Los sindicatos de Renfe amenazan con una huelga por el “deterioro de la red ferroviaria”

Reclaman la creación de una comisión con representación sindical y recursos suficientes para evaluar y supervisar mejoras en la infraestructura.

Los sindicatos denuncian falta de medios técnicos y humanos, disminución de la seguridad y exigen medidas urgentes para garantizar la seguridad ferroviaria.

El Comité General de Renfe ha solicitado la convocatoria de la Comisión de Conflictos Laborales como paso previo a posibles huelgas.

Los sindicatos de Renfe amenazan con una huelga debido al deterioro de la red ferroviaria y recientes accidentes, como el ocurrido en Adamuz.

Debido al accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y los de Rodalies, el Comité General de Renfe ha comenzado los trámites para poner en marcha acciones sindicales que podrían derivar en huelgas, más allá de la convocada por los maquinistas.

En una carta enviada a la empresa pública, a la que ha tenido acceso este periódico, el Comité solicita la convocatoria de la Comisión de Conflictos Laborales al Grupo Renfe, como intento de solución previa a las posibles huelgas que serían convocadas.

El Comité, formado por los sindicatos Semaf, CCOO, UGT, CGT y SF, asegura que los accidentes producidos “denotan una falta de medios técnicos y humanos que, a día de hoy, no garantizan la seguridad de la explotación del transporte de viajeros y mercancías por ferrocarril”.

Además, según los sindicatos ha quedado demostrado “un deterioro de la infraestructura y una disminución considerable de los parámetros de seguridad, lo que complica la gestión y el mantenimiento de unas condiciones de trabajo seguras para las personas trabajadoras”.

Ante los hechos descritos, “es imprescindible realizar varias actuaciones de forma urgente que posibiliten una garantía real y evite un riesgo grave e inminente en relación a la seguridad de la explotación ferroviaria”, añaden.

También piden una planificación de medidas eficaces y eficientes de los procedimientos y la gestión de incidencias y accidentes ferroviarios, para que tanto las personas trabajadoras del Grupo Renfe como los usuarios del servicio tengan una percepción de seguridad y confianza en el sector ferroviario.

Asimismo, exigen crear una comisión, con representación de todas las partes, y dotada de los medios técnicos, materiales y económicos necesarios.

Dicha comisión debe, por una parte, evaluar y acordar las medidas correctoras oportunas ante situaciones que puedan conllevar un riesgo para la circulación del tráfico ferroviario, y por otra, supervisar y realizar un seguimiento de las actuaciones que se lleven a cabo en la implantación, mejora, supervisión y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.

Además de estas peticiones y de que se esclarezcan las causas de lo ocurrido en los accidentes, recuerdan a Renfe que debe cumplir los acuerdos que llevaron a desconvocar la huelga de noviembre de 2025.

“Todo ello con el fin de evitar la reactivación del conflicto con otro tipo de medidas de carácter sindical”, advierten.