El Gobierno, obligado a acelerar en Estatuto Marco y Ley del Medicamento para no perder más de 5.300 millones

La Ley del Medicamento, criticada por la industria farmacéutica, y otras normas sanitarias son imprescindibles para cumplir los hitos del Plan de Recuperación exigidos por la UE.

Las negociaciones del Estatuto Marco avanzan con los sindicatos, aunque los médicos siguen siendo los más reticentes y esenciales para lograr apoyos en el Congreso.

El Gobierno debe aprobar el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios y la nueva Ley del Medicamento antes de agosto para no perder 5.342 millones de euros en fondos europeos.

El Ministerio de Sanidad, poco a poco, avanza en las negociaciones del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. Los médicos, los más contrarios a la medida (sus huelgas nacionales lo prueban), están valorando la última propuesta que les ha hecho el departamento. Sin embargo, el tiempo se le acaba al Gobierno. El Ejecutivo tiene que acelerar en esta norma y otras como la nueva Ley del Medicamento y los Productos Sanitarios si no quiere perder 5.342 millones de euros en ayudas de la Comisión Europea.

Aprobar las normas citadas forma parte de los hitos que España tiene que cumplir para poder cobrar por completo el sexto pago de fondos Next Generation comprometidos con Bruselas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata de unos logros que el Gobierno tiene que haber cubierto antes de que termine el próximo mes de agosto. Un límite que, en tiempos legislativos, está a la vuelta de la esquina.

De cara al sexto pago mencionado, el Gobierno tendría que haber logrado la aprobación y entrada en vigor de ambas normas para entonces.

Cabe recordar que el Estatuto Marco todavía se está negociando con los sindicatos sanitarios. Pero el acercamiento con los médicos y la recuperación de las buenas relaciones con el resto de los profesionales generan expectativas positivas en el Ministerio de Sanidad. El respaldo de los trabajadores sería fundamental para mover las negociaciones en el Congreso.

En cualquier caso, esta medida, que se tiene que tramitar con un proyecto de ley, todavía debe pasar por el Consejo de Ministros. Y ser examinada por los órganos evaluadores pertinentes.

Entre los compromisos del sexto pago también está la Ley del Medicamento y los Productos Sanitarios. Se trata de una norma que ya ha pasado en primera vuelta por el Consejo de Ministros y que fue muy criticada por el sector farmacéutico. Industria, distribución y farmacias protestaron contra el texto.

SEXTO PAGO: 5.342 MILLONES DE EUROS Legislación necesaria: Ley de Industria

Ley de Medidas para la Equidad, la Universalidad y la Cohesión del SNS

Ley sobre el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud

Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y los Productos Sanitarios

Legislación para reorganizar y simplificar el sistema de prestaciones económicas no contributivas

Legislación para reforzar los derechos de autor y los derechos conexos

Ley del Cine

Ley de Ordenación de determinadas profesiones del deporte

SÉPTIMO PAGO: 8.147 MILLONES DE EUROS Legislación necesaria: Ley de Movilidad Sostenible

Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés

Ley de Servicios de Atención al Cliente

Ley por la que se crea la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero

Ley de Diversidad Familiar

OCTAVO PAGO: 5.307 MILLONES DE EUROS Legislación necesaria: Modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia

NOVENO PAGO: 8.334 MILLONES DE EUROS Legislación necesaria: Revisión de la Ley de Pesca

Ley de Modernización de los sistemas de Control, Inspección y Sanción en el Ámbito de la Pesca.

Ello ha motivado una profunda revisión por parte del equipo de Mónica García. Unos cambios que todavía se están ejecutando y con los que se trata de conseguir el respaldo del sector. Algo que ayudaría, y mucho, en una tramitación parlamentaria que aún no se ha iniciado.

Queda otra norma sanitaria por aprobar que es necesaria para el sexto pago de fondos europeos. Aunque en este caso, ya tramitándose en el Congreso.

Se trata del proyecto de Ley de Medidas para la Equidad, la Universalidad y la Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma lleva más de un año en la Cámara Baja, pero no termina de salir adelante. Entre otras razones, por la falta de apoyos.

De hecho, es una de las normas que Junts ha especificado que bloqueará tras romper con el PSOE hace unas semanas. Con todo, desde el propio Gobierno consideran que esta postura de los independentistas catalanes puede moverse.

Mientras el tiempo corre. Y al Ejecutivo se le acaba el tiempo para poder cumplir sus promesas a Bruselas. Si no es así, España se arriesga a perder miles de millones de euros en ayudas.