria especializada. A pesar de que este 2025 se adjudicaron todas las plazas de esa especialidad (una gran novedad porque siempre quedan desiertas), hasta 300 residentes han renunciado a esta formación.

Así lo ha denunciado Pilar Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en un encuentro con periodistas celebrado este viernes.

Parece que la ampliación de plazas de MIR no ha sido suficiente para captar el talento joven. Cabe recordar que este 2025 se han destinado 2.508 a Medicina de Familia, frente a las 2.544 del año pasado.

Esto es algo que ya se evidenció en la adjudicación de plazas, ya que en la recta final todavía quedaban por cubrir el 50% de las plazas de esta especialidad.

Consultada por esta cuestión este viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, opinaba que esto se debe a que "los especialistas no ven colmadas sus expectativas en la especialidad que han escogido en condiciones laborales". Algo que, recordaba, depende mayormente de las comunidades autónomas.

Según las cifras conocidas, hasta un 9% de los MIR de Medicina de Familia se fugan durante la formación. Y hasta un 90% deja la especialidad al acabar la residencia.