La industria farmacéutica innovadora perderá más de 33.300 millones por el fin de patentes de medicamentos

En los próximos cinco años, muchas patentes de medicamentos llegarán a su fin. Una situación que hará perder a la industria farmacéutica innovadora más de 33.300 millones de euros. Este es el impacto que estima la consultora Iqvia en los mercados de Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido para el periodo 2022-2026.

Entre los años 2017 y 2021, el impacto de la pérdida de exclusividad de las moléculas fue de 11.300 millones de euros. Así, entre 2017 y 2026 las farmacéuticas innovadoras habrán perdido 44.600 millones de euros, según las cifras que recoge la consultora en su informe 'Global use of Medicines 2022'.

Además, en otro estudio ('Protection Expiry and Journey into the Market'), Iqvia explica que entre 2016 y 2021, 118 moléculas han perdido su patente. El valor de mercado total de estas moléculas y sus competidores en los últimos seis años ha superado los 100.000 millones de euros.

Se trata de terapias innovadoras utilizadas por pacientes en toda la Unión Europea que representaron el 13% del gasto farmacéutico europeo total. A nivel macro, la pérdida de patente de estos medicamentos ha reducido el coste en un 28%, destaca el informe de Iqvia.

Sin embargo, este ahorro será menor que el disfrutado en 2012, cuando numerosos medicamentos de gran éxito perdieron protección. Y si miramos más atrás, en el período 2000–2007, un total de 271 moléculas perdieron su patente en los cinco principales mercados europeos, más del doble del último periodo analizado (2016-2021) por la consultora.

El ahorro en España

De cara a los próximos años, España contará con numerosos nuevos medicamentos genéricos. Se trata de fármacos más baratos que contribuirán al Sistema Nacional de Salud (SNS) con un ahorro de 988 millones de euros entre 2022 y 2025.

Son las estimaciones que hace la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg). En concreto, el lanzamiento de nuevos medicamentos este año ahorrará a la sanidad 196 millones de euros anuales. En 2023, se sumarán 53 millones/año; en 2024, serán 50 millones de ahorro anual; y en 2025, un total de 53 millones. Es decir, el ahorro hasta 2025 será de casi 1.000 millones de euros.

Pero estas cifras solo se alcanzarán si se ponen en marcha medidas que incentiven el uso de los medicamentos genéricos, avisa la patronal de esta industria.

Desde hace siete años, la cuota de mercado de estos fármacos ha sido del 40%. El objetivo es alcanzar la media europea, que se sitúa en el 65%. Pero para llegar a estas cifras, el sector pide poner en marcha "medidas pro-genéricas".

Así, piden no formar conjunto homogéneo hasta transcurridos 12 meses después del lanzamiento de nuevos medicamentos genéricos para recuperar una penetración del 35%, como ocurría antes de 2015. Ahora, los nuevos fármacos solo consiguen un 7% en el primer año, de acuerdo con los datos de la consultora Iqvia.

Por otro lado, la asociación también ha puesto encima de la mesa la necesidad de establecer una diferencia de precio entre el fármaco genérico y el de marca con patente finalizada.

