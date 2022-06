Mar Fábregas (Aeseg): "Puede ocurrir que algún fármaco se quede sin proveedor por los bajos precios"

El sector de los medicamentos genéricos lleva siete años estancado en una cuota de mercado del 40%. La retirada de una serie de incentivos hizo que el crecimiento de esta industria se frenase en seco.

Ahora, el sector se enfrenta también a la escalada de los precios de la energía y a una inflación desbocada. "Cuando tienes precios regulados, afecta a la viabilidad de las empresas", ha avisado Mar Fábregas, presidenta de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

Los bajos precios y el aumento de los costes puede llevar a que algún medicamento se quede sin proveedor. "Esto puede llegar a ocurrir", ha dicho Fábregas, a quien preocupa esta situación y pide que se pueda aplicar una subida del precio de los genéricos.

¿Cómo le ha ido 2021 a la industria del medicamento genérico?

Fue un año donde se inició la recuperación de la pandemia. El mercado de medicamentos genéricos creció un 4%, pero realmente se considera como recuperación. Han sido años complicados, donde atender la volatilidad del mercado y las demandas bruscas hicieron que tuviéramos que reforzar todos los sistemas de seguridad de suministro para continuar atendiendo la demanda.

Aun así hemos conseguido garantizar esta red de seguridad que es el sector de los genéricos. Se han tomado muchas decisiones importantes para llegar a farmacias y hospitales.

¿Qué previsiones hay para 2022?

El objetivo es terminar con esta recuperación iniciada en 2021.

El sector lleva varios años estancado en una cuota de mercado del 40%. ¿Qué debería hacerse para superar esa cuota?

Lleva siete años en la cuota del 40% en unidades. Este estancamiento comienza cuando se retiran una serie de medidas que incentivaban el uso del genérico, como la diferencia del precio, discriminación positiva…

Esto se ve reflejado principalmente en los nuevos lanzamientos. Actualmente, cuando se pone una nueva molécula en el mercado, el primer año -en el mejor de los casos- coge una cuota de penetración de un 12%, el segundo año un 25%… Cuando existían las medidas de incentivación estas cuotas eran de un 32% y un 53%.

La ausencia de estas medidas es lo que ha provocado el estancamiento. Como asociación pedimos recuperar alguna de estas, sobre todo la diferencia de precio. No hay ningún otro país en Europa donde no exista una diferencia de precio. Esta situación en España es lo que ha ralentizado el crecimiento.

¿El plan (olvidado) para fomentar el uso de genéricos viene a solucionar este problema? ¿En qué punto está?

Hace tres años que salió el plan y el entorno era diferente. Ahora no respondería a los retos actuales. Somos conscientes de que la pandemia ha dejado lecciones y evidencias. La primera es la continuidad y la garantía de suministro ha pasado a ser la parte más importante del sistema. Necesitamos incentivos.

Mar Fábregas durante la entrevista. Silvia P. Cabeza

El gran reto del genérico es que opera a precios muy bajos. El 50% de las unidades tiene un precio de 1,6 euros. A esto se le suma ahora la elevada inflación y los costes, lo que tensiona aún más mucho el mercado y pone en riesgo la continuidad de medicamentos.

Hay que recuperar el foco del genérico, tanto el uso como conseguir iniciativas que ayuden al mercado de genéricos.

¿En qué punto está el plan?

Se paró. Ahora que volvemos a retomar las reuniones, presentaremos nuestras propuestas. La primera sería la diferencia de precio en los nuevos genéricos, que no se crease un conjunto homogéneo hasta transcurridos los primeros doce meses. Esto permitiría que se recuperase la cuota de introducción.

La prescripción por principio activo es una de las medidas que también pedimos. Y algún tipo de incentivo en estas referencias de precios tan bajos de 1,6 euros desde 2014, como poder aplicar una subida.

[El 70% de los medicamentos contra la Covid-19 son baratos: cuestan menos de 10 euros]

En los últimos meses se ha incrementado la inflación, el precio de la energía… ¿Cómo afecta a los fabricantes de genéricos? ¿Será necesario hacer una revisión de precios para ajustar de nuevo los márgenes?

Hemos hecho un estudio sectorial en el que hemos recogido el incremento de los precios de luz, gas, transporte, materiales… cuando operas con precios regulados, impacta a la viabilidad de las empresas.

Necesitamos ayuda en este rango de precio tan bajo con el objetivo de seguir garantizando el suministro y la producción local. Contamos con 20 fábricas de genéricos en España.

¿Teme que algún principio activo o medicamento se quede sin proveedor por las bajadas de precios y la baja rentabilidad?

