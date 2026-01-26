El presidente de la comisión de investigación del accidente: “Todo parece indicar que la causa principal es la soldadura”

La investigación busca determinar por qué estaba en mal estado la soldadura y cómo podría haberse detectado o evitado el problema.

Ignacio Barrón, encargado de la investigación, señala que la rotura se produjo en la soldadura y no directamente en el carril.

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios indica que la causa principal del accidente de Adamuz parece estar en una soldadura defectuosa.

Las investigaciones por el accidente de Adamuz (Córdoba) siguen su curso, pero parece que empieza a quedar claro que la causa está en la soldadura y no en la rotura del carril. Así lo señala el encargado de la investigación, Ignacio Barrón.

“Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura”, ha asegurado el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), encargada de investigar el trágico siniestro que ocasionó la muerte de 45 personas.

“En el momento que sepamos la causa de la rotura, que ha producido el descarrilamiento, y luego ya viene la mala fortuna de los choques, etc., lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etc. La investigación va a ir mucho más allá de decir cuál ha sido la causa", ha apuntado en una entrevista concedida al Colegio de Ingenieros de Caminos.

En una entrevista concedida al Colegio de Ingenieros de Caminos, Barrón ha anunciado que esta semana “vamos a empezar a tener ya pruebas más contundentes”.

De hecho, ha asegurado que está convencido de que van a llegar al fondo de la cuestión. “No solamente de saber qué es lo que ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado”, ha añadido.

Con respecto a la polémica que ha suscitado la soldadura que une un carril renovado y uno ya existente, ha dejado claro que “juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad. Siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien”.

