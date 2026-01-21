Puente confirma que hay "marcas" en la rodadura de los cinco primeros coches del Iryo y en dos trenes que pasaron antes

Imagen de los trabajos de rescate de los convoyes de trenes accidentados en la zona del suceso en Adamuz. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Puente confirma que hay "marcas" en los bogies de los cinco primeros coches del tren Iryo accidentado en Adamuz. Se detectaron marcas similares en dos o tres trenes que circularon antes por el mismo tramo de vía. La investigación analiza si las muescas se deben a un fallo en la soldadura de la vía, a un objeto sobre la vía o a la propia vía rompiéndose. Uno de los bogies fue hallado a 270 metros de la vía, dentro de un arroyo, y está siendo examinado por Adif y la Guardia Civil.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado este miércoles que hay "marcas" en los bogies -estructura bajo los vagones que tiene dos pares de ruedas- de los cinco primeros coches del Iryo 6189 -los que no descarrilaron en el accidente de Adamuz- y "es posible incluso y es algo que se está analizando que los dos o tres trenes que pasaron anteriormente tienen marcas similares".

La investigación se centra en estos momentos en cómo se produjeron esas muescas, si fue por un fallo en la soldadura de la vía o por otro motivo que aún se desconoce.

"La cuestión ahora es ver por qué se han producido esas marcas, qué es lo que las ha hecho, si había algo sobre las vías o si era la propia vía que estaba empezando a romperse", ha afirmado en una entrevista en La mirada crítica de Telecinco.

El tren Iryo descarriló a las 19:45 horas del domingo, pero lo hizo a partir del sexto vagón a una velocidad adecuada y en un tramo completamente recto. Las muescas han aparecido en los cinco primeros vagones.

Además, se ha encontrado una de estas estructuras, un bogie, a 270 metros de la vía, dentro de un arroyo, según ha informado The New York Times, que ya está siendo investigado por Adif y la Guardia Civil.

Un 'bogie' encontrado a 270 metros del accidente que podría pertenecer al Iryo. Reuters

"En este momento no es posible establecer una conclusión. Ese es un dato que ha aparecido y que forma parte del cúmulo de pruebas que se están en este momento acumulando, pero no podemos en este momento extraer una conclusión de qué es lo que produce esa marca en los bogies", ha añadido el ministro.