Esto puede llegar a ocurrir. Hay que ganar volumen y revisar precios. A ver cómo encontramos un punto intermedio con la Administración para seguir gozando de esta red de seguridad. No ha habido desabastecimiento de genéricos, pero todos estos costes impactan igual a un productor de genéricos que a uno de altos precios.

¿Ha ocurrido alguna vez en los últimos años?

Sí, ha habido alguna discontinuación de genéricos o de alguna referencia, pero el mercado nunca ha quedado desabastecido.

¿Les preocupa esta situación?

Preocupa porque las subidas no se han frenado. Estamos suministrando más volumen, pero con menos rentabilidad. Las empresas con industria en España confían en que haya incentivos para seguir dando servicio.

La presidenta de Aeseg cree que debería incentivarse al sector. Silvia P. Cabeza

Todo esto conlleva sus costes, a los que se suman la inflación y los que ha tenido que asumir el sector. Entre ellos, el proyecto de serialización que supuso una inversión de 80 millones de euros para el sector. Costes que son iguales para un producto de un euro que para uno de 100 euros. Pero el impacto en la rentabilidad es mayor.

Nos gustaría que se pusiera en valor el mercado de genéricos, no solo en sostenibilidad, sino también en temas de sociedad. Se ha demostrado que durante la pandemia muchas empresas de genéricos han hecho ayudas solidarias, han soportado extra costes de mantener almacenes abiertos… se ha demostrado que es un sector esencial. El 70% de los medicamentos esenciales de la lista que elaboró el Ministerio de Sanidad tiene un genérico.

Es una industria de valor, estratégica, con un impacto en la sostenibilidad, con empleo de calidad. Creemos que hemos hecho muchos esfuerzos que esperamos que se pongan en valor en las nuevas interlocuciones.

¿El PERTE ‘Salud de Vanguardia’ cumple con las expectativas del sector o cree que se ha quedado corto?

Varias empresas se han sumado al proyecto Medes lanzado por Farmaindustria. Las expectativas se han quedado por debajo. Se ha publicado la primera dotación de 50 millones de euros. El 50% serán créditos blandos y el otro 50% a fondo perdido. Mayoritariamente ha ido a la empresa pública. Nos hubiera gustado poder optar a una mayor parte.

¿En qué punto se encuentra el proyecto de Farmaindustria para recuperar la producción de medicamentos esenciales? ¿Hay intención del Gobierno por sacarlo adelante?

El proyecto todavía está entre las asociaciones y supongo que será en breve cuando nos reunamos con la Administración.

¿Cuántas compañías de genéricos se han adherido?

En total son 40 empresas. De genéricos hay seis.

Hace unas semanas, Farmaindustria se reunía con la ministra de Sanidad para empezar a negociar el nuevo convenio para limitar el gasto farmacéutico. ¿Entrarán los genéricos en este acuerdo?

Creemos que, por concepto, los genéricos no pueden entrar. Reducen el gasto farmacéutico, no lo incrementan. No deberíamos formar parte de este convenio.

Es una industria de valor, estratégica, con un impacto en la sostenibilidad y con empleo de calidad.

¿Y otro específico para el genérico?

Quizás otro enfocado al mayor uso, a romper estas cuotas tan estancadas. Ambos sectores son complementarios, pero tienen dinámicas muy distintas. El genérico no ha llegado a su máximo potencial en España. Estamos en cuotas por debajo de la media europea. Puede haber iniciativas que conlleven mayor ahorro y mayor seguridad en suministro.

¿Cuál es la cuota media en Europa?

Está entre un 50 y un 55%.

¿El Gobierno debería proponer incentivos para atraer inversión a España? ¿De qué tipo?

En el caso de España, hay mucha producción de genéricos. Es diferente a otros países. Contamos con 20 plantas de producción, pero son necesarios más incentivos para poder ampliar la capacidad de producción, atender las demandas inesperadas y llevar a cabo los proyectos de modernización y reindustrialización.

Contamos con una excelente industria de genéricos en España y hay que protegerla.

Lleva unos meses al frente de Aeseg. ¿Cómo ha sido el inicio y qué retos tiene por delante al frente de la patronal?

Han sido meses muy intensos. Yo tengo mucha experiencia en genéricos. Esto es lo que me dota de perspectiva, he estado presente desde los inicios del sector. Hemos tenido luces y sombras, pero estoy convencida de que el valor que ha aportado el sector de genéricos durante la pandemia ha sido muy relevante. Esto se ha traducido en resultados de salud.

Ahora es el momento de ponerle el foco, para seguir generando ahorros y seguir siendo esta red de seguridad para el Sistema Nacional de Salud al tener plantas de fabricación en España.

Los retos que tenemos por delante son romper el estancamiento, conseguir las iniciativas mencionadas para evitar que se escapen referencias del mercado, trabajar en la reindustrialización para seguir como uno de los países más importantes de producción de genéricos.

