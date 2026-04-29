Adif, contra las cuerdas: CIAF y Guardia Civil coinciden en que la rotura de carril fue la causa del accidente de Adamuz

Adif ha sido cuestionado por retirar pruebas de la vía sin autorización judicial y por presuntas incongruencias en los informes sobre soldaduras.

El presidente de la CIAF apuntó a Adif como responsable por el estado de la infraestructura y la gestión del mantenimiento.

No se detectaron anomalías en los trenes implicados, según el análisis de las cajas negras y las cámaras del interior.

La CIAF y la Guardia Civil coinciden en que la rotura de un carril fue la causa del accidente ferroviario en Adamuz, donde murieron 46 personas.

Se cumplen algo más de 100 días desde el trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba) donde perdieron la vida 46 personas. Aunque no hay una causa oficial del accidente, las dos investigaciones abiertas coinciden en la existencia de una rotura de carril. Hipótesis que se repite en varios informes que han puesto contra las cuerdas a Adif, cada vez más señalada por su papel de gestor de infraestructura ferroviaria.

En su último informe, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) concluye como causa del descarrilamiento y posterior colisión, la existencia de una rotura de carril a la altura del PK 318.681.

El documento, entregado al juzgado de Montoro (Córdoba), detalla que “no detecta anomalías” en ninguno de los dos trenes (Iryo y Alvia) implicados en el siniestro tras analizar las cajas negras de ambos y las imágenes de las cámaras del interior del Iryo.

Esta conclusión, la de la rotura de vía, sigue en la misma línea del primer informe preliminar que realizó este órgano investigador pocos días después del accidente. En ese informe inicial hablaba ya de una fractura previa del carril que provocó el descarrilamiento del tren Iryo y la posterior colisión.

Junto a estas pesquisas, a principios de semana, el presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, apuntaba a Adif como responsable del accidente durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado.

“La responsabilidad, si se confirma todo lo que hablamos, creo que apunta al estado de la infraestructura como causa del accidente y recae sobre la gestión de la infraestructura”, dijo.

Es decir, Adif. Y, por tanto, el Ministerio de Transportes y el Gobierno, que es de quien depende.

El Presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón de Angoiti, durante una comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España. Matias Chiofalo / Europa Press

Es importante este señalamiento público porque la investigación de la CIAF como órgano independiente en ningún caso se ocupa de determinar la culpa o responsabilidad, sino de esclarecer las causas para dar recomendaciones y evitar nuevos accidentes.

Ese mismo día, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, defendió que los protocolos de mantenimiento preventivo se estaban cumpliendo en ese tramo. Pero no convenció a los senadores.

La Guardia Civil

En paralelo a las pesquisas de la CIAF, existe una investigación judicial que también señala a Adif como principal responsable.

Y es que la Guardia Civil ya trabaja con una única hipótesis sobre lo que ocurrió en el accidente del pasado enero en Adamuz: que la causa del mismo fue la rotura de la vía.

Rotura que se produjo casi un día antes de la colisión entre los trenes de Iryo y Alvia y de la que el sistema no avisó porque los umbrales de alerta estaban por debajo de lo exigido, incluso, por Adif.

Es decir, el sistema de señalización no estaba configurado con la sensibilidad suficiente como para alertar, de forma automática, de esta rotura del carril en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Adif-Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España, para informar en relación con el objeto de la comisión, sobre los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), a 27 de abril de 2026. Jesús Hellín Europa Press

La CIAF coincide con la Benemérita en que se produjo 22 horas antes “una caída de tensión que puede ser compatible con una rotura de carril”. Pero asegura que no se puede concluir que la rotura fuera en ese momento.

Y el presidente de Adif rechaza esta hipótesis. “Lo que no niega Adif es que la bajada de tensión puede ser compatible con una rotura parcial, pero puede ser de otras muchas cosas”, dijo en el Senado.

Pese a que la Guardia Civil y la CIAF coinciden en la fractura de la vía, ninguno de los dos es capaz de determinar todavía si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa.

Para ello será necesario el análisis de cuatro muestras de soldadura por parte de los dos laboratorios (uno público y otro privado) escogidos por la CIAF.

De momento, están a la espera de recibir autorización judicial para iniciar sus trabajos, algo que podría producirse pronto ya que se han designado tres peritos judiciales que ya han aceptado el cargo.

Retirada de material

El papel de Adif no sólo ha sido cuestionado por ser el principal responsable de las infraestructuras de tren y del mantenimiento, sino por cómo ha actuado en la investigación.

Especialmente por la polémica que suscitó la retirada de pruebas de las vías sin autorización judicial. En concreto, se llevó 18 soldaduras y varios trozos de la aguja de la zona del accidente alegando que estaban “expuestos al deterioro”.

Soldadura antigua del Pk 318+320 HI Vía 1 retirada por Adif del lugar del accidente de tren de Adamuz sin permiso del juez.

La jueza también recriminó en febrero a Adif que cambiara una sección de carril de unos 42 metros situada a unos 1,35 km del punto del accidente sin pedir permiso, además de otros 36 metros de vía más cercanos (de los que sí había pedido permiso).

A esto hay que sumar que la CIAF informó a la Benemérita de la existencia de “incongruencias” en ciertos documentos relativos a la soldadura que se fracturó en la vía. Adif responsabilizó a Ayesa, empresa encargada por el propio gestor para la supervisión de las soldaduras.

Todos estos hechos llevaron a la Guardia Civil y a la CIAF a acusar a Adif de falta de colaboración.

El gestor siempre se ha defendido alegando que no ha habido mala praxis.

Casi la misma defensa que hace el máximo directivo de Adif de su puesto. “No he hecho nada que por acción u omisión pudiera haber tenido algo que ver con el accidente”, dijo en el Senado para explicar que no iba a dimitir.